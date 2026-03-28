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As esperanças de James Garner para a Copa do Mundo aumentam depois que Thomas Tuchel apelidou o craque do Everton de “nosso mini-Valverde” após sua impressionante estreia pela Inglaterra
O craque do meio-campo deixa sua marca
A consagração internacional de Garner aconteceu sob as luzes de Wembley, onde o jogador do Everton se mostrou imediatamente à vontade no centro do meio-campo da Inglaterra. Apesar do caráter experimental da escalação contra o adversário sul-americano, Garner demonstrou a disciplina tática e a segurança técnica que Tuchel deseja ver em seu meio-campo.
- AFP
Elogios da linha lateral
O ex-jogador formado na base do Manchester United atuou com uma maturidade que contrastava com sua falta de experiência na seleção principal, ditando o ritmo do jogo e executando jogadas ensaiadas com precisão. Sua capacidade de equilibrar as transições defensivas com passes progressivos deu uma ideia de como ele poderia se encaixar na seleção definitiva rumo à Copa do Mundo de 2026.
“James Garner é o nosso mini-Valverde!”, disse Tuchel aos repórteres na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele está chegando lá e jogou muito bem. Tem uma confiança natural, é muito físico, ganhou muitas bolas. Em algumas situações, poderia ter uma postura corporal mais aberta e avançar com um pouco mais de confiança. Esteve envolvido em algumas perdas de bola que nos tiraram um pouco da confiança nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, mas foi muito impressionante pela forma como treinou e jogou.”
Uma aula magistral de estatística na estreia
Embora a partida tenha terminado em empate por 1 a 1, com o gol de Ben White aos 81 minutos sendo anulado pelo pênalti de Valverde no último minuto, o desempenho de Garner durante os 69 minutos em que esteve em campo foi sólido. Atuando no centro do meio-campo, ele registrou 59 toques na bola, completou 37 passes de 40 tentativas e criou quatro chances. Ele também se destacou defensivamente, vencendo seis duelos e realizando três desarmes. Os números estatísticos de Garner na partida sugerem que ele está mais do que pronto para o cenário internacional.
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E agora?
A Inglaterra se prepara agora para enfrentar o Japão em mais um amistoso na terça-feira. Enquanto isso, Garner espera ter outra oportunidade de jogar e demonstrar sua qualidade, que o torna merecedor de uma vaga na seleção dos Três Leões para a próxima Copa do Mundo, onde a Inglaterra está no Grupo L ao lado da Croácia, Gana e Panamá.