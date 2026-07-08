Pois, conforme relata a Sport Bild, os principais dirigentes do clube que integram o Conselho Fiscal — entre os quais se destacam especialmente Hoeneß, o presidente Herbert Hainer e Karl-Heinz Rummenigge — reconhecem que Eberl tem feito um “bom trabalho” nesta janela de transferências até o momento.
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As críticas contundentes de Uli Hoeneß surtem efeito: Max Eberl deve ser considerado um grande vencedor da janela de transferências de verão no FC Bayern
Eberl teria levado muito a sério, em especial, uma crítica que foi levantada internamente por Hoeneß e Rummenigge. Nas janelas de transferências anteriores, o diretor esportivo do clube mais campeão da Alemanha teria, na opinião do Conselho Fiscal, agido por conta própria com demasiada frequência. Essa crítica ficou particularmente evidente no contexto da transferência de Kingsley Coman para o Al-Nassr, tema amplamente abordado pela mídia.
No entanto, nas contratações de ponta já garantidas antecipadamente, como Ismael Saibari e Nathaniel Brown, Eberl adotou uma abordagem totalmente diferente, mantendo o Conselho Fiscal constantemente informado sobre suas ações e executando-as em coordenação com esse poderoso órgão. O fato de o técnico Vincent Kompany ter apoiado suas ações no mercado de transferências e, especialmente, ter dado o pontapé inicial na contratação de Saibari, do PSV Eindhoven, também foi um trunfo para o executivo de 52 anos.
O fato de o time de Munique ter conseguido contratar agora uma revelação da Copa do Mundo (três gols pelo Marrocos) por “apenas” 50 milhões de euros deve-se também à abordagem precoce de Eberl e foi recebido de forma positiva. Antes da intensa negociação pela contratação de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, Eberl, devido à complicada situação envolvendo o contrato oneroso de Alphonso Davies — o principal lateral-esquerdo do time —, “convenceu” todas as partes decisivas — técnico e conselho fiscal — e, por fim, obteve “a aprovação”. Também nesse caso, a atuação de Eberl foi avaliada positivamente.
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Eberl é o grande beneficiado da transferência de Nathaniel Brown para o FC Bayern
Eberl, devido ao seu bom relacionamento com o diretor esportivo do Eintracht, Markus Krösche, conduziu as negociações sozinho e, por fim, fechou um acordo considerado muito satisfatório pelo Conselho Fiscal. O Bayern chegou a um acordo com o SGE sobre um valor fixo de transferência de 50 milhões de euros; Krösche teria exigido inicialmente 60 milhões de euros. A isso se somam 2,5 milhões em bônus de fácil obtenção e mais 2,5 milhões caso sejam alcançadas “metas esportivas ambiciosas”.
Apesar da tendência positiva, Eberl ainda precisa acumular mais pontos positivos até o final de agosto para ter certeza de uma renovação de contrato além de 2027. E, por enquanto, esses pontos positivos só surgirão se ele conseguir se livrar dos jogadores caros que não têm espaço no time e que estão na lista de dispensas — nomeadamente, em primeiro lugar, João Palhinga, Bryan Zaragoza e Sacha Boey. Hiroki Ito e Min-Jae Kim também deveriam, no cenário ideal, deixar o clube campeão recordista.
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Max Eberl ainda tem uma grande tarefa pela frente no FC Bayern nesta janela de transferências de verão
O problema: segundo a revista Sport Bild, até o momento nenhum clube interessado estaria disposto a atender às exigências financeiras do Bayern de Munique em relação aos valores de transferência de cada jogador. Até agora, teriam chegado “no máximo, propostas de empréstimo com opção de compra”; no caso de Kim, teriam surgido ofertas “muito abaixo da avaliação feita pelos dirigentes do Bayern”. Já no caso de Palhinha, os dois clubes mais cotados como interessados — o Tottenham Hotspur e o Sporting de Lisboa — desistiram da negociação.
Não haverá mais transferências no FCB por enquanto, enquanto não houver novidades no que diz respeito às saídas. No entanto, o Bayern poderá em breve retirar da folha de pagamento um jogador caro que não tem espaço no time: Alexander Nübel se junta ao Beşiktaş de Istambul, embora por apenas sete milhões de euros; outros cinco milhões ainda podem ser adicionados por meio de bônus.
Mas esse acordo também deixa um gosto amargo: segundo informações, o clube de Munique pagará a Nübel uma indenização de um milhão como compensação pelo alto salário que o goleiro agora não poderá mais receber no Bayern até 2029. Aparentemente, o clube de Munique pagará a Nübel a diferença entre o salário anual no Beşiktaş e os onze milhões que, segundo especulações, ele teria ganho no FCB.
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