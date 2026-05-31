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As comemorações frenéticas após a vitória do PSG na Liga dos Campeões resultaram em “mais de 400 prisões” na capital francesa e ferimentos em policiais
Prisões em massa à medida que as comemorações se transformam em caos
Após o PSG conquistar seu segundo título consecutivo da Liga dos Campeões, as ruas da França se transformaram em um campo de batalha. O Ministério do Interior francês confirmou que 416 pessoas foram detidas na madrugada de domingo, sendo que 280 dessas detenções ocorreram na própria cidade de Paris, segundo reportagem da BBC. Embora a vitória sobre o Arsenal tenha marcado um momento lendário dentro de campo, as cenas fora dele foram muito mais angustiantes.
Milhares de policiais foram mobilizados por toda a capital para controlar as multidões, mas encontraram resistência significativa. Distúrbios eclodiram em vários bairros, interrompendo serviços essenciais de ônibus, trens e metrô. O Ministério informou que fogos de artifício e sinalizadores foram usados contra as forças de segurança, enquanto imagens que circularam nas redes sociais mostravam bicicletas elétricas em chamas e fachadas de lojas sendo alvo de vândalos.
- AFP
Polícia alvo de confrontos violentos
A gravidade dos distúrbios deixou vários membros das forças de segurança feridos. O ministro do Interior, Laurent Nunez, condenou veementemente o comportamento, revelando que sete policiais ficaram feridos durante a noite. Ele classificou os distúrbios como “absolutamente inaceitáveis”, já que a polícia foi obrigada a usar gás lacrimogêneo para dispersar grupos de torcedores que se reuniram no centro da cidade.
A violência também não se limitou ao período pós-jogo. Os confrontos já haviam começado mais cedo naquele dia no Parc des Princes, onde torcedores se reuniram para assistir à final em telões. De acordo com relatórios oficiais da polícia, os danos incluíram seis veículos, dois estabelecimentos comerciais e um ponto de ônibus, destacando a natureza destrutiva dos eventos daquela noite.
Repercussões políticas e comparações históricas
A recorrência desses incidentes gerou um debate político na França. Essa vitória vem na sequência do triunfo de 2025, que também foi marcado por atos de violência que resultaram em mortes. A líder da extrema direita, Marine Le Pen, recorreu ao X para expressar sua frustração, afirmando: “Só na França a vitória de um clube de futebol provoca tumultos. Só na França todos se sentem obrigados a se trancar em casa na noite de uma vitória para evitar se deparar com a violência.”
- (C)Getty Images
Desfile da vitória será realizado sob forte esquema de segurança
Apesar da noite de tumultos, os planos para o desfile oficial de comemoração da vitória continuam previstos para o domingo à tarde. O elenco do PSG deve percorrer o Champ-de-Mars, localizado ao lado da icônica Torre Eiffel, antes de ser recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. Espera-se que a segurança esteja reforçada ao máximo para garantir que o evento não repita os incidentes com incêndios e gás lacrimogêneo da noite anterior.