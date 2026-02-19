Goal.com
EPL title collapses
Mark Doyle

Traduzido por

As derrotas mais dramáticas na corrida pelo título na história da Premier League: desde o deslize de Steven Gerrard até os jogos mentais de Sir Alex Ferguson e o Arsenal jogando tudo fora

Depois de assistir ao líder da Premier League, o Arsenal, empatar em 2 a 2 com o lanterna Wolves na quarta-feira, o ex-jogador do Arsenal Alan Smith admitiu: “A palavra ‘garrafa’ será bastante usada nos próximos dias”. E com razão. Depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols em Molineux contra um dos times mais fracos que a primeira divisão inglesa já viu, a pergunta óbvia agora é se os jogadores de Mikel Arteta também vão jogar fora o título.

A equipe do espanhol abriu seis pontos de vantagem sobre o Aston Villa ao derrotar o Bournemouth em 3 de janeiro. No entanto, desde então, venceu apenas duas das sete partidas do campeonato e perdeu quatro pontos somente na última semana.

“Temos que aceitar o golpe, porque merecemos”, disse Arteta à Sky Sports após o último revés contra o Wolves. “Precisamos ser críticos conosco mesmos, porque não estamos jogando bem o suficiente. Na liga, a realidade é que não temos sido consistentes nos últimos meses.”

É claro que, se o Arsenal vencer todos os jogos restantes, ainda será coroado campeão. No entanto, o mesmo vale agora para o Manchester City, que ficará a dois pontos da liderança se derrotar o Newcastle no Etihad no sábado — e os jogadores de Pep Guardiola têm muito experiência quando se trata de ultrapassar o Arsenal na reta final.

De fato, o Arsenal de Arteta já figura em nossa lista das quedas mais dramáticas na história da Premier League...

  • Newcastle 1995-96: “ADORO!”

    Mesmo hoje em dia, é um pouco difícil assistir ao famoso discurso de Kevin Keegan contra Alex Ferguson após a partida. Há muita paixão em evidência, mas também muita dor. É uma demonstração visceral de rebeldia, mas vinda de um homem que claramente começa a perceber que está lutando uma batalha perdida.

    Durante a maior parte da temporada 1995-96, o Newcastle de Keegan parecia destinado a conquistar seu primeiro título da liga desde 1927, com um time que rapidamente ficou conhecido como “The Entertainers” (Os Artistas) arrasando com tudo com um futebol emocionante. Em determinado momento, eles estavam 12 pontos à frente.

    No entanto, o United começou lentamente a diminuir a diferença e, quando o Newcastle perdeu por 4 a 3 para o Liverpool no maior jogo da história da Premier League, Keegan ficou inconsolável, e a imagem dele encurvado sobre os painéis publicitários em Anfield se tornou uma das imagens marcantes da temporada.

    Apenas algumas semanas depois, porém, ele produziu um momento ainda mais memorável. Após uma vitória por 1 a 0 em Leeds, Keegan criticou Ferguson, que havia questionado publicamente se os adversários lutariam tão arduamente contra o Newcastle quanto lutavam contra seu time, o United.

    “Eu fiquei muito calado, mas vou lhe dizer uma coisa: ele caiu na minha consideração quando disse isso”, disse Keegan, furioso, à Sky Sports. “Não recorremos a isso, mas vou lhe dizer, você pode dizer a ele agora, se estiver assistindo, que ainda estamos lutando pelo título, e ele tem que ir a Middlesbrough e conquistar algo, e... e... vou lhe dizer, honestamente, vou adorar se os derrotarmos, ADORAR!”

    Infelizmente para Keegan, o United foi a Middlesbrough e conseguiu algo; três pontos, na verdade. E eles acabaram ganhando o título com bastante facilidade no final, com o Newcastle empatando suas duas últimas partidas.

    Tanto Keegan quanto sua equipe foram derrotados pela maestria de Ferguson na arte dos jogos mentais.

