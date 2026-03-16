As esperanças do Irã na Copa do Mundo ainda não acabaram, já que o presidente da AFC insiste que a desistência é apenas especulação em meio ao conflito entre os EUA e Israel

O governo iraniano não tomou os alertas de segurança de ânimo leve, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, pedindo à FIFA que se pronuncie sobre a retórica proveniente dos Estados Unidos. Teerã argumenta que, se o país anfitrião não pode garantir a segurança de todos os participantes, isso coloca em dúvida sua capacidade de realizar o evento.

“A FIFA é a organizadora da Copa do Mundo”, disse Baghaei. “Quando são emitidos alertas no mais alto nível sobre o ambiente ser inseguro para os jogadores de futebol iranianos, isso indica que o país anfitrião aparentemente carece da capacidade e da habilidade de garantir a segurança para um evento esportivo tão importante.” Embora o presidente da FIFA, Infantino, tenha indicado que recebeu garantias quanto à boa acolhida do Irã, a entidade mundial permaneceu praticamente em silêncio durante essa última troca de acusações.

O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, sugeriu anteriormente à televisão estatal que as circunstâncias atuais tornavam a participação “impossível”, mas a desistência não foi confirmada. Nenhuma seleção nos últimos 75 anos recusou uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo conquistada em campo. Para uma nação que entra em seu quarto torneio consecutivo, os riscos esportivos são tão altos quanto os políticos.