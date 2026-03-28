As esperanças de James Garner para a Copa do Mundo aumentam depois que Thomas Tuchel apelidou o craque do Everton de “nosso mini-Valverde” após sua impressionante estreia pela Inglaterra

O ex-jogador formado na base do Manchester United atuou com uma maturidade que contrastava com sua falta de experiência na seleção principal, ditando o ritmo do jogo e executando jogadas ensaiadas com precisão. Sua capacidade de equilibrar as transições defensivas com passes progressivos deu uma ideia de como ele poderia se encaixar na seleção definitiva rumo à Copa do Mundo de 2026.

“James Garner é o nosso mini-Valverde!”, disse Tuchel aos repórteres na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele está chegando lá e jogou muito bem. Tem uma confiança natural, é muito físico, ganhou muitas bolas. Em algumas situações, poderia ter uma postura corporal mais aberta e avançar com um pouco mais de confiança. Esteve envolvido em algumas perdas de bola que nos tiraram um pouco da confiança nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, mas foi muito impressionante pela forma como treinou e jogou.”