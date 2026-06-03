As esperanças de William Saliba de disputar a Copa do Mundo continuam vivas, já que Didier Deschamps dá notícias tranquilizadoras sobre a lesão - mas diz ao craque do Arsenal para deixar para trás a derrota inesperada na final da Liga dos Campeões

Embora as preocupações físicas tenham sido aliviadas, o impacto psicológico de ter perdido a glória europeia continua sendo um obstáculo para o jogador de 25 anos. O Arsenal tem apoiado totalmente sua estrela, mas a integração ao grupo da seleção significa reencontrar cinco membros do elenco triunfante do PSG. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaire-Emery e Lucas Hernández chegaram ao estágio com o ânimo em alta após conquistarem o prestigioso troféu.

O contraste de emoções foi gritante, e Deschamps destacou a recuperação mental necessária para que seu zagueiro de confiança voltasse a se concentrar na cena internacional. O técnico revelou: “Dos seis jogadores da final, cinco estavam sorrindo... e aparentemente comemoraram bastante. Para William, foi mais difícil.”