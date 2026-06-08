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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo repousam quase inteiramente sobre os ombros de Harry Kane - e o capitão dos Três Leões parece pronto para arcar com esse fardo após uma temporada digna do Ballon d'Or

Análises
Inglaterra
H. Kane
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Bayern de Munique
Bundesliga
Inglaterra x Costa Rica

Harry Kane nunca terá uma oportunidade melhor do que esta. O capitão da Inglaterra chega ao que provavelmente será sua última Copa do Mundo na melhor forma da carreira e carregará as esperanças de uma nação na América do Norte. Após decepções coletivas e individuais em 2018 e 2022, respectivamente, este simplesmente tem que ser o torneio em que ele aproveite sua chance.

Kane chega ao torneio na melhor forma de sua vida, após ter registrado a melhor temporada em termos de gols de toda a sua prolífica carreira no Bayern de Munique, colocando-se na vanguarda da disputa pelo Ballon d'Or. Se ele conseguir superar o cansaço e levar seu país ao primeiro título importante em 60 longos anos, então será um candidato certo ao título de melhor jogador do planeta.

Ele carrega o peso de uma nação sobre os ombros na Copa do Mundo, mas Kane parece pronto para brilhar na América do Norte.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Candidato à Bola de Ouro

    Não há dúvida de que Kane está na disputa para se tornar o primeiro inglês a ganhar uma Bola de Ouro desde Michael Owen, há um quarto de século, e isso pode nem mesmo depender da conquista do troféu pelos Três Leões na América do Norte.

    Aos 32 anos, Kane teve, sem dúvida, a melhor temporada em termos de gols de toda a sua rica carreira até o momento, ultrapassando de forma incrível a marca de 60 gols graças a hat-tricks na última rodada de mais uma temporada vencedora da Bundesliga e na final da DFB-Pokal. Ele marcou 36 gols no campeonato e somou outros 14 na Liga dos Campeões.

    O Bayern não conseguiu chegar longe na principal competição de clubes da Europa, mas o atacante conquistou a Chuteira de Ouro como o artilheiro do continente com uma vantagem considerável, terminando com nove e 11 gols à frente de seus adversários mais próximos, Erling Haaland e Kylian Mbappé, respectivamente — dois dos melhores atacantes do mundo.

    Seu total de 61 gols o coloca entre os cinco maiores artilheiros de todos os tempos em uma temporada europeia em todas as competições, e ele dificilmente poderia estar indo para a Copa do Mundo em melhor forma.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    "Vou falar com o meu desempenho em campo"

    No entanto, pôr fim aos 60 anos de sofrimento da Inglaterra o levaria a outro patamar, praticamente garantindo que ele colocasse as mãos na prestigiosa Bola de Ouro, com a cerimônia talvez fatalmente transferida para Londres em homenagem ao grande Sir Stanley Matthews, que foi o primeiro vencedor há 70 anos.

    Como de costume, porém, Kane mantém a cabeça no lugar, apesar de a imortalidade estar ao seu alcance.

    "Provavelmente diria que com certeza estarei lá", disse ele recentemente aoL'Equipe quando questionado sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro. "Com a temporada que tive, acho que, por ter conquistado os três troféus e alcançado os números que alcancei, estarei nessa disputa. Se eu ganhar a Copa do Mundo além disso, dá para imaginar que seria um dos jogadores da Inglaterra.

    “Quando você olha para alguns dos vencedores anteriores da Bola de Ouro, com certeza tudo se resume aos grandes jogos, aos grandes torneios, e se somar isso ao que conquistei este ano, acho que estarei lá no topo.

    "Acho que você está começando a ouvir os rumores sobre os jogadores que talvez sejam os favoritos ao Ballon d'Or no momento, talvez eu e o Michael [Olise] e alguns dos jogadores que foram finalistas da Liga dos Campeões. Então, tem sido uma temporada incrível. Não sou o tipo de cara que quer dizer que mereço o Ballon d'Or. Tento deixar isso claro em campo."

  • Kane England AlbaniaGetty

    Uma chance remota de fazer história

    Kane terá a motivação extra de poder fazer mais história na América do Norte, embora essa seja apenas uma possibilidade remota. Se ele conseguir manter a boa fase do clube no torneio, talvez consiga igualar o recorde histórico de gols de Miroslav Klose na Copa do Mundo, de 16 gols, especialmente com a fase eliminatória adicional neste evento ampliado para 48 seleções. Ele espera marcar muitos gols contra Panamá e Gana na fase de grupos, enquanto um adversário relativamente mais fraco deve aguardá-lo nas oitavas de final.

    O capitão da Inglaterra chegou discretamente a oito gols – ao lado de Cristiano Ronaldo – graças às suas atuações em 2018 e 2022, e ele acredita que poderá pelo menos diminuir significativamente a diferença no que provavelmente será sua última Copa do Mundo. Igualar ou superar a marca de Klose não está fora de questão – embora Lionel Messi (13 gols) ou Kylian Mbappé (12) possam muito bem chegar lá primeiro.

