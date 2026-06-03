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As esperanças de William Saliba de disputar a Copa do Mundo continuam vivas, já que Didier Deschamps dá notícias tranquilizadoras sobre a lesão - mas diz ao craque do Arsenal para deixar para trás a derrota inesperada na final da Liga dos Campeões
Deschamps dá notícias animadoras sobre a recuperação de Saliba
Depois de disputar 120 minutos na final da Liga dos Campeões no sábado, o zagueiro central do Arsenal, Saliba, causou grande preocupação ao sofrer uma lesão nas costas. Após exames médicos realizados na segunda-feira, essas preocupações foram dissipadas, garantindo sua vaga na seleção francesa. Em declarações à imprensa na quarta-feira, Deschamps confirmou que o zagueiro evitou um longo período afastado dos gramados. O técnico admitiu que o jogador poderia ter entrado em campo contra a Costa do Marfim. Deschamps declarou: “William está bem, ele vai ser poupado. Se tivesse que jogar amanhã, ele teria jogado. Ele estava pronto para jogar. Mas ele não vai jogar. É uma questão de gestão, assim como para os outros.”
- AFP
Superando a decepção da Liga dos Campeões
Embora as preocupações físicas tenham sido aliviadas, o impacto psicológico de ter perdido a glória europeia continua sendo um obstáculo para o jogador de 25 anos. O Arsenal tem apoiado totalmente sua estrela, mas a integração ao grupo da seleção significa reencontrar cinco membros do elenco triunfante do PSG. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaire-Emery e Lucas Hernández chegaram ao estágio com o ânimo em alta após conquistarem o prestigioso troféu.
O contraste de emoções foi gritante, e Deschamps destacou a recuperação mental necessária para que seu zagueiro de confiança voltasse a se concentrar na cena internacional. O técnico revelou: “Dos seis jogadores da final, cinco estavam sorrindo... e aparentemente comemoraram bastante. Para William, foi mais difícil.”
Gerenciando as expectativas antes do torneio
Como titular indiscutível da defesa francesa, com 31 partidas pela seleção, manter Saliba em plena forma é uma prioridade máxima para a comissão técnica. A equipe médica acompanhará de perto sua evolução nos próximos dias para garantir que não haja sequelas da exaustiva temporada com o clube. Embora ele vá ficar de fora do amistoso contra a Costa do Marfim para descansar as costas, a comissão técnica continua extremamente otimista. Colocá-lo em campo às pressas para um jogo amistoso é visto como um risco desnecessário após uma temporada exaustiva. O objetivo principal é ter o pilar da defesa totalmente revitalizado, tanto mental quanto fisicamente, antes do início oficial do prestigioso torneio mundial.
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O que vem a seguir para Saliba?
Saliba continuará seu programa de recuperação personalizado enquanto a seleção enfrenta a Costa do Marfim. O importante zagueiro poderá então acumular alguns minutos valiosos durante o amistoso de segunda-feira contra a Irlanda do Norte para recuperar o ritmo de jogo. Todos os preparativos estão firmemente voltados para garantir que ele esteja totalmente pronto para a tão esperada estreia da França na Copa do Mundo contra o Senegal, no dia 16 de junho.