As derrotas mais dramáticas na corrida pelo título na história da Premier League: desde o deslize de Steven Gerrard até os jogos mentais de Sir Alex Ferguson e o Arsenal jogando tudo fora

O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, reuniu seus companheiros de equipe ao seu redor e disse a eles: “Não vamos deixar essa chance escapar agora!” Os Reds acabavam de derrotar o rival Manchester City por 3 a 2, ficando dois pontos à frente do Chelsea na liderança da Premier League. O City, terceiro colocado, ainda tinha dois jogos a menos, mas a derrota em Anfield o deixou sete pontos atrás do líder.
O primeiro título da primeira divisão desde 1990 estava agora ao alcance do renascido Reds de Brendan Rodgers, que surpreendentemente se colocou na disputa com 10 vitórias consecutivas. Eles ampliaram essa sequência notável para 11 ao derrotar o Norwich no fim de semana seguinte. Mas então, o Liverpool capitulou.
A vitória em casa contra o vacilante Chelsea, em 27 de abril, teria efetivamente garantido o título, e José Mourinho até mesmo rodou seu elenco com a semifinal da Liga dos Campeões em mente.
No entanto, apesar de dominar o jogo, eles escorregaram. Literalmente. Nos acréscimos do primeiro tempo, sem gols, Gerrard, entre todos, perdeu o equilíbrio e a bola em seu próprio campo, permitindo que Demba Ba avançasse e marcasse.
O Liverpool, e Gerrard em particular, cercaram o gol do Chelsea no segundo tempo, mas, como Rodgers lamentou depois, Mourinho havia “estacionado dois ônibus” na frente do gol do Kop. Os anfitriões, cada vez mais desesperados, não conseguiram encontrar uma maneira de passar e seu destino foi selado quando Willian marcou o segundo gol nos segundos finais.
Os Merseysiders ainda estavam na disputa pelo título, mas então veio o “Crystanbul” (uma referência cruel à notável recuperação do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o AC Milan em 2005).
Em sua penúltima partida da temporada, o Liverpool desperdiçou de forma imperdoável uma vantagem de 3 a 0 contra o Crystal Palace. Enquanto avançava repetidamente em uma tentativa desesperada de diminuir a diferença de gols do City, o time deixou sua defesa totalmente exposta nos minutos finais da partida em Selhurst Park e acabou empatando, o que efetivamente encerrou sua disputa pelo título.
Eles sabiam disso. Quando o apito final soou, Gerrard ficou tentando consolar um Luis Suárez perturbado, quando parecia que o capitão também precisava de apoio.
De fato, o que se seguiu foram “os piores três meses” da vida de Gerrard, e ele posteriormente admitiu que ficou com lembranças dolorosas que nunca conseguirá apagar da mente.
“Seria fácil se você levantasse o tapete, empurrasse essas lembranças para baixo e nunca mais pensasse nelas”, disse ele ao The High Performance Podcast em 2020. “Mas não acho que isso vá acontecer...”