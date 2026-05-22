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As críticas a Martin Odegaard deixam o ex-jogador da Premier League e da seleção norueguesa “chocado e surpreso”, já que o capitão do Arsenal passou de “chato” a “incrível”
Odegaard assinou com o Arsenal pela primeira vez em 2021
Odegaard tem sido assim desde que se juntou ao Arsenal, em janeiro de 2021. Naquela época, ele não conseguia ter oportunidades na equipe principal do Real Madrid, gigante da La Liga. O desafio da Premier League foi recebido de braços abertos.
Poucos sabiam o que esperar do meio-campista criativo naquela época, com seu potencial inquestionável — que ganhou as manchetes em todo o mundo aos 15 anos — ainda por ser totalmente revelado. Não havia, no entanto, dúvidas sobre sua classe e habilidade de manipular a bola com inteligência no meio-campo.
O Arsenal viu o suficiente em questão de meses para concretizar uma transferência definitiva, e desde então não houve mais volta. Odegaard já ultrapassou 230 partidas pelos Gunners, além de ter assumido a braçadeira de capitão.
Depois de ter marcado mais de dez gols em cada uma de suas duas primeiras temporadas completas com o Arsenal, esses números caíram recentemente — tendo marcado apenas uma vez nesta temporada. Problemas com lesões têm atrapalhado o jogador de 27 anos em alguns momentos, levando a inevitáveis questionamentos sobre sua contribuição para o time.
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Por que as críticas a Odegaard deixaram seu compatriota norueguês perplexo
Riise está perplexo com o fato de que tais debates tenham ocorrido. O ex-jogador da Premier League e da seleção norueguesa — falando em parceria com a Bally Bet — disse ao GOAL: “Estou chocado e surpreso por ele receber tantas críticas de seus próprios torcedores. Quando você o vê entrando em campo, sim, ele carrega um certo peso, como todo mundo, mas ele é o responsável por tudo o que o Arsenal faz quando está em campo. Quando ele entrou contra o West Ham, mudou completamente o jogo — com sua energia, sua liderança, seus movimentos, seus passes, sua visão.
“Não consigo acreditar nas críticas que ele recebe dos torcedores do Arsenal. Quando vejo o TikTok, todos esses torcedores do Arsenal estão simplesmente massacrando-o. Não consigo acreditar nisso, porque, apesar de todas as lesões que ele teve, ele ainda volta em forma, afiado como sempre. Ele quer fazer coisas. Ele quer vencer pelo clube. Você vê o que isso significa para ele quando eles estão vencendo o West Ham e quando chegaram à final da Liga dos Campeões. Você vê os jogadores falando sobre o quanto ele é importante.
“E os torcedores não veem o que ele faz fora de campo. E quando ele entra, quando joga, ele tenta ditar o ritmo de todo o jogo para a equipe. Sim, às vezes ele não consegue, mas fico simplesmente impressionado. Ele vai ser muito importante para o Arsenal na final da Liga dos Campeões. E, claro, também para a Noruega na Copa do Mundo. Ele é um jogador incrível. Sim, ele se machucou, mas volta em ótima forma e com toda a agilidade imediatamente. Ele é um jogador incrível.”
Odegaard passou por momentos difíceis no Real Madrid antes de se destacar em Londres
Embora as estatísticas de Odegaard não tenham chamado muita atenção na temporada 2025-26, outros jogadores têm se destacado nesse quesito. Leandro Trossard provou ser um trunfo valioso para os Gunners; um estudo da Bally Bet — que compara as avaliações de mercado atuais com o desempenho em campo — calculou que cada uma de suas 12 contribuições para gols “custa” cerca de £ 1.450.000, colocando-o em sexto lugar no ranking de “custo-benefício” da Premier League.
O Arsenal espera ver seu capitão subir novamente nessas classificações em um futuro não muito distante, enquanto ele se prepara para erguer o primeiro título da primeira divisão em 22 anos. Odegaard percorreu um longo caminho desde suas origens humildes, com Riise acrescentando o quanto seu compatriota merece crédito por ter superado momentos difíceis — especialmente no Real Madrid: “Não vou criticar a escolha que ele fez quando era jovem, porque ele fez o que achou certo naquele momento.
“Mas ele realmente fez a escolha certa quando foi emprestado. O clube para o qual foi emprestado era o certo. Ele deu um passo adiante, ganhou tempo de jogo. Acho que ele foi incrível quando estava na Real Sociedad, e depois foi para o Arsenal. Acho que ele tem sido fantástico pelo Arsenal.
“A única coisa pela qual as pessoas o criticam é porque ele é aquele que todos esperam que domine o jogo. Se ele não domina o jogo, as pessoas pensam: ‘Ah, ele é uma merda’. Mas estamos falando da Premier League aqui e não dá para esperar que um jogador com o estilo dele domine todos os jogos. É preciso entender que, em alguns jogos, ele é marcado de perto, o que abre espaço para outros jogadores agirem. Então, às vezes, olhe além dos resultados.
“Mas acho que o Odegaard é incrível e tem sido fantástico. Acho que antes ele era acusado de ser um pouco chato porque estava sempre passando a bola para trás, para o lado, para trás, para o lado. Agora ele está pegando a bola, enfrentando zagueiros, meio-campistas, jogando para frente, fazendo jogadas de ligação, tabelas, de costas, marcando gols, criando gols na área. Agora ele é muito importante para o Arsenal.”
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Odegaard deve levantar o troféu da Premier League como capitão do Arsenal
Odegaard vai erguer o troféu da Premier League depois que o Arsenal encerrar sua temporada nacional com uma visita ao Crystal Palace no domingo. Ele é o primeiro jogador a levantar esse troféu desde o capitão dos “Invincibles”, Patrick Vieira, em 2004.
Os Gunners esperam ter mais motivos para comemorar no dia 30 de maio, quando enfrentarem o Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, na final da Liga dos Campeões — com a história em jogo, já que o gigante do norte de Londres busca conquistar esse prestigioso prêmio pela primeira vez.