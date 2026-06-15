As críticas a Jude Bellingham são “difíceis de aceitar” para Jordan Henderson, que afirma que a estrela “especial” do Real Madrid dá à Inglaterra o “fator X” na Copa do Mundo de 2026

Enquanto a Inglaterra se prepara para a estreia no Grupo L contra a Croácia nesta quarta-feira, espera-se que Bellingham seja titular na posição de camisa 10, apesar da concorrência de Morgan Rogers, do Aston Villa. Este será o quarto grande torneio de Bellingham com apenas 22 anos, um nível de experiência que Henderson acredita que será vital para a equipe de Tuchel nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

“Ele já viveu grandes momentos na carreira, é um jogador de grandes jogos”, continuou Henderson. “Ele tem experiência em torneios, então é um jogador extremamente importante para nós neste torneio. Acho que se você perguntar a qualquer jogador do grupo, eles vão dizer o quanto ele é um ótimo companheiro de equipe e como treina bem. Acho que muita coisa da mídia e do que é escrito não é totalmente verdade, para ser sincero, ou grande parte disso é, na verdade, falso. Mas, para nós, todos sabemos do que ele é capaz e o quanto todos nós o amamos dentro do grupo, e acho que isso é o mais importante.”