As divergências parecem estar se acumulando! O futuro de Max Eberl no FC Bayern de Munique parece estar totalmente em aberto

A partir de 1º de julho, quando o diretor esportivo Max Eberl, o diretor técnico Christoph Freund e o CEO Jan-Christian Dreesen entrarem no último ano de contrato, devem ser realizadas conversas concretas sobre o futuro deles. A renovação do contrato de Freund está, em princípio, prevista, segundo a revista kicker. A diretoria está satisfeita com o trabalho do austríaco, que, no futuro, cuidará das atividades do Centro de Formação de Jovens (NLZ) junto com o chefe do campus, Jochen Sauer, e o novo diretor de formação de jovens, Michael Wiesinger.

No entanto, é questionável que Freund continue trabalhando ao lado de Eberl a médio ou longo prazo. A relação entre os dois estaria tensa, e as divergências estariam até mesmo se acumulando. O desejo de que ambos pudessem formar uma dupla semelhante à de Hoeneß e Rummenigge ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista kicker fala de um “casamento forçado”. Embora haja tensão nos bastidores, a equipe não deve ser afetada por isso. Por enquanto, toda a concentração está voltada para as próximas partidas na Liga dos Campeões (retorno das quartas de final contra o Real Madrid) e na Copa da Alemanha (semifinal contra o Bayer Leverkusen).

Teriam se formado dois campos. De um lado, estariam Eberl e o diretor de olheiros Nils Schmadtke, cujo contrato teria sido recentemente prorrogado até 2027; do outro, Freund e seu companheiro de longa data Sauer, que já trabalharam em estreita colaboração no RB Salzburg. A causa da disputa: depois que Eberl assinou com o Bayern seis meses depois de Freund, ele foi gradualmente colocando pessoas de confiança, às quais também se atribui proximidade com o assessor Marc Kosicke. Entre elas estão Markus Weinzierl (diretor esportivo da NLZ, contrato expira após a temporada), Andre Hechelmann (chefe de olheiros, agora no Mönchengladbach), Christoph Kresse (olheiro) e, justamente, Schmadtke.