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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"As coisas mudaram" - Gio Reyna está pronto para escrever uma nova história, enquanto a estrela da seleção americana busca deixar as questões do passado para trás na Copa do Mundo de 2026

Estados Unidos
G. Reyna
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A GOAL conversou com Gio Reyna para discutir sua reputação, sua evolução desde o Catar e por que esta Copa do Mundo lhe dá a chance de mudar a narrativa em torno dele.

ATLANTA — Nos últimos três anos e meio, Gio Reyna desenvolveu uma espécie de superpoder involuntário: a capacidade de repetir a mesma coisa várias vezes, apenas com pequenas variações. Sempre que ele se encontra com a imprensa, é uma variação da mesma discussão. É algo de que, por mais que tenha tentado, ele nunca conseguiu escapar de vez.

Como resultado, a história de Reyna tornou-se um tanto repetitiva nos últimos anos: Copa do Mundo de 2022, forma física, lesões, atitude, percepção, reputação — tudo misturado repetidamente. Chega um momento, porém, em que alguém se cansa de responder às mesmas velhas perguntas sobre os mesmos velhos assuntos. Chega um momento em que o assunto precisa mudar, especialmente se a pessoa no centro dele mudou.

É por isso que Reyna está tão pronto para falar sobre outra coisa. Ele está pronto para olhar para frente. Ao se preparar para sua segunda Copa do Mundo, ele simplesmente quer falar sobre quem ele é, não sobre quem ele era. Então, qual é o ângulo? Bem, é ao mesmo tempo complicado e simples: a história de Reyna evoluiu. Ele está apenas esperando que o mundo perceba.

“Estou quatro anos mais velho, e isso faz uma diferença enorme”, diz ele àGOAL. “Não são apenas quatro anos quaisquer, mas de 19 a 23 anos; acredito que, na vida da maioria das pessoas, é nessa fase que muitas amadurecem. Eu amadureci de tantas maneiras diferentes que é difícil apontar apenas uma, mas sim, agora que estou aqui, estou apenas ansioso por este momento.

“É difícil, quando você está no meio da coisa, dar um passo atrás e pensar sobre isso, mas é claro que as coisas mudaram.”

É por isso que, diante de um verão que pode mudar sua vida, talvez não haja momento melhor para Reyna virar a página. Ele seguiu em frente. Agora, talvez, ele possa ajudar todos os outros a fazer o mesmo. Um novo capítulo o espera, se ele conseguir mostrar o quanto tudo mudou.

“Tudo vem de um bom grupo de apoio ao seu redor que o mantém motivado todos os dias”, diz ele. “Além disso, também vem de dentro, é claro.”

A Copa do Mundo chegou, e Reyna, agora com 23 anos, parece pronto para ela, o que significa que é hora dessa história em particular começar.

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    A questão da reputação

    Chegou um momento em que Reyna simplesmente decidiu parar de ficar rolando a tela. A decisão foi fácil. Ele apagou o Instagram do celular e decidiu que poderia aproveitar melhor seu tempo de outras maneiras: conversando com a família, passando tempo com seu cachorro, assistindo ao vídeo do PGA Tour com seus companheiros da Seleção Masculina dos EUA — literalmente qualquer coisa, menos ficar olhando sem pensar para o celular. Durante essas sessões de rolagem, ficou cada vez mais difícil evitar ver o que estava sendo dito. Sempre que seu nome aparecia, em manchetes ou comentários nas redes sociais, o mesmo tipo de discussão sempre se seguia.

    A reputação de Reyna foi debatida e dissecada inúmeras vezes nos últimos três anos e meio. É a única coisa que todos sempre querem saber. Ele é quem as redes sociais dizem que ele é? Tudo aconteceu da maneira como lemos? Ele está em forma? Ele está confiante? As pessoas gostam dele? Ele se importa? Ele sente que tem mais a provar? Tudo o que todos presumiram sobre ele é realmente verdade?

