Ex-atacante de Liverpool, Real Madrid e Manchester United, Owen sabe o que é preciso para receber esse tipo de reconhecimento. No momento, ele segue sendo o último inglês, e apenas o quarto no total, a vencer a votação da Bola de Ouro. Ele conseguiu isso em 2001.

Harry Kane espera encerrar esse jejum de 25 anos, com o prolífico atacante do Bayern de Munique muito na briga pelo status de "melhor jogador do mundo". Ele marcou 61 gols em nível de clube na última temporada, além de somar outros 12 a essa conta como capitão de sua seleção.

Esses números, que colocam o veterano de 33 anos no patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, fazem com que se considere que ele já tenha colocado uma mão na Bola de Ouro de 2026. Há, no entanto, vários outros concorrentes sérios.

Bellingham e Rice estão ambos na mais recente lista de indicados, mas nem o "Galáctico" do Real Madrid nem o vencedor do título com o Arsenal são considerados favoritos. O momento deles pode chegar, com padrões individuais impressionantes sendo mantidos, enquanto os maiores troféus nacionais, continentais e internacionais ainda estão em disputa.

Alguns antecessores lendários, como Gerrard e Lampard - nunca tiveram seu momento de glória quando o assunto é a votação da Bola de Ouro, apesar de terem conquistado entre si títulos da Premier League e da Liga dos Campeões, então Rice ou Bellingham podem ir alguns passos além?