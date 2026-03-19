Getty
Traduzido por
As dificuldades do Nottingham Forest de James McAtee geram uma “conversa difícil”, enquanto o ex-atacante dos Reds pede a Vitor Pereira que tire mais proveito do jogador de 30 milhões de libras
Os números decepcionantes de McAtee: um gol e apenas uma partida como titular na Premier League
O jogador natural de Salford teve desempenho suficiente para disputar 34 partidas oficiais pelo City, tendo marcado um hat-trick na FA Cup contra o clube de sua cidade natal em janeiro de 2025. Mais tarde naquele ano, McAtee capitaneou a Inglaterra até a conquista do Campeonato Europeu Sub-21.
Uma transferência milionária para o Forest foi acordada na sequência desse triunfo, com o consenso geral de que o promissor jogador estava pronto para liberar todo o seu potencial e garantir o tempo de jogo regular que lhe era negado em Manchester.
McAtee marcou apenas uma vez pelo Forest — um pênalti no final da partida contra o Ferencvaros, na Liga Europa — e foi titular em apenas uma partida da Premier League em toda a temporada. Esperava-se mais dele, apesar da forte concorrência pela vaga de camisa 10 dos Reds, ocupada pelo experiente jogador da seleção inglesa Morgan Gibbs-White.
- Getty
Como o Forest vai conseguir tirar o melhor proveito do ex-jogador do Manchester City, McAtee?
Tendo ficado restrito a um papel de apoio, com pouco tempo de jogo, a pergunta óbvia é: como o Forest vai tirar o melhor proveito de McAtee? Será que ele pode ser considerado um jogador que depende de confiança e ritmo e que precisa jogar regularmente para atingir sua melhor forma?
Quando essas perguntas foram feitas a Harewood, o ex-atacante dos Reds — em entrevista exclusiva ao GOAL através do site de notícias sobrecriptomoedas — disse: “É uma ótima pergunta. Isso acontece em todo o país com jogadores assim. Porque ele é um jogador muito bom.
“Se você estivesse procurando um jogador e ele estivesse disponível, diria sim, eu gostaria que ele estivesse no elenco. Por alguma razão, ele não tem jogado à altura do que é capaz. Obviamente, dá para ver sinais de brilhantismo e como ele chegou ao Forest e por que eles o queriam. Mas, mais uma vez, essa é outra conversa no sentido de que ele não tem realmente correspondido ao potencial que é capaz de atingir.
“E isso é outra questão: cabe ao técnico extrair isso dele. É para isso que o técnico está lá, para tirar o melhor dele, porque ele é um jogador talentoso. Portanto, essa conversa que estamos tendo é muito difícil, porque sabemos do que esses rapazes são capazes. E é apenas algo que não está sendo extraído deles para que rendam pelo Nottingham Forest.”
Pereira ficou impressionado com o que viu nos treinos
McAtee chegou a Trentside cheio de esperança e, ao site oficial do Forest, declarou assim que sua transferência do City foi confirmada: “Sinto-me pronto para um novo desafio, e o clube teve uma ótima temporada no ano passado, então quero ajudar a dar continuidade a isso e mostrar do que sou capaz. Estou muito feliz por estar aqui e realmente ansioso para começar a trabalhar com meus novos companheiros de equipe, e conheço a ambição de todos os envolvidos com o clube, algo do qual quero fazer parte.”
Esse otimismo parece ter se esvaído, com McAtee passando por quatro treinadores diferentes em sua primeira temporada no Forest. Contratado por Nuno Espírito Santo, o comando técnico passou, desde então, pelas mãos de Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vitor Pereira.
O atual técnico, o português Pereira, comentou recentemente sobre os esforços para extrair o melhor desempenho de um jogador que talvez esteja colocando pressão demais sobre si mesmo: “McAtee é um jogador que, se jogar com confiança e aplicar o que faz nos treinos, pode fazer coisas mágicas. Do nada, ele consegue criar algo especial. Ele tem a qualidade para isso.”
- Getty
Rumores de transferência: McAtee pode estar prestes a mudar de clube
O Forest não tem visto essa capacidade se manifestar o suficiente ao longo de uma temporada em que o clube está envolvido na briga contra o rebaixamento da Premier League. McAtee ainda pode ter um papel importante a desempenhar nessa luta pela permanência, mas já há rumores de que ele poderia estar de saída novamente quando a próxima janela de transferências se abrir.
Publicidade