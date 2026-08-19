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rodri(C)Getty Images
Yosua Arya

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'As dúvidas dele criaram dúvidas' - José Mourinho revela por que o Real Madrid encerrou a busca pelo novo reforço do Barcelona, Rodri

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Rodri
J. Mourinho
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José Mourinho revelou o motivo exato pelo qual o Real Madrid desistiu da disputa para contratar Rodri neste verão. O vencedor da Bola de Ouro recentemente concluiu uma transferência bombástica para o rival Barcelona, mas o técnico português insiste que não tem absolutamente nenhum arrependimento por não ter fechado a contratação.

  • Barcelona fecha contratação bombástica de Rodri

    Rodri concluiu oficialmente uma transferência bombástica de verão para o Barcelona. O vencedor da Bola de Ouro de 2025 foi apresentado na Catalunha na terça-feira e assinou um contrato de quatro anos, válido até junho de 2030.

    O Barcelona chegou a um acordo total com o City por uma taxa fixa garantida de € 60 milhões. No entanto, bônus atrelados a desempenho podem fazer com que o valor total suba para impressionantes € 76,5 milhões.

    O internacional espanhol havia forçado a saída do Etihad Stadium após uma passagem de enorme sucesso. O Real Madrid inicialmente foi quem mais insistiu para concretizar a transferência de grande repercussão, com o agente Pablo Barquero confirmando que fez uma oferta irresistível, antes de o meio-campista escolher o arquirrival.

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  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Hesitação do jogador arruína ida ao Real Madrid

    O técnico do Madrid, Mourinho, agora abriu o jogo sobre a tentativa frustrada. O experiente treinador confirmou que o gigante espanhol fez uma proposta contratual lucrativa, mas a hesitação do jogador acabou inviabilizando o negócio.

    "Falei com ele algumas vezes e o Real Madrid fez uma proposta muito boa", explicou Mourinho ao El Chiringuito. "Acho que existe uma relação muito boa com o City. Sem negociar com o City, o clube entrou em contato com Rodri, fez a ele uma grande proposta. Rodri teve dúvidas, hesitou, e as dúvidas de Rodri criaram dúvidas em mim.

    "Ele é um jogador extraordinário e foi muito respeitoso conosco, não há nada de negativo a dizer, mas o Real Madrid tem uma dimensão que não pode ter jogadores que fiquem em dúvida, você faz contato e o jogador te pergunta: Quando eu tenho que ir? Esse é mais ou menos o conceito, mas ele foi muito respeitoso conosco. Desejo o melhor a ele... não tão melhor assim, obviamente... mas desejo o melhor a ele."

  • Mourinho insiste que o elenco não precisa de reforços

    Apesar de ter perdido a contratação do vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026, Mourinho descartou qualquer ideia de arrependimento persistente. Após o fim da era Toni Kroos e Luka Modric, muitos viam Rodri como o substituto perfeito para ditar o ritmo. No entanto, Mourinho rechaçou as alegações de que seu elenco sofre com um vazio operacional no meio-campo. O técnico português acredita firmemente no desenvolvimento de jogadores e confia no atual grupo de talentos.

    "Não me falta Rodri", afirmou Mourinho. "Não nos faltam jogadores. Não estou dizendo que não haverá mais contratações porque o mercado está aberto, mas se você me perguntar diretamente se para mim está fechado... sim. Está fechado. Eu gosto muito do elenco."

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  • RodriGetty Images

    Resolvendo o quebra-cabeça do meio-campo do clube da capital

    Ao longo da pré-temporada, Mourinho utilizou sua preferida formação 4-2-3-1, com um duplo volante posicionado atrás da linha de ataque. Federico Valverde e Bernardo Silva foram a dupla de meio-campo com mais minutos durante a programação de verão. Com a estreia na La Liga se aproximando rapidamente, a dinâmica do meio-campo do Madrid segue como um tema central às vésperas da nova campanha.

    Enquanto isso, Rodri agora vai se concentrar em se integrar ao Barcelona. O meio-campista buscará imediatamente ajudar seu novo clube a derrotar o time de Mourinho na disputa pelo título espanhol.

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