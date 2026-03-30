As dificuldades do Liverpool representam “um período nada fácil” para Florian Wirtz, mas o craque alemão revela como Julian Nagelsmann mudou sua perspectiva sobre a situação em Anfield

Um dos principais obstáculos para o meia foi a intensidade da primeira divisão inglesa. Ele teve que aprender a lidar com o contato físico e a manter a posse de bola diante de adversários agressivos. “Tive que enfrentar resistência e me adaptar. Tive que aprender a ficar mais forte e a manter a posse de bola. Percebo que estou em boa forma física”, observou.

Essa maior robustez ficou em evidência quando seu país conquistou uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Suíça em um amistoso internacional.

Ele dominou a partida marcando dois gols e dando duas assistências, incluindo um chute espetacular que fez o placar chegar a 3 a 2, que ele orgulhosamente descreveu como seu “gol mais bonito” até hoje, parecendo totalmente revitalizado.

“Pela Alemanha, eu nunca consegui deixar minha marca em uma partida como essa. Pela Alemanha, foi meu melhor jogo.”