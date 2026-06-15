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Donny Afroni

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As críticas a Jude Bellingham são “difíceis de aceitar” para Jordan Henderson, que afirma que a estrela “especial” do Real Madrid dá à Inglaterra o “fator X” na Copa do Mundo de 2026

J. Bellingham
Inglaterra
J. Henderson
Copa do Mundo
Real Madrid

Jordan Henderson saiu em defesa do companheiro de seleção inglesa Jude Bellingham, admitindo que acha “difícil de entender” o constante escrutínio da mídia dirigido ao astro do Real Madrid. O experiente meio-campista acredita que Bellingham possui um “fator X” único que será fundamental para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

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    Em defesa da estrela “especial” do Real Madrid

    Bellingham tem sido frequentemente alvo de críticas por seu comportamento em campo, mas Henderson, que também se tornou uma figura-chave na liderança da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel, insiste que a percepção pública sobre o jogador de 22 anos está muito longe da realidade. O meio-campista do Brentford está convencido de que o ex-jogador do Borussia Dortmund é o catalisador do sucesso da Inglaterra.

    “Sinceramente, não tenho palavras para elogiá-lo o suficiente”, disse Henderson. “Sei que muita coisa é escrita na mídia e às vezes acho difícil ler isso, porque sei exatamente o quanto ele influencia esta equipe e o quão bom companheiro de equipe ele é fora de campo. O que ele nos dá é algo realmente especial. Acho que ele realmente traz o fator X para a nossa equipe.”

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    Experiência em jogos importantes e influência no vestiário

    Enquanto a Inglaterra se prepara para a estreia no Grupo L contra a Croácia nesta quarta-feira, espera-se que Bellingham seja titular na posição de camisa 10, apesar da concorrência de Morgan Rogers, do Aston Villa. Este será o quarto grande torneio de Bellingham com apenas 22 anos, um nível de experiência que Henderson acredita que será vital para a equipe de Tuchel nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

    “Ele já viveu grandes momentos na carreira, é um jogador de grandes jogos”, continuou Henderson. “Ele tem experiência em torneios, então é um jogador extremamente importante para nós neste torneio. Acho que se você perguntar a qualquer jogador do grupo, eles vão dizer o quanto ele é um ótimo companheiro de equipe e como treina bem. Acho que muita coisa da mídia e do que é escrito não é totalmente verdade, para ser sincero, ou grande parte disso é, na verdade, falso. Mas, para nós, todos sabemos do que ele é capaz e o quanto todos nós o amamos dentro do grupo, e acho que isso é o mais importante.”

  • A ponte entre as gerações

    A convocação de Henderson para a seleção inglesa na Copa do Mundo, aos 35 anos, também gerou críticas, mas Bellingham não perdeu tempo em retribuir o favor, defendendo o papel do veterano. O astro do Real Madrid afirmou que os críticos “não têm a menor ideia do que estão falando”, classificando Henderson como o “cimento” da equipe. O próprio Henderson destacou a química forjada durante um estágio em clima quente na Flórida, onde viu Bellingham orientar jovens como Rio Ngumoha.

    “É importante garantir que a cultura e o ambiente fora de campo sejam bons, é claro, mas não acho que isso dependa de uma única pessoa”, explicou Henderson. “Acho que isso depende de todos. Todos têm um papel a desempenhar e isso tem sido muito importante para este time, especialmente na preparação para este torneio: ser um companheiro de equipe muito, muito bom, esteja você jogando, entrando em campo ou não jogando.”

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    Construindo uma cultura vencedora sob o comando de Tuchel

    Com os Três Leões entrando no torneio como um dos favoritos, Henderson acredita que o clima dentro do grupo está mais forte do que nunca nos últimos anos. A chegada de Tuchel como técnico parece ter unificado ainda mais o grupo durante os intensos preparativos pré-torneio.

    “Trata-se de criar esse ambiente e essa cultura para continuarmos a impulsionar uns aos outros e nos apoiarmos nos momentos certos”, disse Henderson. “Sinto que temos feito isso muito bem desde que o técnico chegou. Isso cresceu e ficou mais forte. Estou bastante feliz com a situação em que nos encontramos no momento, especialmente após a pré-concentração. Acho que os rapazes têm estado excelentes nas últimas duas semanas e estamos ansiosos para começar.”

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