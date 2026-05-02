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As esperanças do Tottenham de permanecer na Premier League recebem um grande impulso, com o West Ham desmoronando contra o Brentford
O West Ham desmorona à medida que aumentam os temores de rebaixamento
A permanência do West Ham United na Premier League está por um fio depois que um Brentford implacável infligiu uma derrota devastadora por 3 a 0 no Gtech Community Stadium. Os Hammers poderiam ter aberto uma vantagem de cinco pontos sobre a zona de rebaixamento com uma vitória, mas, em vez disso, deixaram a porta aberta para o Tottenham levá-los de volta aos três últimos lugares.
O resultado significa que a permanência do West Ham na Premier League não está mais nas mãos da equipe, já que o rival londrino Spurs agora tem a oportunidade de ultrapassá-los caso consiga vencer o Aston Villa. Para o Brentford, a vitória é motivo de dupla comemoração, encerrando uma sequência de seis jogos sem vitórias e levando-os para a sexta posição na tabela, enquanto buscam a classificação para as competições europeias pela primeira vez na história.
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Thiago alcança um marco em uma exibição dominante dos Bees
Igor Thiago foi a grande estrela da equipe de Keith Andrews, marcando seu 25º gol em uma campanha notável. O atacante brasileiro demonstrou nervos de aço aos 52 minutos, quando Dango Ouatarra foi derrubado dentro da área. Thiago assumiu a cobrança e enganou Mads Hermansen, ampliando a vantagem dos anfitriões.
Esse foi o 22º gol de Thiago no campeonato nesta temporada e o oitavo de pênalti, consolidando sua reputação como um dos finalizadores mais precisos da divisão. Sua contribuição fez parte de uma atuação dominante que permitiu ao Brentford manter seu status de time que o West Ham não consegue vencer, tendo agora vencido oito dos últimos dez confrontos da Premier League contra seus rivais londrinos.
Defesas na trave e o VAR frustram o West Ham
Embora o placar tenha sugerido uma tarde tranquila para os Bees, o West Ham vai ficar com a sensação de uma série de oportunidades perdidas e de azar. Konstantinos Mavropanos teve uma tarde de altos e baixos, marcando contra sem querer no primeiro gol, antes de ver um gol de empate de cabeça anulado pelo VAR por um impedimento mínimo.
Taty Castellanos teve um azar particular, acertando a trave duas vezes durante um primeiro tempo frenético, enquanto Crysencio Summerville também viu um chute com efeito bater na trave. O goleiro do Brentford, Caoimhín Kelleher, fez sua parte para manter o placar zerado, notadamente ao desviar por cima da trave um chute forte de 30 metros de Castellanos, garantindo que os Hammers permanecessem sem marcar durante toda a partida.
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Gols no final da partida e retornos emocionantes na Gtech
O resultado ficou definido a dez minutos do fim, quando Mikkel Damsgaard marcou com uma finalização primorosa, levando o placar a 3 a 0. Após uma bela jogada combinada entre Keane Lewis-Potter e Mathias Jensen, Damsgaard se livrou do marcador na entrada da área e mandou a bola no canto inferior. Foi uma recompensa merecida para o meio-campista dinamarquês, que havia sido uma ameaça constante durante toda a tarde.
Os minutos finais também proporcionaram muitos motivos de alegria para a torcida da casa. Kaye Furo entrou em campo para sua estreia na Premier League, mas a maior ovação da tarde foi reservada para Josh Dasilva. O meio-campista voltou a jogar pela primeira vez em 822 dias após uma terrível lesão, ajudando os Bees a garantir seu décimo jogo sem sofrer gols na temporada e deixando o West Ham a refletir sobre uma derrota que pode definir o rumo da temporada.