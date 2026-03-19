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James McAtee Nottingham Forest 2025-26Getty
Chris Burton

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As dificuldades do Nottingham Forest de James McAtee geram uma “conversa difícil”, enquanto o ex-atacante dos Reds pede a Vitor Pereira que tire mais proveito do jogador de 30 milhões de libras

James McAtee tem passado por um período difícil no Nottingham Forest após sua transferência de 30 milhões de libras (40 milhões de dólares) do Manchester City, com o meia de 23 anos dando origem a uma “conversa difícil”. O ex-atacante dos Reds, Marlon Harewood, explicou ao GOAL por que é difícil entender as dificuldades que o jogador tem em se destacar no City Ground, já que McAtee é claramente um jogador talentoso.

  • Os números decepcionantes de McAtee: um gol e apenas uma partida como titular na Premier League

    O jogador natural de Salford teve desempenho suficiente para disputar 34 partidas oficiais pelo City, tendo marcado um hat-trick na FA Cup contra o clube de sua cidade natal em janeiro de 2025. Mais tarde naquele ano, McAtee capitaneou a Inglaterra até a conquista do Campeonato Europeu Sub-21.

    Uma transferência milionária para o Forest foi acordada na sequência desse triunfo, com o consenso geral de que o promissor jogador estava pronto para liberar todo o seu potencial e garantir o tempo de jogo regular que lhe era negado em Manchester.

    McAtee marcou apenas uma vez pelo Forest — um pênalti no final da partida contra o Ferencvaros, na Liga Europa — e foi titular em apenas uma partida da Premier League em toda a temporada. Esperava-se mais dele, apesar da forte concorrência pela vaga de camisa 10 dos Reds, ocupada pelo experiente jogador da seleção inglesa Morgan Gibbs-White.

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  • James McAtee Nottingham Forest 2025-26Getty

    Como o Forest vai conseguir tirar o melhor proveito do ex-jogador do Manchester City, McAtee?

    Tendo ficado restrito a um papel de apoio, com pouco tempo de jogo, a pergunta óbvia é: como o Forest vai tirar o melhor proveito de McAtee? Será que ele pode ser considerado um jogador que depende de confiança e ritmo e que precisa jogar regularmente para atingir sua melhor forma?

    Quando essas perguntas foram feitas a Harewood, o ex-atacante dos Reds — em entrevista exclusiva ao GOAL através do site de notícias sobrecriptomoedas — disse: “É uma ótima pergunta. Isso acontece em todo o país com jogadores assim. Porque ele é um jogador muito bom. 

    “Se você estivesse procurando um jogador e ele estivesse disponível, diria sim, eu gostaria que ele estivesse no elenco. Por alguma razão, ele não tem jogado à altura do que é capaz. Obviamente, dá para ver sinais de brilhantismo e como ele chegou ao Forest e por que eles o queriam. Mas, mais uma vez, essa é outra conversa no sentido de que ele não tem realmente correspondido ao potencial que é capaz de atingir. 

    “E isso é outra questão: cabe ao técnico extrair isso dele. É para isso que o técnico está lá, para tirar o melhor dele, porque ele é um jogador talentoso. Portanto, essa conversa que estamos tendo é muito difícil, porque sabemos do que esses rapazes são capazes. E é apenas algo que não está sendo extraído deles para que rendam pelo Nottingham Forest.”

  • Pereira ficou impressionado com o que viu nos treinos

    McAtee chegou a Trentside cheio de esperança e, ao site oficial do Forest, declarou assim que sua transferência do City foi confirmada: “Sinto-me pronto para um novo desafio, e o clube teve uma ótima temporada no ano passado, então quero ajudar a dar continuidade a isso e mostrar do que sou capaz. Estou muito feliz por estar aqui e realmente ansioso para começar a trabalhar com meus novos companheiros de equipe, e conheço a ambição de todos os envolvidos com o clube, algo do qual quero fazer parte.”

    Esse otimismo parece ter se esvaído, com McAtee passando por quatro treinadores diferentes em sua primeira temporada no Forest. Contratado por Nuno Espírito Santo, o comando técnico passou, desde então, pelas mãos de Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vitor Pereira.

    O atual técnico, o português Pereira, comentou recentemente sobre os esforços para extrair o melhor desempenho de um jogador que talvez esteja colocando pressão demais sobre si mesmo: “McAtee é um jogador que, se jogar com confiança e aplicar o que faz nos treinos, pode fazer coisas mágicas. Do nada, ele consegue criar algo especial. Ele tem a qualidade para isso.”

  • James McAtee Nottingham Forest 2025-26Getty

    Rumores de transferência: McAtee pode estar prestes a mudar de clube

    O Forest não tem visto essa capacidade se manifestar o suficiente ao longo de uma temporada em que o clube está envolvido na briga contra o rebaixamento da Premier League. McAtee ainda pode ter um papel importante a desempenhar nessa luta pela permanência, mas já há rumores de que ele poderia estar de saída novamente quando a próxima janela de transferências se abrir.

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