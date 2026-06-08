As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo repousam quase inteiramente sobre os ombros de Harry Kane - e o capitão dos Três Leões parece pronto para arcar com esse fardo após uma temporada digna do Ballon d'Or

No entanto, pôr fim aos 60 anos de sofrimento da Inglaterra o levaria a outro patamar, praticamente garantindo que ele colocasse as mãos na prestigiosa Bola de Ouro, com a cerimônia talvez fatalmente transferida para Londres em homenagem ao grande Sir Stanley Matthews, que foi o primeiro vencedor há 70 anos.
Como de costume, porém, Kane mantém a cabeça no lugar, apesar de a imortalidade estar ao seu alcance.
"Provavelmente diria que com certeza estarei lá", disse ele recentemente aoL'Equipe quando questionado sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro. "Com a temporada que tive, acho que, por ter conquistado os três troféus e alcançado os números que alcancei, estarei nessa disputa. Se eu ganhar a Copa do Mundo além disso, dá para imaginar que seria um dos jogadores da Inglaterra.
“Quando você olha para alguns dos vencedores anteriores da Bola de Ouro, com certeza tudo se resume aos grandes jogos, aos grandes torneios, e se somar isso ao que conquistei este ano, acho que estarei lá no topo.
"Acho que você está começando a ouvir os rumores sobre os jogadores que talvez sejam os favoritos ao Ballon d'Or no momento, talvez eu e o Michael [Olise] e alguns dos jogadores que foram finalistas da Liga dos Campeões. Então, tem sido uma temporada incrível. Não sou o tipo de cara que quer dizer que mereço o Ballon d'Or. Tento deixar isso claro em campo."