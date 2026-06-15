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As críticas a Jude Bellingham são “difíceis de aceitar” para Jordan Henderson, que afirma que a estrela “especial” do Real Madrid dá à Inglaterra o “fator X” na Copa do Mundo de 2026
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Em defesa da estrela “especial” do Real Madrid
Bellingham tem sido frequentemente alvo de críticas por seu comportamento em campo, mas Henderson, que também se tornou uma figura-chave na liderança da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel, insiste que a percepção pública sobre o jogador de 22 anos está muito longe da realidade. O meio-campista do Brentford está convencido de que o ex-jogador do Borussia Dortmund é o catalisador do sucesso da Inglaterra.
“Sinceramente, não tenho palavras para elogiá-lo o suficiente”, disse Henderson. “Sei que muita coisa é escrita na mídia e às vezes acho difícil ler isso, porque sei exatamente o quanto ele influencia esta equipe e o quão bom companheiro de equipe ele é fora de campo. O que ele nos dá é algo realmente especial. Acho que ele realmente traz o fator X para a nossa equipe.”
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Experiência em jogos importantes e influência no vestiário
Enquanto a Inglaterra se prepara para a estreia no Grupo L contra a Croácia nesta quarta-feira, espera-se que Bellingham seja titular na posição de camisa 10, apesar da concorrência de Morgan Rogers, do Aston Villa. Este será o quarto grande torneio de Bellingham com apenas 22 anos, um nível de experiência que Henderson acredita que será vital para a equipe de Tuchel nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
“Ele já viveu grandes momentos na carreira, é um jogador de grandes jogos”, continuou Henderson. “Ele tem experiência em torneios, então é um jogador extremamente importante para nós neste torneio. Acho que se você perguntar a qualquer jogador do grupo, eles vão dizer o quanto ele é um ótimo companheiro de equipe e como treina bem. Acho que muita coisa da mídia e do que é escrito não é totalmente verdade, para ser sincero, ou grande parte disso é, na verdade, falso. Mas, para nós, todos sabemos do que ele é capaz e o quanto todos nós o amamos dentro do grupo, e acho que isso é o mais importante.”
A ponte entre as gerações
A convocação de Henderson para a seleção inglesa na Copa do Mundo, aos 35 anos, também gerou críticas, mas Bellingham não perdeu tempo em retribuir o favor, defendendo o papel do veterano. O astro do Real Madrid afirmou que os críticos “não têm a menor ideia do que estão falando”, classificando Henderson como o “cimento” da equipe. O próprio Henderson destacou a química forjada durante um estágio em clima quente na Flórida, onde viu Bellingham orientar jovens como Rio Ngumoha.
“É importante garantir que a cultura e o ambiente fora de campo sejam bons, é claro, mas não acho que isso dependa de uma única pessoa”, explicou Henderson. “Acho que isso depende de todos. Todos têm um papel a desempenhar e isso tem sido muito importante para este time, especialmente na preparação para este torneio: ser um companheiro de equipe muito, muito bom, esteja você jogando, entrando em campo ou não jogando.”
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Construindo uma cultura vencedora sob o comando de Tuchel
Com os Três Leões entrando no torneio como um dos favoritos, Henderson acredita que o clima dentro do grupo está mais forte do que nunca nos últimos anos. A chegada de Tuchel como técnico parece ter unificado ainda mais o grupo durante os intensos preparativos pré-torneio.
“Trata-se de criar esse ambiente e essa cultura para continuarmos a impulsionar uns aos outros e nos apoiarmos nos momentos certos”, disse Henderson. “Sinto que temos feito isso muito bem desde que o técnico chegou. Isso cresceu e ficou mais forte. Estou bastante feliz com a situação em que nos encontramos no momento, especialmente após a pré-concentração. Acho que os rapazes têm estado excelentes nas últimas duas semanas e estamos ansiosos para começar.”