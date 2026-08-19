'As dúvidas dele criaram dúvidas' - José Mourinho revela por que o Real Madrid encerrou a busca pelo novo reforço do Barcelona, Rodri

Rodri concluiu oficialmente uma transferência bombástica de verão para o Barcelona. O vencedor da Bola de Ouro de 2025 foi apresentado na Catalunha na terça-feira e assinou um contrato de quatro anos, válido até junho de 2030.

O Barcelona chegou a um acordo total com o City por uma taxa fixa garantida de € 60 milhões. No entanto, bônus atrelados a desempenho podem fazer com que o valor total suba para impressionantes € 76,5 milhões.

O internacional espanhol havia forçado a saída do Etihad Stadium após uma passagem de enorme sucesso. O Real Madrid inicialmente foi quem mais insistiu para concretizar a transferência de grande repercussão, com o agente Pablo Barquero confirmando que fez uma oferta irresistível, antes de o meio-campista escolher o arquirrival.