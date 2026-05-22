As críticas a Martin Odegaard deixam o ex-jogador da Premier League e da seleção norueguesa “chocado e surpreso”, já que o capitão do Arsenal passou de “chato” a “incrível”

Embora as estatísticas de Odegaard não tenham chamado muita atenção na temporada 2025-26, outros jogadores têm se destacado nesse quesito. Leandro Trossard provou ser um trunfo valioso para os Gunners; um estudo da Bally Bet — que compara as avaliações de mercado atuais com o desempenho em campo — calculou que cada uma de suas 12 contribuições para gols “custa” cerca de £ 1.450.000, colocando-o em sexto lugar no ranking de “custo-benefício” da Premier League.

O Arsenal espera ver seu capitão subir novamente nessas classificações em um futuro não muito distante, enquanto ele se prepara para erguer o primeiro título da primeira divisão em 22 anos. Odegaard percorreu um longo caminho desde suas origens humildes, com Riise acrescentando o quanto seu compatriota merece crédito por ter superado momentos difíceis — especialmente no Real Madrid: “Não vou criticar a escolha que ele fez quando era jovem, porque ele fez o que achou certo naquele momento.

“Mas ele realmente fez a escolha certa quando foi emprestado. O clube para o qual foi emprestado era o certo. Ele deu um passo adiante, ganhou tempo de jogo. Acho que ele foi incrível quando estava na Real Sociedad, e depois foi para o Arsenal. Acho que ele tem sido fantástico pelo Arsenal.

“A única coisa pela qual as pessoas o criticam é porque ele é aquele que todos esperam que domine o jogo. Se ele não domina o jogo, as pessoas pensam: ‘Ah, ele é uma merda’. Mas estamos falando da Premier League aqui e não dá para esperar que um jogador com o estilo dele domine todos os jogos. É preciso entender que, em alguns jogos, ele é marcado de perto, o que abre espaço para outros jogadores agirem. Então, às vezes, olhe além dos resultados.

“Mas acho que o Odegaard é incrível e tem sido fantástico. Acho que antes ele era acusado de ser um pouco chato porque estava sempre passando a bola para trás, para o lado, para trás, para o lado. Agora ele está pegando a bola, enfrentando zagueiros, meio-campistas, jogando para frente, fazendo jogadas de ligação, tabelas, de costas, marcando gols, criando gols na área. Agora ele é muito importante para o Arsenal.”