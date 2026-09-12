O Barcelona chega ao confronto de domingo pela La Liga contra o Levante ostentando uma campanha impecável que conquistou a imaginação dos fãs de futebol em todo o mundo. Sob o comando de Flick, o Barcelona surgiu como uma força imparável, vencendo todas as cinco partidas de abertura em todas as competições. Seu domínio estatístico é igualmente impressionante, com a equipe marcando impressionantes 22 gols e sofrendo apenas três. No entanto, Flick sabe muito bem que a euforia em torno da forma atual do clube pode levar a uma perigosa queda de concentração se os jogadores passarem a acreditar no próprio hype antes de o trabalho estar concluído.

Flick tratou de conter rapidamente a empolgação com uma dose de realismo, lembrando ao elenco como a sorte pode mudar rapidamente no futebol de elite. "Sabemos que, no futebol, as coisas podem mudar muito rápido. Gosto do fato de estarmos aproveitando a situação (agora). Se mudarmos algo dessa atitude, vamos na direção errada, e isso é o que não queremos", disse Flick.