  • Manchester United 1997-98: A fúria de Fergie

    As pessoas podem não se lembrar do nome, mas todos se lembram do rosto. Quando o Arsenal derrotou o líder da Premier League, o Manchester United, em Old Trafford, em 14 de março de 1998, a cobertura passou do campo para a torcida, onde um torcedor do Arsenal de cabelos cacheados chamado Barry Ferst parecia prestes a explodir de alegria.

    Sua empolgação era compreensível. Graças ao gol de Marc Overmars no final da partida, o Arsenal estava apenas seis pontos atrás do United — e com três jogos a menos.

    Alex Ferguson, claramente abalado, tentou minimizar a importância da derrota de seu time questionando a qualidade e a compostura do Arsenal.

    “Se eles vencerem os jogos que têm a menos, vão passar à nossa frente, mas vão descobrir que começam a perder pontos no final da temporada, não há dúvida sobre isso”, declarou o escocês.

    “Eles jogaram bem hoje, mas não acho que sejam um time de futebol tão bom quanto o nosso.”

    Ferguson estava errado, porém. Sua equipe correu bem na reta final, mas seus rivais pelo título nunca perderam o ritmo até que a corrida fosse vencida.

    De fato, a vitória em Old Trafford foi a segunda de uma sequência de 10 vitórias consecutivas que garantiu o título ao Arsenal com duas rodadas de antecedência.

    Arsene Wenger então encerrou uma primeira temporada notável no comando, levando seu time à vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle na final da FA Cup, completando assim apenas a segunda dobradinha nacional na história do clube.

    Ferguson, por sua vez, ficou furioso. O United liderava por 11 pontos após derrotar o Chelsea em fevereiro — uma casa de apostas de Manchester chegou a pagar o título após essa vitória — e perdeu a chance de abrir 14 pontos de vantagem após sofrer uma derrota surpreendente para o Sheffield Wednesday, seguida por um empate em 1 a 1 com o West Ham.

    Os atuais campeões ingleses acabaram por terminar a campanha sem nenhum título importante, o que era impensável antes da derrota para o Arsenal, mas aquele gol de Overmars mudou tudo. E Ferst e seus colegas torcedores também sabiam disso.

  • Arsenal 2002-03: “Difícil de aceitar”

    Arsene Wenger ficou furioso com a descrição da campanha do Arsenal na Premier League de 2002-03 como um “fracasso”.

    “É claro que queremos ganhar o título, mas acho que o mais difícil para o clube é ser consistente, e temos sido notavelmente consistentes”, argumentou.

    “Perdemos o campeonato para um time que gasta 50% mais dinheiro todos os anos — no ano passado, eles compraram um jogador por 30 milhões de libras quando perderam o campeonato.

    Eles farão o mesmo no ano que vem e nós [fizemos] milagres apenas para lutar contra eles.”

    Em termos do poder financeiro do Manchester United, Wenger tinha razão sobre a disparidade entre as duas equipes. No entanto, não havia como negar que o time repleto de estrelas do Arsenal havia implodido durante a disputa pelo título.

    Depois de derrotar o Charlton na segunda partida de 2003, eles estavam oito pontos à frente, apesar de terem jogado uma partida a mais que o United.

    No entanto, o que se seguiu foi uma sequência desastrosa de resultados, com o Arsenal vencendo apenas duas das sete partidas seguintes, e uma surpreendente derrota por 3 a 2 em casa para o Leeds, em 4 de maio, acabou efetivamente com suas esperanças de manter o título.

    Durante esse período custoso, os Gunners foram empatados em Highbury pelo United, com Ryan Giggs garantindo o empate em 2 a 2 para os visitantes.

    No entanto, foi outro empate por 2 a 2 que realmente pareceu tirar do Arsenal a confiança que ainda restava, com a equipe de Wenger sofrendo dois gols nos últimos 15 minutos de uma partida contra o Bolton no Reebok Stadium.

    Como o francês admitiu naquele dia: “Pela primeira vez, está fora de nossas mãos, o que é difícil de aceitar”.

    Infelizmente para o Arsenal, foi um golpe do qual nunca se recuperou, com a derrota fatal para o Leeds ocorrendo apenas oito dias depois.

