Segundo informações da revista kicker, a diretoria do clube campeão alemão, liderada pelo presidente Herbert Hainer, pelo presidente honorário Uli Hoeneß e pelo ex-presidente do conselho Karl-Heinz Rummenigge, discutirá, além do planejamento obrigatório para a janela de transferências de verão, também o futuro da atual equipe administrativa, quando se reunir no final de maio, conforme o calendário habitual.
Traduzido por
As divergências parecem estar se acumulando! O futuro de Max Eberl no FC Bayern de Munique parece estar totalmente em aberto
A partir de 1º de julho, quando o diretor esportivo Max Eberl, o diretor técnico Christoph Freund e o CEO Jan-Christian Dreesen entrarem no último ano de contrato, devem ser realizadas conversas concretas sobre o futuro deles. A renovação do contrato de Freund está, em princípio, prevista, segundo a revista kicker. A diretoria está satisfeita com o trabalho do austríaco, que, no futuro, cuidará das atividades do Centro de Formação de Jovens (NLZ) junto com o chefe do campus, Jochen Sauer, e o novo diretor de formação de jovens, Michael Wiesinger.
No entanto, é questionável que Freund continue trabalhando ao lado de Eberl a médio ou longo prazo. A relação entre os dois estaria tensa, e as divergências estariam até mesmo se acumulando. O desejo de que ambos pudessem formar uma dupla semelhante à de Hoeneß e Rummenigge ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista kicker fala de um “casamento forçado”. Embora haja tensão nos bastidores, a equipe não deve ser afetada por isso. Por enquanto, toda a concentração está voltada para as próximas partidas na Liga dos Campeões (retorno das quartas de final contra o Real Madrid) e na Copa da Alemanha (semifinal contra o Bayer Leverkusen).
Teriam se formado dois campos. De um lado, estariam Eberl e o diretor de olheiros Nils Schmadtke, cujo contrato teria sido recentemente prorrogado até 2027; do outro, Freund e seu companheiro de longa data Sauer, que já trabalharam em estreita colaboração no RB Salzburg. A causa da disputa: depois que Eberl assinou com o Bayern seis meses depois de Freund, ele foi gradualmente colocando pessoas de confiança, às quais também se atribui proximidade com o assessor Marc Kosicke. Entre elas estão Markus Weinzierl (diretor esportivo da NLZ, contrato expira após a temporada), Andre Hechelmann (chefe de olheiros, agora no Mönchengladbach), Christoph Kresse (olheiro) e, justamente, Schmadtke.
- Getty Images
A situação financeira não melhorou sob a gestão de Eberl
Além disso, a dupla Eberl/Freund é criticada pelo fato de a situação financeira ter melhorado apenas de forma limitada. Mesmo que o time chegue às semifinais da Liga dos Campeões, será difícil apresentar um saldo positivo. A conta de poupança se esgotou, como Hoeneß já destacou várias vezes. Uma das principais razões para isso são as dispendiosas negociações contratuais, os salários que mal foram economizados e os pagamentos adicionais, como bônus de assinatura e honorários de consultoria nas transferências.
Falhas pelas quais Eberl é o principal responsável. Seu futuro está, portanto, totalmente em aberto. Ele é acusado, por exemplo, de ter feito concessões excessivas a Dayot Upamecano e Jamal Musiala nas renovações de seus contratos. Além disso, ele não conseguiu vender os jogadores que estavam na lista de transferências. Em vez disso, é mais do que provável que João Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart) retornem após seus empréstimos e voltem a onerar as finanças do clube.
Além disso, o saldo positivo poderia ter sido ainda menor se o Conselho Fiscal não tivesse vetado as tentativas de transferência planejadas. Entre outros, Eberl não obteve resposta em relação a Xavi Simons ou Christopher Nkunku, quando buscava substitutos para Leroy Sané e Kingsley Coman. Em vez disso, chegaram “apenas” Luis Díaz (FC Liverpool) e Nicolas Jackson (FC Chelsea, empréstimo), enquanto Lennart Karl, da base, ganhou destaque. Para o seu desenvolvimento, uma nova contratação provavelmente não teria sido benéfica. Além disso, o caminho escolhido de promover os próprios jovens deve ser continuado, o que, portanto, também tem um impacto significativo no planejamento do elenco — e fortalece o trio do Centro de Formação (NLZ): Freund/Sauer/Wiesinger.
Kompany e Diaz são o grande trunfo de Eberl
Por outro lado, as contratações de Diaz e do técnico Vincent Kompany, ambas conduzidas por Eberl, são vistas de forma positiva. No entanto, também é levado em conta o fato de que o Bayern deu uma imagem, no mínimo, infeliz na busca por um sucessor para Thomas Tuchel. Apesar disso, o sucesso esportivo nesta temporada dá razão a Eberl, o que torna uma possível demissão mais difícil. O fato de a diretoria se mostrar clemente em casos como esse já foi visto anteriormente com o técnico Niko Kovac. Como o time de Munique conquistou a dobradinha, apesar de certa insatisfação dentro da equipe, o atual técnico do BVB permaneceu no cargo. Cerca de cinco meses depois, porém, a confiança se esgotou e Hansi Flick assumiu o comando.
A reunião em maio deve fornecer uma primeira indicação para as negociações a partir de julho sobre o futuro de Eberl no clube. O mesmo vale para Dreesen, embora os sinais, assim como no caso de Freund, apontem para uma renovação. O presidente do conselho, que tem origem no setor financeiro e voltou a se ocupar dessa área desde a saída de Michael Diederich, é especialmente valorizado como comunicador.