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“As crianças não vão à escola, os pais não vão trabalhar!” - Jude Bellingham envia mensagem aos torcedores ingleses, que estão sem dormir, após marcar dois gols na emocionante vitória da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo
Uma mensagem para os fãs lá em casa
Com a partida terminando nas primeiras horas da manhã de segunda-feira no Reino Unido, Bellingham não perdeu tempo em reconhecer a dedicação dos torcedores que ficaram acordados para acompanhar o drama. Ele sugeriu, em tom de brincadeira, que a magnitude da vitória justificava um dia nacional de folga, ao mesmo tempo em que convidou o país a aproveitar o momento ao máximo.
“Mandem uma mensagem para seus chefes e digam que não vão trabalhar, simples assim”, disse Bellingham. “Sou torcedor da Inglaterra desde os sete anos de idade. Lembro que a Copa do Mundo de 2010 foi a minha primeira e, obviamente, nos últimos tempos tivemos momentos melhores, mas lembro de ter assistido a alguns torneios e de ver que alguns dos jogadores que agora aparecem na TV falando muito passaram por dificuldades em noites como essa. Foi difícil porque não parecia que estávamos realmente torcendo por eles, já que não havia muitos motivos para isso; e fazer parte de uma seleção inglesa que dá tanto ao país, que pode proporcionar a eles esses momentos e noites como esta, significa tanto quanto qualquer outra coisa na minha carreira e na minha vida, de verdade. Então, sim, crianças, fiquem de folga da escola; pais, não vão trabalhar; aproveitem o dia. Estejam com seus amigos, vão ao bar de novo, se puderem, e aproveitem, porque noites assim não acontecem com frequência.”
- AFP
Bellingham inspira os Três Leões no Azteca
Apesar do clima hostil e do início da partida adiado devido às condições climáticas adversas, os jogadores de Tuchel demonstraram uma resiliência incrível para garantir a vitória por 3 a 2. Bellingham foi o artífice do triunfo, preciso na finalização e incansável em sua energia, conduzindo a Inglaterra, que jogava com apenas 10 jogadores, por uma frenética meia hora final.
Refletindo sobre a magnitude do resultado, Bellingham demonstrou claramente seu orgulho pelo esforço coletivo. “Nunca me senti tão orgulhoso de um grupo de rapazes, de um elenco, de uma nação”, disse Bellingham. “Foi uma atuação de todo o país. Parecia que tudo o que vi nesta semana era o país nos apoiando. Tudo o que conversamos esta semana foi sobre como seria difícil jogar em um ambiente incrível contra uma equipe muito boa. Conseguir essa vitória é, com certeza, a melhor noite da minha carreira pela Inglaterra até agora.”
Superando as adversidades na Cidade do México
O caminho da Inglaterra até as quartas de final não foi nada fácil. Depois que Quansah recebeu cartão vermelho no segundo tempo, os Três Leões foram forçados a recuar e defender a vantagem mínima conquistada pelos dois gols de Bellingham, até que o gol de Harry Kane, aos 60 minutos, tranquilizou a Inglaterra. A vitória foi particularmente impressionante, considerando que o México havia perdido apenas duas de suas 89 partidas naquele estádio histórico, local onde Diego Maradona marcou seus famosos gols da “Mão de Deus” e do “Gol do Século” contra a Inglaterra em 1986.
Bellingham está plenamente ciente da história que envolve o estádio e do peso das expectativas depositadas na geração atual. “Estou ciente da pressão que carrego, assim como todos os outros jogadores”, disse Bellingham. “Cada jogador tem uma responsabilidade diferente em campo, dependendo de sua função, mas sei o que posso oferecer à equipe. Temos 26 rapazes em campo capazes de fazer exatamente o que acabei de fazer esta noite; estou convencido disso e espero que uma vitória como essa possa lhes dar essa mesma convicção.”
- AFP
A confiança cresce antes do confronto contra a Noruega
O resultado garante um confronto emocionante nas quartas de final contra a Noruega, em Miami, neste sábado. Bellingham acredita que a forma como a vitória foi conquistada — defendendo com 10 jogadores e finalizando com precisão — deve servir como um ponto de virada para a autoconfiança da equipe à medida que avança nas fases eliminatórias.
“Não devemos temer ninguém, não devemos esperar 40, 50 ou 60 minutos para perceber que somos um time muito bom”, acrescentou o meio-campista. “Então, espero que essa vitória instile essa confiança no time, porque eles merecem se sentir assim em relação a si mesmos.”
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