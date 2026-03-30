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As dificuldades do Liverpool representam “um período nada fácil” para Florian Wirtz, mas o craque alemão revela como Julian Nagelsmann mudou sua perspectiva sobre a situação em Anfield
As dificuldades iniciais com o Liverpool
Em entrevista ao programa alemão Sportschau, Wirtz refletiu sobre as dificuldades iniciais que enfrentou após a tão esperada transferência de 125 milhões de euros para a Inglaterra. O Liverpool tem grandes expectativas em relação ao jogador de 22 anos, mas suas atuações decepcionantes no início da temporada geraram críticas intensas.
Ele explicou que a adaptação ao ritmo exigiu um esforço extra nos bastidores para competir com zagueiros robustos. Apesar da imensa pressão para justificar seu valor de transferência e repetir o sucesso anterior, o atacante reconheceu que os meses difíceis em Merseyside foram um teste necessário para construir seu caráter e força para o futuro.
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Conselho fundamental do técnico da seleção nacional
Mesmo quando os resultados e o desempenho individual deixavam a desejar, o técnico da seleção nacional continuou sendo um aliado incondicional. Nagelsmann tem manifestado abertamente seu apoio, argumentando que as críticas do público eram injustificadas para um jovem jogador que passava por uma grande mudança na carreira.
O meio-campista agradeceu ao seu técnico por ajudá-lo a manter a perspectiva nos momentos mais difíceis, dizendo: “Não foi um período fácil. Julian Nagelsmann me disse que também é bom que as coisas nem sempre sigam para cima. Que você também passa por dificuldades de vez em quando e se torna mais forte por causa disso. É assim que vejo agora, que isso me tornou um pouco mais forte.”
Crescimento físico e aumento da autoconfiança
Um dos principais obstáculos para o meia foi a intensidade da primeira divisão inglesa. Ele teve que aprender a lidar com o contato físico e a manter a posse de bola diante de adversários agressivos. “Tive que enfrentar resistência e me adaptar. Tive que aprender a ficar mais forte e a manter a posse de bola. Percebo que estou em boa forma física”, observou.
Essa maior robustez ficou em evidência quando seu país conquistou uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Suíça em um amistoso internacional.
Ele dominou a partida marcando dois gols e dando duas assistências, incluindo um chute espetacular que fez o placar chegar a 3 a 2, que ele orgulhosamente descreveu como seu “gol mais bonito” até hoje, parecendo totalmente revitalizado.
“Pela Alemanha, eu nunca consegui deixar minha marca em uma partida como essa. Pela Alemanha, foi meu melhor jogo.”
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O que vem a seguir para Wirtz?
Após sua excelente atuação pela seleção, Wirtz se prepara para um amistoso contra Gana no dia 30 de março, antes de retornar às atividades no campeonato nacional. Apesar das dificuldades iniciais, ele já acumulou 40 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com seis gols e nove assistências.
O Liverpool enfrenta uma agenda desafiadora após seu retorno. O time tem uma importante partida das quartas de final da FA Cup fora de casa contra o Manchester City em 4 de abril, seguida de perto por um confronto crucial das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain em 8 de abril. Os Reds então retornam à ação no campeonato em casa contra o Fulham em 11 de abril.