As derrotas mais dramáticas na corrida pelo título na história da Premier League: desde o deslize de Steven Gerrard até os jogos mentais de Sir Alex Ferguson e o Arsenal jogando tudo fora

Mesmo hoje em dia, é um pouco difícil assistir ao famoso discurso de Kevin Keegan contra Alex Ferguson após a partida. Há muita paixão em evidência, mas também muita dor. É uma demonstração visceral de rebeldia, mas vinda de um homem que claramente começa a perceber que está lutando uma batalha perdida.

Durante a maior parte da temporada 1995-96, o Newcastle de Keegan parecia destinado a conquistar seu primeiro título da liga desde 1927, com um time que rapidamente ficou conhecido como “The Entertainers” (Os Artistas) arrasando com tudo com um futebol emocionante. Em determinado momento, eles estavam 12 pontos à frente.

No entanto, o United começou lentamente a diminuir a diferença e, quando o Newcastle perdeu por 4 a 3 para o Liverpool no maior jogo da história da Premier League, Keegan ficou inconsolável, e a imagem dele encurvado sobre os painéis publicitários em Anfield se tornou uma das imagens marcantes da temporada.

Apenas algumas semanas depois, porém, ele produziu um momento ainda mais memorável. Após uma vitória por 1 a 0 em Leeds, Keegan criticou Ferguson, que havia questionado publicamente se os adversários lutariam tão arduamente contra o Newcastle quanto lutavam contra seu time, o United.

“Eu fiquei muito calado, mas vou lhe dizer uma coisa: ele caiu na minha consideração quando disse isso”, disse Keegan, furioso, à Sky Sports. “Não recorremos a isso, mas vou lhe dizer, você pode dizer a ele agora, se estiver assistindo, que ainda estamos lutando pelo título, e ele tem que ir a Middlesbrough e conquistar algo, e... e... vou lhe dizer, honestamente, vou adorar se os derrotarmos, ADORAR!”

Infelizmente para Keegan, o United foi a Middlesbrough e conseguiu algo; três pontos, na verdade. E eles acabaram ganhando o título com bastante facilidade no final, com o Newcastle empatando suas duas últimas partidas.

Tanto Keegan quanto sua equipe foram derrotados pela maestria de Ferguson na arte dos jogos mentais.