    Algumas coisas são, ele admite. Como todas as histórias, as que envolvem Reyna saíram do controle ao longo dos anos, tomando rumos que ele nunca poderia ter imaginado. Elas tiveram um começo, no entanto, e vale a pena reconhecer esses primórdios. As outras partes? Vale a pena rir delas.

    “Sinto que muito do que se fala ao meu redor tende a ser que sou um pouco temperamental e, talvez, que tenho problemas de atitude”, diz Reyna, como se estivesse preparando o terreno para uma rápida negação.

    Não é bem assim. Ele esboça um sorriso enquanto continua: “Acho que, se você perguntar a muitos desses caras do time, há, às vezes, momentos em campo em que posso ser um cabeça-quente, com certeza.”

    Não um cabeça-quente no sentido tradicional, veja bem. O termo pode ser usado de forma negativa, e já foi usado assim muitas vezes. Reyna, como já disse várias vezes antes, exagerou durante uma semana específica no Catar. Agora, porém, ele tira um segundo para tentar se redimir. Fora com o “cabeça-quente”, e entra o “apaixonado”. É uma mudança sutil, mas significativa.

    "Sinto que parte disso é algo necessário para se ter sucesso no esporte", diz ele sobre seu próprio ego e paixão, que, mais uma vez, têm sido o centro do debate durante toda a sua vida adulta. "Você precisa ter essa motivação interna, essa fome e esse fogo. Você precisa seguir em frente. Fora do campo, porém? Sinto que sou muito centrado e muito racional, sim."

    Parte de ser racional é aceitar a realidade. Reyna conhece a sua. Ele sabe que ainda há muitos por aí ansiosos para usar a Copa do Mundo de 2022 contra ele. Algumas pessoas definirão tudo o que ele faz pela maneira como lidou com os piores dias de sua carreira profissional. Mesmo com a evolução de sua vida, aquele momento permanecerá como um capítulo, um que não pode ser apagado.

    Mas é possível seguir em frente. Talvez até mesmo ofuscá-lo, se tudo correr bem. A realidade, porém, é que reputações são difíceis de mudar. Reyna sabe disso.

    “Sinto que sou definitivamente muito menos problemático para a equipe do que talvez as pessoas tenham pensado no passado”, diz ele com uma risada. “Acho que isso provavelmente decorre mais daquela história do que de qualquer outra coisa, mas acho que sou um jogador de equipe. Gosto de estar com esse grupo de rapazes. Provavelmente sou menos problemático para os treinadores do que as pessoas pensam.

    “As pessoas acham que eu simplesmente chego todo dia e todo mundo fica olhando, mas não, sou bem normal. Só quero dar o meu melhor e ajudar minha equipe.”

    Uma coisa que Reyna deixou clara repetidas vezes é que essa equipe, a USMNT, significa tudo para ele. Ele foi criado para amá-la e nunca deixou de amá-la. Para ele, porém, não se trata apenas de um programa, um status ou um time de futebol; é algo mais profundo do que isso.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    O lugar de Reyna na irmandade da Seleção Masculina dos EUA

    Não é exagero dizer que a amizade de Reyna com Joe Scally é muito forte. Em parte, foi por isso que ele e sua esposa trocaram Dortmund por Düsseldorf para se juntar ao seu amigo de longa data no Borussia Mönchengladbach. A mudança tem sido boa, diz Reyna. Düsseldorf é uma cidade agitada, enquanto Dortmund tinha um clima muito mais de cidade pequena. O fato de Scally estar lá também ajuda.

    Essa é uma das relações que define o conforto de Reyna na seleção americana. Há muitas outras. Ele conhece Brenden Aaronson desde os 13 ou 14 anos. O mesmo vale para Chris Richards. Outros rostos novos foram se juntando ao longo do caminho. Chris Brady é mais recente, mas já estava em plena competição com Reyna, Scally e Aaronson em outro videogame, Clash Royale, em março passado. Todos conhecem todos. Todos têm uma lembrança. Todos se encaixam em algum lugar.

