A palavra de ordem na Juventus no que diz respeito às estratégias de reforço no mercado de transferências é qualidade. Além de jogadores experientes que aumentem o nível de personalidade e consciência dentro do vestiário, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, pede à diretoria que eleve o nível técnico, especialmente a partir do meio-campo para frente. Depois de ter colocado os olhos no meia-atacante do Real Madrid e da seleção marroquina, Brahim Diaz, surge um novo nome, mais uma vez proveniente do campeonato espanhol.
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AS - Confirmações sobre o interesse da Juventus por Yeremay, do Deportivo La Coruña: quanto ele vale no mercado e a cláusula de rescisão astronômica de três dígitos
PROTAGONISTA COM O DEPOR
Segundo informações da Sportitalia e conforme confirmado pelo AS, a Juventus continua de olho em Yeremay Hernández, jogador nascido em 2002 do Deportivo La Coruña, que já havia sido acompanhado na última janela de transferências, em janeiro passado, assim como pelo Como e pelo Napoli. O jogador, natural das Ilhas Canárias, foi um dos grandes protagonistas da promoção da Segunda Divisão e do retorno à La Liga do time galego, graças à sua contribuição de 11 gols e 10 assistências em 38 partidas no campeonato. Um jogador de grande potencial e talento, pelo qual, no entanto, a diretoria do Depor já demonstrou no passado saber se manter firme e, acima de tudo, não está disposta a fazer concessões.
QUANTO VALE NO MERCADO
Yeremay assinou contrato com o time de La Coruña até 30 de junho de 2030, mas o clube se reservou o direito de exercer uma opção para prorrogar esse contrato por mais três temporadas. Além disso, o contrato contém uma cláusula de rescisão muito importante — no valor entre 100 e 150 milhões de euros — justamente para afastar os clubes interessados, entre os quais a Juventus. A intenção do time recém-promovido seria, de fato, manter Yeremay Hernandez por pelo menos mais uma temporada, pelo qual o Como e a Juventus estariam dispostos a investir até 35 milhões de euros.