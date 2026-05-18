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As contratações “muito estranhas” de Alejandro Garnacho e Jamie Gittens pelo Chelsea são questionadas por Wayne Rooney
Rooney perplexo com a estratégia de contratações do BlueCo
A diretoria do Chelsea tem enfrentado críticas constantes desde a aquisição do clube por Todd Boehly e Behdad Eghbali, e Rooney acredita que o desequilíbrio do elenco é uma das principais causas das dificuldades atuais do time no campeonato nacional. Em seu podcast na BBC, a lenda do Manchester United destacou a troca específica de alas que tem beneficiado o Arsenal às custas do Chelsea. “Acho que o Chelsea vai ter que vender alguns jogadores porque tem um elenco grande e fez algumas contratações muito estranhas”, explicou Rooney. “Vender [Noni] Madueke para o Arsenal e contratar Gittens, eu simplesmente não entendi isso, não consegui entender. Nunca entendi a contratação de Garnacho, então tem havido algumas contratações muito estranhas.”
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O paradoxo de Madueke e Gittens
As estatísticas certamente dão munição para o argumento de Rooney. Desde que cruzou a fronteira de Londres, Madueke tem se destacado no Emirates, ajudando a equipe de Mikel Arteta a chegar às vésperas do título da Premier League e à final da Liga dos Campeões. Em contrapartida, Gittens tem enfrentado dificuldades para justificar sua contratação, não conseguindo causar o impacto explosivo esperado de um reforço ofensivo de grande nome em Stamford Bridge.
Contratado para preencher a lacuna deixada por Madueke, o ponta de 52 milhões de libras marcou apenas um gol em 27 partidas durante sua passagem até agora. Essa falta de produtividade tornou-se um ponto central para os críticos, que argumentam que o clube priorizou o potencial em detrimento do desempenho comprovado, deixando o elenco principal desequilibrado e sem eficácia no terço final do campo.
Garnacho enfrenta dificuldades após deixar Old Trafford
Rooney ficou igualmente perplexo com a contratação de Garnacho, proveniente de seu antigo clube. Apesar do alvoroço em torno da transferência do jogador da seleção argentina para o oeste de Londres, ele tem enfrentado dificuldades com a camisa azul. O jovem ponta não conseguiu reproduzir o brilho que demonstrou em Old Trafford, o que levou a questionamentos sobre se ele seria a escolha certa para o projeto atualmente em construção no Chelsea.
A frustração entre a torcida cresceu, já que a transferência de 40 milhões de libras ainda não rendeu um retorno significativo, com Garnacho marcando apenas um único gol na Premier League. Rooney insiste que a solução está em se livrar dos jogadores que não contribuem e encontrar líderes experientes. “Há jogadores lá de quem eles precisam se livrar para trazer mais experiência e ajudar os jovens”, acrescentou.
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Esperança para a era Xabi Alonso
Apesar das críticas ao elenco atual, Rooney está otimista em relação ao futuro após a nomeação de Xabi Alonso. O espanhol assinou um contrato de quatro anos e, o mais importante, recebeu o título de diretor técnico. Essa mudança de responsabilidades sugere que a demanda de Alonso por mais jogadores experientes e prontos para jogar será atendida pela diretoria neste verão.
Rooney acredita que, se Alonso tiver liberdade para reformular o modelo de contratações, o Chelsea poderá voltar ao topo do futebol inglês. “Gosto do fato de Alonso ter sido anunciado como diretor técnico e não como treinador principal”, acrescentou Rooney. “Eles têm alguns jogadores muito talentosos, então, se acertarem nas contratações neste verão, acho que podem chegar lá na briga pelo título. Os jogadores vão querer jogar por ele porque ele tem uma aura especial.”