  • Arsenal 2007-08: Gallas desaba em Birmingham

    A perda coletiva de concentração do Arsenal em uma tarde infame em St Andrew's, em fevereiro de 2008, era compreensível. Após apenas três minutos de jogo contra o Birmingham, eles viram seu companheiro Eduardo sofrer uma terrível fratura na perna após uma entrada violenta de Martin Taylor.

    No entanto, o colapso de William Gallas no final da partida foi totalmente inexplicável e, sem dúvida, imperdoável.

    É verdade que o capitão do Arsenal viu seu time desperdiçar uma vantagem de 2 a 1 contra 10 jogadores, com o empate do Birmingham vindo de um pênalti aos cinco minutos do tempo adicional.

    E talvez fosse possível entender por que ele se sentiu compelido a descarregar sua frustração nos painéis publicitários.

    No entanto, simplesmente não havia desculpa para o que aconteceu no final da partida.

    No momento em que o capitão do Arsenal deveria estar tentando animar seus companheiros de equipe decepcionados, ele estava sentado no gramado, tendo a maior birra de todas.

    Só quando Arsene Wenger apareceu é que Gallas decidiu, tardiamente, sair do campo.

    Com esse tipo de líder, não foi surpresa que o Arsenal tenha entrado em colapso.

    O time havia chegado a Birmingham com cinco pontos de vantagem na liderança da tabela, graças a uma sequência de 10 jogos sem derrota, com oito vitórias.

    No entanto, eles conseguiram vencer apenas uma das sete partidas seguintes e acabaram terminando em terceiro lugar, quatro pontos atrás do campeão Manchester United.

    A terrível lesão de Eduardo obviamente não ajudou a causa do time, mas a patética demonstração de petulância de Gallas provavelmente causou um dano ainda maior.

  • Manchester United 2011-12: Fergie incomodado com vizinhos barulhentos

    Alex Ferguson pensava que já tinha visto de tudo em mais de três décadas como treinador de futebol, mas até ele ficou surpreso quando o Manchester United desperdiçou uma vantagem de 4 a 2 em um empate épico com o Everton, em um momento crucial da disputa pelo título da temporada 2011-12.

    “Foi um desperdício, uma perda absoluta”, disse Ferguson, furioso. “Só precisávamos segurar o resultado, e é uma tragédia, porque parte do nosso futebol foi fantástico. Os gols que marcamos foram ótimos.

    Ceder quatro gols em Old Trafford, em um jogo em casa tão importante... Eu simplesmente não consigo acreditar.”

    Infelizmente para Ferguson, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais incríveis e ainda mais devastadoras para o United.

    Primeiro, eles tiveram um desempenho incomumente cauteloso e quase apático na derrota por 1 a 0 para o rival Manchester City, o que permitiu que seus “vizinhos barulhentos” assumissem a liderança da tabela por diferença de gols, faltando apenas dois jogos para o fim.

    O United manteve a pressão até os últimos segundos da temporada, vencendo o Swansea e o Sunderland.

    No entanto, o City conquistou o título mais disputado da história da Premier League graças ao gol de Sergio Aguero no último dia.

    Ferguson foi magnânimo na derrota, dizendo à Sky Sports: “Gostaria de dizer, em nome do Manchester United, parabéns aos nossos vizinhos. É uma conquista fantástica vencer a Premier League”.

    Por dentro, porém, ele estava revoltado, já que seu time tinha oito pontos de vantagem sobre o City antes da derrota por 1 a 0 para o Wigan, em meados de abril.

    Foi realmente uma “derrota de mão beijada”.

  • Liverpool 2013-14: “Isso não vai escapar agora, porra!”

    O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, reuniu seus companheiros de equipe ao seu redor e disse a eles: “Não vamos deixar essa chance escapar agora!” Os Reds acabavam de derrotar o rival Manchester City por 3 a 2, ficando dois pontos à frente do Chelsea na liderança da Premier League. O City, terceiro colocado, ainda tinha dois jogos a menos, mas a derrota em Anfield o deixou sete pontos atrás do líder.

