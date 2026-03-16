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As esperanças do Irã na Copa do Mundo ainda não acabaram, já que o presidente da AFC insiste que a desistência é apenas especulação em meio ao conflito entre os EUA e Israel
A vaga do Irã na Copa do Mundo está em dúvida em meio ao aumento das tensões
As tensões no Oriente Médio estão lançando uma sombra sobre os preparativos do Irã para a Copa do Mundo. Desde o início dos ataques israelo-americanos em território iraniano, em 28 de fevereiro, a situação da seleção nacional para o torneio ampliado para 48 equipes tem estado sob intenso escrutínio. Embora o Irã tenha sido uma das primeiras nações a garantir a classificação, sua preparação foi prejudicada, o que ficou evidente pela ausência da equipe em uma reunião preparatória obrigatória da FIFA em Atlanta na semana passada, gerando especulações sobre uma possível desistência.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, sugeriu inicialmente que havia recebido garantias de Washington quanto à segurança da equipe. No entanto, o governo dos EUA sinalizou desde então que receber atletas iranianos em Los Angeles e Seattle poderia representar “riscos significativos à segurança”, deixando a participação do Irã incerta à medida que o torneio se aproxima.
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A AFC confirma a situação da participação do Irã
"Eles são nossos membros. Queremos que joguem. Pelo que sabemos, o Irã vai jogar", afirmou John, assumindo uma postura firme sobre o assunto. Ele reconheceu as fortes tensões em torno da situação, mas sustentou que a decisão cabe à federação nacional, acrescentando: "É um momento muito emotivo, todo mundo está dizendo muitas coisas. No fim das contas, é a federação (de futebol do Irã) que deve decidir se eles vão jogar e, até o momento, a federação… nos informou que eles irão à Copa do Mundo.”
Avisos de segurança de Trump geram polêmica
A incerteza atingiu o auge após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que levantou preocupações sobre a “vida e a segurança” dos jogadores iranianos. Trump sugeriu que a presença da seleção iraniana no torneio poderia ser inadequada, dado o atual clima de segurança, embora também tenha paradoxalmente observado que eles eram bem-vindos. Sua postura sobre o assunto tem sido inconsistente, chegando a afirmar, em determinado momento, que “realmente não me importo” se a equipe participar.
Em resposta a essas advertências, a seleção iraniana recorreu às redes sociais para afirmar seu direito de competir, declarando que “ninguém pode excluí-los” do grande evento mundial. Classificado em 20º lugar no ranking mundial, o Irã é uma força formidável no futebol asiático e buscará causar impacto em um grupo que conta com Nova Zelândia, Bélgica e Egito. Os jogadores permanecem focados em campo, apesar do barulho vindo da Casa Branca.
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Teerã exige a intervenção da FIFA
O governo iraniano não tomou os alertas de segurança de ânimo leve, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, pedindo à FIFA que se pronuncie sobre a retórica proveniente dos Estados Unidos. Teerã argumenta que, se o país anfitrião não pode garantir a segurança de todos os participantes, isso coloca em dúvida sua capacidade de realizar o evento.
“A FIFA é a organizadora da Copa do Mundo”, disse Baghaei. “Quando são emitidos alertas no mais alto nível sobre o ambiente ser inseguro para os jogadores de futebol iranianos, isso indica que o país anfitrião aparentemente carece da capacidade e da habilidade de garantir a segurança para um evento esportivo tão importante.” Embora o presidente da FIFA, Infantino, tenha indicado que recebeu garantias quanto à boa acolhida do Irã, a entidade mundial permaneceu praticamente em silêncio durante essa última troca de acusações.
O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, sugeriu anteriormente à televisão estatal que as circunstâncias atuais tornavam a participação “impossível”, mas a desistência não foi confirmada. Nenhuma seleção nos últimos 75 anos recusou uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo conquistada em campo. Para uma nação que entra em seu quarto torneio consecutivo, os riscos esportivos são tão altos quanto os políticos.
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