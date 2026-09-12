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'As coisas podem mudar muito rápido': Hansi Flick faz alerta severo ao embalado Barcelona antes de duelo com o Levante
Mantendo a intensidade diante da perfeição
O Barcelona chega ao confronto de domingo pela La Liga contra o Levante ostentando uma campanha impecável que conquistou a imaginação dos fãs de futebol em todo o mundo. Sob o comando de Flick, o Barcelona surgiu como uma força imparável, vencendo todas as cinco partidas de abertura em todas as competições. Seu domínio estatístico é igualmente impressionante, com a equipe marcando impressionantes 22 gols e sofrendo apenas três. No entanto, Flick sabe muito bem que a euforia em torno da forma atual do clube pode levar a uma perigosa queda de concentração se os jogadores passarem a acreditar no próprio hype antes de o trabalho estar concluído.
Flick tratou de conter rapidamente a empolgação com uma dose de realismo, lembrando ao elenco como a sorte pode mudar rapidamente no futebol de elite. "Sabemos que, no futebol, as coisas podem mudar muito rápido. Gosto do fato de estarmos aproveitando a situação (agora). Se mudarmos algo dessa atitude, vamos na direção errada, e isso é o que não queremos", disse Flick.
- AFP
Atuações estelares de estrelas do ataque
O catalisador do início explosivo do Barcelona tem sido, sem dúvida, o seu ataque, com Lamine Yamal e Raphinha atuando no auge de suas capacidades. A dupla tem sido fundamental para desmontar defesas, contribuindo de forma significativa para as goleadas de cinco gols sobre o Feyenoord na Champions League, além de atuações dominantes contra Valencia, Rayo Vallecano e Elche. Yamal, em particular, deu continuidade à sua ascensão meteórica, provando ser o coração criativo de uma equipe que parece muito mais letal do que em campanhas anteriores.
Flick, no entanto, acredita que o brilho individual precisa ser sustentado por uma ética de trabalho coletiva que permaneça consistente em toda semana. "Estamos muito felizes por estarmos jogando nesse nível, mas sabemos que temos de mostrar isso em todos os jogos", afirmou Flick. "Sabemos que temos enorme qualidade, mas... nós (também) temos coisas que estamos fazendo e que são importantes para nós; quando mantemos a intensidade alta, estamos focados e somos ativos."
Sonhos europeus e domínio doméstico
Embora o foco imediato seja garantir três pontos contra o Levante, as ambições mais amplas do clube nunca estão longe da superfície. O Barcelona não sente o gosto da glória da Liga dos Campeões desde 2015, e a fome de voltar ao topo do futebol europeu é palpável no vestiário e na diretoria.
Flick reconheceu que o troféu continental continua sendo o prêmio máximo para os torcedores, mas também destacou que o sucesso doméstico é uma prioridade inegociável para a liderança do clube. "Falei com os torcedores, com as pessoas em Barcelona, este ano temos que ganhar a Liga dos Campeões e, claro, este é um sonho para nós, este é o nosso objetivo, ganhar isso", acrescentou Flick.
- (C)Getty images
Apoio presidencial para uma tríplice coroa histórica
Além da Champions League, há a questão importante de manter um domínio absoluto na elite do futebol espanhol. O Barcelona tem a oportunidade de conquistar um terceiro título consecutivo de La Liga, feito que consolidaria ainda mais sua era de supremacia doméstica sobre o rival Real Madrid. Flick revelou que o presidente do clube, Joan Laporta, tem sido muito enfático sobre a importância da liga, vendo um possível "tri" como um marco vital para o projeto.
A sintonia entre a comissão técnica e a diretoria parece estar em seu ponto mais alto enquanto eles atravessam este período cheio do calendário. "O presidente também disse que La Liga também é importante, e vencer La Liga três vezes seguidas seria incrível", observou Flick.
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