    O primeiro título da primeira divisão desde 1990 estava agora ao alcance do renascido Reds de Brendan Rodgers, que surpreendentemente se colocou na disputa com 10 vitórias consecutivas. Eles ampliaram essa sequência notável para 11 ao derrotar o Norwich no fim de semana seguinte. Mas então, o Liverpool capitulou.

    A vitória em casa contra o vacilante Chelsea, em 27 de abril, teria efetivamente garantido o título, e José Mourinho até mesmo rodou seu elenco com a semifinal da Liga dos Campeões em mente.

    No entanto, apesar de dominar o jogo, eles escorregaram. Literalmente. Nos acréscimos do primeiro tempo, sem gols, Gerrard, entre todos, perdeu o equilíbrio e a bola em seu próprio campo, permitindo que Demba Ba avançasse e marcasse.

    O Liverpool, e Gerrard em particular, cercaram o gol do Chelsea no segundo tempo, mas, como Rodgers lamentou depois, Mourinho havia “estacionado dois ônibus” na frente do gol do Kop. Os anfitriões, cada vez mais desesperados, não conseguiram encontrar uma maneira de passar e seu destino foi selado quando Willian marcou o segundo gol nos segundos finais.

    Os Merseysiders ainda estavam na disputa pelo título, mas então veio o “Crystanbul” (uma referência cruel à notável recuperação do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o AC Milan em 2005).

    Em sua penúltima partida da temporada, o Liverpool desperdiçou de forma imperdoável uma vantagem de 3 a 0 contra o Crystal Palace. Enquanto avançava repetidamente em uma tentativa desesperada de diminuir a diferença de gols do City, o time deixou sua defesa totalmente exposta nos minutos finais da partida em Selhurst Park e acabou empatando, o que efetivamente encerrou sua disputa pelo título.

    Eles sabiam disso. Quando o apito final soou, Gerrard ficou tentando consolar um Luis Suárez perturbado, quando parecia que o capitão também precisava de apoio.

    De fato, o que se seguiu foram “os piores três meses” da vida de Gerrard, e ele posteriormente admitiu que ficou com lembranças dolorosas que nunca conseguirá apagar da mente.

    “Seria fácil se você levantasse o tapete, empurrasse essas lembranças para baixo e nunca mais pensasse nelas”, disse ele ao The High Performance Podcast em 2020. “Mas não acho que isso vá acontecer...”

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Arsenal 2022-23: “Fomos punidos”

    Quando o Arsenal goleou o Leeds por 4 a 1 em 1º de abril de 2023, parecia mesmo que os Gunners iriam conquistar o campeonato pela primeira vez desde a temporada “invencível” de 2003-04. Desde que sofreram uma derrota desanimadora por 3 a 1 em casa para o rival Manchester City, em meados de fevereiro, eles haviam vencido sete jogos consecutivos e estavam oito pontos à frente na liderança da tabela.

    No entanto, o Arsenal perdeu a cabeça depois de abrir 2 a 0 em Anfield, em 9 de abril, no que foi o primeiro de três empates consecutivos, contra Liverpool, West Ham e até mesmo o Southampton, último colocado da tabela, antes de ser goleado por 4 a 1 pelo City no Etihad, em 26 de abril.

    “Fomos derrotados por um time melhor”, admitiu Arteta na BT Sport após a goleada do Arsenal em Manchester. “Eles foram excepcionais e, quando isso acontece, é extremamente difícil atingir esse nível, e nós estávamos muito longe disso. Fomos punidos e poderíamos ter sido punidos ainda mais.

    “Mas não vamos desistir. Faltam cinco jogos para o fim do campeonato, tudo pode acontecer.”

    Não havia volta para o Arsenal, porém, já que a equipe que liderava a tabela após 30 dos 38 jogos da campanha terminou cinco pontos atrás do City, com a perda do zagueiro William Saliba por lesão sendo um fator determinante para a queda devastadora no desempenho.

