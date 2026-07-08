Eberl teria levado muito a sério, em especial, uma crítica que foi levantada internamente por Hoeneß e Rummenigge. Nas janelas de transferências anteriores, o diretor esportivo do clube mais campeão da Alemanha teria, na opinião do Conselho Fiscal, agido por conta própria com demasiada frequência. Essa crítica ficou particularmente evidente no contexto da transferência de Kingsley Coman para o Al-Nassr, tema amplamente abordado pela mídia.

No entanto, nas contratações de ponta já garantidas antecipadamente, como Ismael Saibari e Nathaniel Brown, Eberl adotou uma abordagem totalmente diferente, mantendo o Conselho Fiscal constantemente informado sobre suas ações e executando-as em coordenação com esse poderoso órgão. O fato de o técnico Vincent Kompany ter apoiado suas ações no mercado de transferências e, especialmente, ter dado o pontapé inicial na contratação de Saibari, do PSV Eindhoven, também foi um trunfo para o executivo de 52 anos.

O fato de o time de Munique ter conseguido contratar agora uma revelação da Copa do Mundo (três gols pelo Marrocos) por “apenas” 50 milhões de euros deve-se também à abordagem precoce de Eberl e foi recebido de forma positiva. Antes da intensa negociação pela contratação de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, Eberl, devido à complicada situação envolvendo o contrato oneroso de Alphonso Davies — o principal lateral-esquerdo do time —, “convenceu” todas as partes decisivas — técnico e conselho fiscal — e, por fim, obteve “a aprovação”. Também nesse caso, a atuação de Eberl foi avaliada positivamente.