As comparações entre Lamine Yamal e Lionel Messi e Diego Maradona são um “erro” - mas o técnico da Espanha está satisfeito em colocar o jovem prodígio do Barcelona no mesmo patamar dos “gênios”, ao lado de Michelangelo

Enquanto a Espanha se prepara para o confronto contra a Arábia Saudita em Atlanta, as conversas continuam centradas na sensação de 18 anos da seleção. Após uma participação limitada no empate na estreia contra Cabo Verde, a pressão sobre De la Fuente para escalar o ponta desde o início está aumentando, embora o técnico esteja determinado a administrar as expectativas e a recuperação física do jogador.

Em entrevista coletiva, perguntaram a De la Fuente se o papel atual de Yamal na seleção espanhola reflete as responsabilidades emblemáticas que Maradona e Messi já assumiram pela Argentina. O técnico foi rápido em rejeitar essas comparações grandiosas. “Seria um erro comparar [Yamal] a qualquer pessoa”, disse ele. “Ele tem 18 anos, está em um processo de desenvolvimento, de amadurecimento... Temos que deixá-lo seguir seu próprio caminho. Esse tipo de jogador, que tem algo diferente, está pronto para isso. São gênios, como Salvador Dalí ou Michelangelo. O que nos parece excepcional, para eles não é.”