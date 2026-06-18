AS - Confirmações sobre o interesse da Juventus por Yeremay, do Deportivo La Coruña: quanto ele vale no mercado e a cláusula de rescisão astronômica de três dígitos

Segundo informações da Sportitalia e conforme confirmado pelo AS, a Juventus continua de olho em Yeremay Hernández, jogador nascido em 2002 do Deportivo La Coruña, que já havia sido acompanhado na última janela de transferências, em janeiro passado, assim como pelo Como e pelo Napoli. O jogador, natural das Ilhas Canárias, foi um dos grandes protagonistas da promoção da Segunda Divisão e do retorno à La Liga do time galego, graças à sua contribuição de 11 gols e 10 assistências em 38 partidas no campeonato. Um jogador de grande potencial e talento, pelo qual, no entanto, a diretoria do Depor já demonstrou no passado saber se manter firme e, acima de tudo, não está disposta a fazer concessões.