O ambiente em torno da seleção brasileira ficou cada vez mais tenso após um escape por pouco em Townsville. Foi preciso um gol de cabeça de Rayan aos 95 minutos para salvar um empate contra a Austrália, evitando o que teria sido uma derrota histórica para a pentacampeã mundial. O resultado veio na sequência de uma dolorosa eliminação na Copa do Mundo para a Noruega, deixando a torcida e a imprensa local em estado de alerta máximo.

As críticas têm sido contundentes sobre a "impressão muito ruim" deixada pela equipe, com algumas figuras de destaque chegando até a pedir a demissão do técnico, apesar de ele ter assinado um novo contrato de quatro anos há apenas alguns meses.

No entanto, Ancelotti segue firme. "É bom receber críticas ao trabalho", disse a jornalistas. "As críticas sempre existiram e sempre vão existir. Isso não afeta a ideia que tenho para o futuro desta seleção. As críticas têm efeito zero sobre o que penso a respeito do futuro."