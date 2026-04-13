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Max EberlGetty Images
Tim Ursinus

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As divergências parecem estar se acumulando! O futuro de Max Eberl no FC Bayern de Munique parece estar totalmente em aberto

Bundesliga
Bayern de Munique

Enquanto tudo corre bem nas quadras, parece que há tensão nos bastidores do FC Bayern de Munique. Acima de tudo, Max Eberl seria visto com olhos críticos pelo poderoso Conselho Fiscal.

Segundo informações da revista kicker, a diretoria do clube campeão alemão, liderada pelo presidente Herbert Hainer, pelo presidente honorário Uli Hoeneß e pelo ex-presidente do conselho Karl-Heinz Rummenigge, discutirá, além do planejamento obrigatório para a janela de transferências de verão, também o futuro da atual equipe administrativa, quando se reunir no final de maio, conforme o calendário habitual. 

  • A partir de 1º de julho, quando o diretor esportivo Max Eberl, o diretor técnico Christoph Freund e o CEO Jan-Christian Dreesen entrarem no último ano de contrato, devem ser realizadas conversas concretas sobre o futuro deles. A renovação do contrato de Freund está, em princípio, prevista, segundo a revista kicker. A diretoria está satisfeita com o trabalho do austríaco, que, no futuro, cuidará das atividades do Centro de Formação de Jovens (NLZ) junto com o chefe do campus, Jochen Sauer, e o novo diretor de formação de jovens, Michael Wiesinger. 

    No entanto, é questionável que Freund continue trabalhando ao lado de Eberl a médio ou longo prazo. A relação entre os dois estaria tensa, e as divergências estariam até mesmo se acumulando. O desejo de que ambos pudessem formar uma dupla semelhante à de Hoeneß e Rummenigge ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista kicker fala de um “casamento forçado”. Embora haja tensão nos bastidores, a equipe não deve ser afetada por isso. Por enquanto, toda a concentração está voltada para as próximas partidas na Liga dos Campeões (retorno das quartas de final contra o Real Madrid) e na Copa da Alemanha (semifinal contra o Bayer Leverkusen). 

    Teriam se formado dois campos. De um lado, estariam Eberl e o diretor de olheiros Nils Schmadtke, cujo contrato teria sido recentemente prorrogado até 2027; do outro, Freund e seu companheiro de longa data Sauer, que já trabalharam em estreita colaboração no RB Salzburg. A causa da disputa: depois que Eberl assinou com o Bayern seis meses depois de Freund, ele foi gradualmente colocando pessoas de confiança, às quais também se atribui proximidade com o assessor Marc Kosicke. Entre elas estão Markus Weinzierl (diretor esportivo da NLZ, contrato expira após a temporada), Andre Hechelmann (chefe de olheiros, agora no Mönchengladbach), Christoph Kresse (olheiro) e, justamente, Schmadtke. 

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  • Freund EberlGetty Images

    A situação financeira não melhorou sob a gestão de Eberl

    Além disso, a dupla Eberl/Freund é criticada pelo fato de a situação financeira ter melhorado apenas de forma limitada. Mesmo que o time chegue às semifinais da Liga dos Campeões, será difícil apresentar um saldo positivo. A conta de poupança se esgotou, como Hoeneß já destacou várias vezes. Uma das principais razões para isso são as dispendiosas negociações contratuais, os salários que mal foram economizados e os pagamentos adicionais, como bônus de assinatura e honorários de consultoria nas transferências. 

    Falhas pelas quais Eberl é o principal responsável. Seu futuro está, portanto, totalmente em aberto. Ele é acusado, por exemplo, de ter feito concessões excessivas a Dayot Upamecano e Jamal Musiala nas renovações de seus contratos. Além disso, ele não conseguiu vender os jogadores que estavam na lista de transferências. Em vez disso, é mais do que provável que João Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart) retornem após seus empréstimos e voltem a onerar as finanças do clube. 

    Além disso, o saldo positivo poderia ter sido ainda menor se o Conselho Fiscal não tivesse vetado as tentativas de transferência planejadas. Entre outros, Eberl não obteve resposta em relação a Xavi Simons ou Christopher Nkunku, quando buscava substitutos para Leroy Sané e Kingsley Coman. Em vez disso, chegaram “apenas” Luis Díaz (FC Liverpool) e Nicolas Jackson (FC Chelsea, empréstimo), enquanto Lennart Karl, da base, ganhou destaque. Para o seu desenvolvimento, uma nova contratação provavelmente não teria sido benéfica. Além disso, o caminho escolhido de promover os próprios jovens deve ser continuado, o que, portanto, também tem um impacto significativo no planejamento do elenco — e fortalece o trio do Centro de Formação (NLZ): Freund/Sauer/Wiesinger. 

  • Kompany e Diaz são o grande trunfo de Eberl

    Por outro lado, as contratações de Diaz e do técnico Vincent Kompany, ambas conduzidas por Eberl, são vistas de forma positiva. No entanto, também é levado em conta o fato de que o Bayern deu uma imagem, no mínimo, infeliz na busca por um sucessor para Thomas Tuchel. Apesar disso, o sucesso esportivo nesta temporada dá razão a Eberl, o que torna uma possível demissão mais difícil. O fato de a diretoria se mostrar clemente em casos como esse já foi visto anteriormente com o técnico Niko Kovac. Como o time de Munique conquistou a dobradinha, apesar de certa insatisfação dentro da equipe, o atual técnico do BVB permaneceu no cargo. Cerca de cinco meses depois, porém, a confiança se esgotou e Hansi Flick assumiu o comando. 

    A reunião em maio deve fornecer uma primeira indicação para as negociações a partir de julho sobre o futuro de Eberl no clube. O mesmo vale para Dreesen, embora os sinais, assim como no caso de Freund, apontem para uma renovação. O presidente do conselho, que tem origem no setor financeiro e voltou a se ocupar dessa área desde a saída de Michael Diederich, é especialmente valorizado como comunicador. 

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