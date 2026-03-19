Tendo ficado restrito a um papel de apoio, com pouco tempo de jogo, a pergunta óbvia é: como o Forest vai tirar o melhor proveito de McAtee? Será que ele pode ser considerado um jogador que depende de confiança e ritmo e que precisa jogar regularmente para atingir sua melhor forma?

Quando essas perguntas foram feitas a Harewood, o ex-atacante dos Reds — em entrevista exclusiva ao GOAL através do site de notícias sobrecriptomoedas — disse: “É uma ótima pergunta. Isso acontece em todo o país com jogadores assim. Porque ele é um jogador muito bom.

“Se você estivesse procurando um jogador e ele estivesse disponível, diria sim, eu gostaria que ele estivesse no elenco. Por alguma razão, ele não tem jogado à altura do que é capaz. Obviamente, dá para ver sinais de brilhantismo e como ele chegou ao Forest e por que eles o queriam. Mas, mais uma vez, essa é outra conversa no sentido de que ele não tem realmente correspondido ao potencial que é capaz de atingir.

“E isso é outra questão: cabe ao técnico extrair isso dele. É para isso que o técnico está lá, para tirar o melhor dele, porque ele é um jogador talentoso. Portanto, essa conversa que estamos tendo é muito difícil, porque sabemos do que esses rapazes são capazes. E é apenas algo que não está sendo extraído deles para que rendam pelo Nottingham Forest.”