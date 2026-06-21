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As comparações entre Lamine Yamal e Lionel Messi e Diego Maradona são um “erro” - mas o técnico da Espanha está satisfeito em colocar o jovem prodígio do Barcelona no mesmo patamar dos “gênios”, ao lado de Michelangelo
Comentários sobre “gênio”, mas nada sobre Messi
Enquanto a Espanha se prepara para o confronto contra a Arábia Saudita em Atlanta, as conversas continuam centradas na sensação de 18 anos da seleção. Após uma participação limitada no empate na estreia contra Cabo Verde, a pressão sobre De la Fuente para escalar o ponta desde o início está aumentando, embora o técnico esteja determinado a administrar as expectativas e a recuperação física do jogador.
Em entrevista coletiva, perguntaram a De la Fuente se o papel atual de Yamal na seleção espanhola reflete as responsabilidades emblemáticas que Maradona e Messi já assumiram pela Argentina. O técnico foi rápido em rejeitar essas comparações grandiosas. “Seria um erro comparar [Yamal] a qualquer pessoa”, disse ele. “Ele tem 18 anos, está em um processo de desenvolvimento, de amadurecimento... Temos que deixá-lo seguir seu próprio caminho. Esse tipo de jogador, que tem algo diferente, está pronto para isso. São gênios, como Salvador Dalí ou Michelangelo. O que nos parece excepcional, para eles não é.”
- AFP
Gerenciando a preparação física de uma superestrela
Yamal chegou ao torneio em processo de recuperação para voltar à plena forma física após uma lesão muscular sofrida em abril. Ele só conseguiu uma participação de 20 minutos na partida de estreia e, embora o vice-campeão da Bola de Ouro esteja ansioso para contribuir, até mesmo ele admitiu que ainda não está preparado para disputar uma partida inteira.
De la Fuente não se pronunciou sobre se o ponta seria titular no próximo confronto contra a Arábia Saudita. “Vamos avaliar isso”, observou o técnico. “A melhor notícia é que ele está aqui. Lamine está em um bom momento. Se ele jogar 55, 58 ou 63 minutos, isso vai depender da partida. Vamos pensar na contribuição dele para a equipe e no que é melhor para ele... Vocês verão amanhã.”
Sem pânico no time espanhol
Apesar da frustração por ter perdido pontos contra um adversário considerado azarão na estreia, De la Fuente insistiu que não há discórdia dentro do elenco. Ele rejeitou as especulações de que a intensa atenção da mídia em torno de Yamal pudesse afastar outros jogadores mais experientes no vestiário, afirmando que o grupo permanece unido apesar do barulho externo.
“Temos um ambiente saudável”, insistiu o técnico. “Todos sabemos o quanto cada jogador é importante. Entendemos perfeitamente o papel de Lamine, assim como seus companheiros. A equipe está abalada e, às vezes, as críticas servem de motivação. Os jogadores leem o que é publicado, estão irritados e, com certeza, amanhã o jogo será bem diferente.”
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Uma perspectiva desafiadora
A Espanha enfrenta agora um confronto crucial do Grupo H contra a Arábia Saudita, com todas as quatro seleções do grupo empatadas com um ponto. A pressão recai sobre os gigantes europeus para conquistarem uma vitória e evitarem uma situação delicada antes de sua última partida da fase de grupos contra o Uruguai, no dia 27 de junho.
Apesar da frustração na estreia, Yamal continua otimista quanto às chances da Espanha alcançar seu objetivo final. “É nossa primeira partida na Copa do Mundo e conquistamos um ponto”, compartilhou o craque do Barcelona nas redes sociais. “Sabemos que esta é uma competição longa e que nosso objetivo ainda está bem distante, mas vamos continuar trabalhando duro e tudo vai dar certo como esperamos — não tenham dúvidas disso.”