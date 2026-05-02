As esperanças do Tottenham de permanecer na Premier League recebem um grande impulso, com o West Ham desmoronando contra o Brentford

A permanência do West Ham United na Premier League está por um fio depois que um Brentford implacável infligiu uma derrota devastadora por 3 a 0 no Gtech Community Stadium. Os Hammers poderiam ter aberto uma vantagem de cinco pontos sobre a zona de rebaixamento com uma vitória, mas, em vez disso, deixaram a porta aberta para o Tottenham levá-los de volta aos três últimos lugares.

O resultado significa que a permanência do West Ham na Premier League não está mais nas mãos da equipe, já que o rival londrino Spurs agora tem a oportunidade de ultrapassá-los caso consiga vencer o Aston Villa. Para o Brentford, a vitória é motivo de dupla comemoração, encerrando uma sequência de seis jogos sem vitórias e levando-os para a sexta posição na tabela, enquanto buscam a classificação para as competições europeias pela primeira vez na história.