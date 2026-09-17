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“As estrelas precisam se alinhar” para Jude Bellingham ou Declan Rice conseguirem o que Steven Gerrard e Frank Lampard não conseguiram, com Michael Owen falando sobre candidaturas à Bola de Ouro
Owen foi o último inglês a vencer a Bola de Ouro
Ex-atacante de Liverpool, Real Madrid e Manchester United, Owen sabe o que é preciso para receber esse tipo de reconhecimento. No momento, ele segue sendo o último inglês, e apenas o quarto no total, a vencer a votação da Bola de Ouro. Ele conseguiu isso em 2001.
Harry Kane espera encerrar esse jejum de 25 anos, com o prolífico atacante do Bayern de Munique muito na briga pelo status de "melhor jogador do mundo". Ele marcou 61 gols em nível de clube na última temporada, além de somar outros 12 a essa conta como capitão de sua seleção.
Esses números, que colocam o veterano de 33 anos no patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, fazem com que se considere que ele já tenha colocado uma mão na Bola de Ouro de 2026. Há, no entanto, vários outros concorrentes sérios.
Bellingham e Rice estão ambos na mais recente lista de indicados, mas nem o "Galáctico" do Real Madrid nem o vencedor do título com o Arsenal são considerados favoritos. O momento deles pode chegar, com padrões individuais impressionantes sendo mantidos, enquanto os maiores troféus nacionais, continentais e internacionais ainda estão em disputa.
Alguns antecessores lendários, como Gerrard e Lampard - nunca tiveram seu momento de glória quando o assunto é a votação da Bola de Ouro, apesar de terem conquistado entre si títulos da Premier League e da Liga dos Campeões, então Rice ou Bellingham podem ir alguns passos além?
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Como Rice e Bellingham colocam as mãos na Bola de Ouro?
Questionado se o destino terá um papel importante nas respectivas candidaturas à Bola de Ouro de dois meio-campistas de muita intensidade, Owen, que agora atua como embaixador da Casino.org, ajudando jogadores britânicos a comparar os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: "Você acabou de dizer, as estrelas precisam se alinhar. Você precisa ser, obviamente, um jogador excepcional, mas em um time excepcional, conquistando troféus excepcionais. As estrelas realmente precisam se alinhar. Essa é a chave disso.
"Você olha para os critérios que eles dizem que são votados, e é isso. São essas as coisas. Então, você não pode ser um jogador absolutamente excepcional em um time que não ganha nada, ou, mais precisamente, sem nenhuma conquista.
"Você pode dizer que alguém como [Kylian] Mbappe não ganhou nada nesta temporada, então por que ele está nessa? Mas, quando você olha, ele foi o artilheiro da Champions League, o artilheiro de La Liga e o artilheiro da Copa do Mundo. É bastante impressionante, nenhum desses feitos é pequeno. Então, essa é a linha.
"As estrelas realmente precisam se alinhar. Mas pessoas como as que você mencionou aí, em particular Jude Bellingham, têm um pouco de brilho especial, então com certeza. Ele está no time certo para ganhar os troféus certos e, se ele for o protagonista, o grande nome de uma boa campanha da Inglaterra em um grande torneio, então esse é o tipo de coisa que pode fazer você ganhar isso."
Superestrelas da Inglaterra devem estar entre as candidatas
Outro ex-internacional da Inglaterra, Gareth Barry, já disse à GOAL, ao ser questionado sobre quem será o próximo inglês a erguer a Bola de Ouro: “Infelizmente, Bellingham, ele tem sido ótimo desde que chegou ao Real Madrid e feito grandes coisas, mas, obviamente, as lesões provavelmente estão custando caro para ele neste momento.
“Para mim, Declan Rice tem sido o melhor meio-campista da Europa, o mais consistente. Seus números seguem melhorando cada vez mais. Tendo saído daquele volante para atuar como camisa 8, ele tem sido sensacional. Além disso, você tem as bolas paradas dele. Para mim, ele é o melhor meio-campista da Europa.
“E Harry Kane, os números dele são incríveis. Então, esses jogadores precisam estar em toda conversa. Mas, depois, trata-se de ganhar troféus. Se você quer ganhar a Bola de Ouro, infelizmente, não se trata apenas do sucesso individual e dos números. Você tem que estar em um time que vá lá e ganhe troféus.”
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Artilheiro, Kane é o favorito para ganhar a Bola de Ouro em 2026
Kane não venceu a Liga dos Campeões nem a Copa do Mundo em 2026, depois de sofrer a decepção das semifinais em ambas as competições, mas pode ser a vez dele de ganhar a Bola de Ouro, já que suas façanhas individuais não podem ser ignoradas. Ele também conquistou o título da Bundesliga e a Copa da Alemanha com o Bayern, então não está totalmente sem grandes troféus.
Bellingham e Rice devem entrar na disputa por prêmios futuros, dada a capacidade que possuem, e seria uma grande surpresa se mais duas décadas, ou algo próximo disso, passassem antes que outra estrela do futebol inglês se colocasse no mais alto patamar do futebol mundial.
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