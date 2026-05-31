As comemorações frenéticas após a vitória do PSG na Liga dos Campeões resultaram em “mais de 400 prisões” na capital francesa e ferimentos em policiais

Após o PSG conquistar seu segundo título consecutivo da Liga dos Campeões, as ruas da França se transformaram em um campo de batalha. O Ministério do Interior francês confirmou que 416 pessoas foram detidas na madrugada de domingo, sendo que 280 dessas detenções ocorreram na própria cidade de Paris, segundo reportagem da BBC. Embora a vitória sobre o Arsenal tenha marcado um momento lendário dentro de campo, as cenas fora dele foram muito mais angustiantes.

Milhares de policiais foram mobilizados por toda a capital para controlar as multidões, mas encontraram resistência significativa. Distúrbios eclodiram em vários bairros, interrompendo serviços essenciais de ônibus, trens e metrô. O Ministério informou que fogos de artifício e sinalizadores foram usados contra as forças de segurança, enquanto imagens que circularam nas redes sociais mostravam bicicletas elétricas em chamas e fachadas de lojas sendo alvo de vândalos.