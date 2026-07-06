“As crianças não vão à escola, os pais não vão trabalhar!” - Jude Bellingham envia mensagem aos torcedores ingleses, que estão sem dormir, após marcar dois gols na emocionante vitória da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo

Com a partida terminando nas primeiras horas da manhã de segunda-feira no Reino Unido, Bellingham não perdeu tempo em reconhecer a dedicação dos torcedores que ficaram acordados para acompanhar o drama. Ele sugeriu, em tom de brincadeira, que a magnitude da vitória justificava um dia nacional de folga, ao mesmo tempo em que convidou o país a aproveitar o momento ao máximo.

“Mandem uma mensagem para seus chefes e digam que não vão trabalhar, simples assim”, disse Bellingham. “Sou torcedor da Inglaterra desde os sete anos de idade. Lembro que a Copa do Mundo de 2010 foi a minha primeira e, obviamente, nos últimos tempos tivemos momentos melhores, mas lembro de ter assistido a alguns torneios e de ver que alguns dos jogadores que agora aparecem na TV falando muito passaram por dificuldades em noites como essa. Foi difícil porque não parecia que estávamos realmente torcendo por eles, já que não havia muitos motivos para isso; e fazer parte de uma seleção inglesa que dá tanto ao país, que pode proporcionar a eles esses momentos e noites como esta, significa tanto quanto qualquer outra coisa na minha carreira e na minha vida, de verdade. Então, sim, crianças, fiquem de folga da escola; pais, não vão trabalhar; aproveitem o dia. Estejam com seus amigos, vão ao bar de novo, se puderem, e aproveitem, porque noites assim não acontecem com frequência.”