    “Para mim, isso seria incrível, mas estou um pouco longe disso no momento”, disse Kane aoL’Equipe. “É o maior número de gols em Copas do Mundo (Miroslav Klose, 16). Mas talvez o maior número de gols em Copas do Mundo por um jogador inglês. São 10 de Gary Lineker, e estou com oito agora. Então, se eu tiver uma boa Copa do Mundo, vou conseguir passar o Lineker nesse quesito.

    "São todas pequenas coisas que seria ótimo conseguir ao longo do caminho. Se estivermos quebrando esses recordes, significa que a equipe está indo bem e provavelmente estamos vencendo os jogos. Então, isso é o mais importante."

  • Harry kane England 2022Getty

    Arco de redenção

    Kane voltará aos palcos da Copa do Mundo pela primeira vez desde a decepcionante eliminação da Inglaterra nas quartas de final para a França em 2022, partida marcada por uma rara falha do capitão dos Três Leões na cobrança de pênalti, o que acabou sendo o momento decisivo.

    Foi um torneio decepcionante para o atacante no geral, que atuou mais como criador do que como artilheiro, marcando apenas duas vezes no Catar antes de seu pênalti por cima, a apenas seis minutos do fim, condenar seu país a uma eliminação que pareceu prematura. Kane, porém, acredita que melhorou como resultado disso.

    “Pessoalmente, foi um momento realmente difícil de passar na minha carreira”, disse Kane em uma entrevista recente à FIFA. “Com certeza, tive que ser mentalmente muito forte para superar isso — e consegui. Quase senti que isso me tornou um jogador melhor no final.”

  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    A única esperança da Inglaterra?

    Kane terá de arcar com as expectativas de uma nação mais uma vez, três anos e meio depois. Seus gols serão cruciais para a causa da Inglaterra e, se ele não estiver em boa fase, é improvável que os Três Leões consigam pôr fim à sua agonizante espera por um título importante. É inegável que haverá uma pressão enorme sobre o capitão sozinho.

    Kane terá, no entanto, um elenco de apoio de jogadores de ataque capazes de fazer a diferença nos momentos decisivos, com destaque para Jude Bellingham, Bukayo Saka e Morgan Rogers — embora os dois primeiros não tenham tido suas temporadas mais impactantes nos clubes.

    A seleção de elenco extremamente controversa de Thomas Tuchel também privou o grupo de vários atacantes que, sem dúvida, teriam sido capazes de surgir com o tipo de contribuição decisiva que é tão vital no futebol de torneios, mesmo que fosse saindo do banco. Na ausência de atacantes como Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White, a responsabilidade pode muito bem recair sobre Kane e, em menor grau, sobre Bellingham para que eles tenham um bom desempenho sempre que entrarem em campo.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Risco de esgotamento

    A outra ameaça mais significativa para Kane — e, consequentemente, para as chances de sucesso da Inglaterra — é a possibilidade de que uma temporada exaustiva no clube acabe afetando o capitão sob o calor escaldante da América do Norte.

    Na Euro 2024, o atacante chegou ao torneio após uma temporada de estreia prolífica com o Bayern, mas parecia uma sombra do jogador que havia arrasado na Bundesliga quando voltou à Alemanha vestindo a camisa da seleção nacional, muitas vezes se arrastando isolado na ponta do campo, com o cansaço bem visível.

    Dito isso, mesmo sem sua habitual precisão, Kane conseguiu marcar gols cruciais na fase de grupos, nas oitavas de final e nas semifinais, ao se dedicar a aproveitar oportunidades na área. Mas esperava-se muito mais do talismã dos Três Leões.

    Kane completará 33 anos logo após o término do torneio, tendo disputado mais partidas na temporada de clubes de 2025-26 do que há dois anos (51 contra 45), embora, em termos de minutos, tenha jogado apenas um pouco mais (116). Uma nação inteira vai torcer e rezar para que ele esteja fisicamente à altura do grande desafio que o aguarda na Copa do Mundo.

  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    "É para isso que vivemos"

    Mas há algo diferente em Kane desta vez; ele está em outro patamar, tendo alcançado um nível totalmente novo no Bayern para conquistar o título de melhor atacante do mundo aos 32 anos. Dá para sentir que ele não vai deixar essa oportunidade escapar.

    Em entrevista recente à FIFA, o capitão da Inglaterra disse: “No fim das contas, é disso que a gente sonha quando criança, e acho que às vezes é fácil chegar aqui [à Copa do Mundo] e depois talvez ficar com medo do momento ou medo de fracassar, mas isso faz parte da vida.

    “É para isso que vivemos. É por isso que estamos em campo, é por isso que treinamos todos os dias: para ter essa oportunidade e nos expressarmos nesse momento. É obviamente mais fácil falar do que fazer, mas é aí que talvez jogadores experientes como eu possam ajudar alguns dos mais jovens a simplesmente se sentirem à vontade.

    "No fim das contas, a carreira é curta e a gente não tem a chance de disputar muitos torneios importantes, então por que desperdiçá-la com medo? É só entrar em campo e se expressar."

    Ele acrescentou ao L’Equipe: “A ambição é vencer, obviamente, esse tem que ser o nosso objetivo.”

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