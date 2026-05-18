As contratações “muito estranhas” de Alejandro Garnacho e Jamie Gittens pelo Chelsea são questionadas por Wayne Rooney

As estatísticas certamente dão munição para o argumento de Rooney. Desde que cruzou a fronteira de Londres, Madueke tem se destacado no Emirates, ajudando a equipe de Mikel Arteta a chegar às vésperas do título da Premier League e à final da Liga dos Campeões. Em contrapartida, Gittens tem enfrentado dificuldades para justificar sua contratação, não conseguindo causar o impacto explosivo esperado de um reforço ofensivo de grande nome em Stamford Bridge.

Contratado para preencher a lacuna deixada por Madueke, o ponta de 52 milhões de libras marcou apenas um gol em 27 partidas durante sua passagem até agora. Essa falta de produtividade tornou-se um ponto central para os críticos, que argumentam que o clube priorizou o potencial em detrimento do desempenho comprovado, deixando o elenco principal desequilibrado e sem eficácia no terço final do campo.



