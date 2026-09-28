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'As críticas não têm efeito nenhum sobre mim!' - Carlo Ancelotti se recusa a se deixar distrair pela reação negativa no Brasil enquanto o técnico lendário mira uma nova geração
Pressão aumenta após empate com a Austrália
O ambiente em torno da seleção brasileira ficou cada vez mais tenso após um escape por pouco em Townsville. Foi preciso um gol de cabeça de Rayan aos 95 minutos para salvar um empate contra a Austrália, evitando o que teria sido uma derrota histórica para a pentacampeã mundial. O resultado veio na sequência de uma dolorosa eliminação na Copa do Mundo para a Noruega, deixando a torcida e a imprensa local em estado de alerta máximo.
As críticas têm sido contundentes sobre a "impressão muito ruim" deixada pela equipe, com algumas figuras de destaque chegando até a pedir a demissão do técnico, apesar de ele ter assinado um novo contrato de quatro anos há apenas alguns meses.
No entanto, Ancelotti segue firme. "É bom receber críticas ao trabalho", disse a jornalistas. "As críticas sempre existiram e sempre vão existir. Isso não afeta a ideia que tenho para o futuro desta seleção. As críticas têm efeito zero sobre o que penso a respeito do futuro."
- AFP
Construindo um futuro dourado
Ancelotti deixou claro que esses amistosos têm um objetivo específico: identificar a próxima geração de ídolos brasileiros. O elenco que está atualmente na Austrália é fortemente experimental, com 17 jogadores com 10 ou menos partidas pela seleção e 10 jogadores que chegaram sem nenhuma convocação anterior.
O italiano destacou que a prioridade não é necessariamente o placar final nessas exibições, mas o desenvolvimento do elenco. "A prioridade agora é construir uma nova geração que possa levar o Brasil pela Copa América e pela Copa do Mundo", explicou Ancelotti.
Ele reconheceu que, embora os 26 jogadores convocados hoje não sejam os melhores em absoluto, o processo de seleção é uma parte deliberada de um período mais amplo de observação.
O peso inegociável da Copa do Mundo
Embora o foco esteja na juventude, Ancelotti sabe muito bem do peso histórico que acompanha seu cargo. Comandar o Brasil é diferente de qualquer outro trabalho no futebol mundial, em que conquistar o maior troféu é o único resultado aceitável.
Durante seus compromissos com a imprensa em Queensland, ele refletiu sobre o ambiente único da Seleção. Ao abordar o intenso escrutínio, Ancelotti disse que as expectativas são muito altas e que, como técnico do Brasil, "você tem que ganhar a Copa do Mundo".
Ele segue convencido de que pode equilibrar a necessidade de uma melhora tática imediata com a de um crescimento de longo prazo. "Não me lembro de um ano em que as expectativas não fossem altas na minha carreira", acrescentou.
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De olho no segundo confronto com a Austrália, em Brisbane, Ancelotti pretende refinar sua abordagem tática.
Ancelotti explicou: "Controlar as transições é muito importante. A Austrália não teve a chance de nos contra-atacar quando jogamos com quatro atacantes. Às vezes, com três, temos mais dificuldade para criar chances. Não finalizamos bem."
"Podemos controlar o jogo com três meio-campistas ou com quatro atacantes. Ninguém na comissão técnica, nem os jogadores, pensa que estamos disputando apenas um amistoso. Pensamos no fato de que estamos representando um país enorme, uma camisa enorme. Para nós, uma partida de Copa do Mundo e uma partida contra a Austrália são a mesma coisa. Representamos a maior seleção da história do futebol", concluiu Ancelotti.
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