    Qual é o lugar de Reyna? Nas palavras dele, ele é do tipo mais calado. Apesar de todo o barulho que faz em campo e de todas as manchetes que o acompanham fora dele, Reyna tende a ser um pouco mais discreto dentro do grupo.

    “Sinto que sou bem, bem tranquilo”, diz ele. “Fora do campo, converso com todo mundo. Talvez eu não seja o cara mais barulhento da sala, mas sinto que sou bastante querido no time. Diria que não sou o cara que mais fala em todas as salas, como talvez Chris Richards, Tyler Adams ou Weston [McKennie].”

    Durante anos, os jogadores do programa têm refletido sobre a irmandade da Seleção dos EUA e o que ela significa para eles. Eles também refletiram sobre como sobreviveram aos momentos difíceis: a Copa do Mundo de 2022, a Copa América de 2024 e a Liga das Nações de 2025. Reyna tem uma resposta para explicar como eles conseguiram isso: eles se importam com a equipe e uns com os outros.

    “Já fiz parte de algumas equipes onde não era assim”, diz ele. “Mais no nível dos clubes do que em qualquer outro lugar, mas aqui? Estou falando sério: um dos nossos pontos fortes é que todos se dão bem. Não há atrito de forma alguma com ninguém. Todos realmente gostam de estar com todos nesta equipe. É isso que eu adoro em voltar para esta equipe.

    “Em campo, dá para ver que realmente jogamos uns pelos outros a cada jogada.”

    Uma coisa sobre Reyna é que ele realmente se destaca sempre que entra em campo com a camisa da seleção americana. Não é coincidência, e isso é relevante de cara para este verão.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Um talento "especial"

    Durante grande parte do ano passado, o técnico da seleção masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, também foi questionado sobre Reyna. Em março passado, ao observar o meio-campista pela primeira vez de perto, ele afirmou que Reyna precisava se esforçar para alcançar o nível físico do resto da equipe. Desde então, ele tem feito tudo o que pode para apoiar o meio-campista de 23 anos, a quem costuma chamar de “especial”.

    É por isso que, embora Reyna tenha jogado apenas 510 minutos no campeonato nesta temporada pelo Gladbach, Pochettino o incluiu na sua convocação para a Copa do Mundo. É por isso que, apesar de ter lutado por minutos de jogo consistentes durante grande parte deste ciclo, Reyna ainda conseguiu marcar gols e dar assistências durante a pausa de novembro. É por isso que ele estava no time titular contra o Senegal — e por que ele poderia muito bem ser titular neste verão.

    Não há garantias nem certezas, mas há algo especial em Reyna. Pochettino percebe isso.

    “Confio em todos, mas confio muito nele”, disse Pochettino. “Não estou dizendo que ele vai jogar a partida, mas ele pode ajudar. Ele pode ajudar porque é um jogador diferente, um talento diferente. E acho que, em um elenco, é preciso ter um jogador como ele.”

    O fator complicador de tudo isso é que Reyna não teve a chance de ajudar em muitos jogos. Ele foi titular em apenas 20 partidas do campeonato desde 2021. Nesse período, marcou 12 gols e deu quatro assistências. No entanto, quando veste a camisa da seleção americana, Reyna sempre se destaca. Em 39 partidas pela seleção, ele marcou nove gols e deu seis assistências, e dessas 16 contribuições para gols, metade veio em jogos oficiais.

    “Acho que o Gio é um jogador que consegue enxergar coisas que poucos outros conseguem”, disse o atacante da seleção americana Folarin Balogun, que recebeu várias assistências de Reyna desde que fez a grande mudança para a seleção americana em 2023. “Já percebi isso, mesmo nos primeiros momentos dos treinos. É um jogador que adoro ter ao meu lado. Acho que todo mundo está feliz por ele estar aqui.”

    Então, como Reyna consegue isso? Qual é o segredo para se ligar depois de ter ficado fora de jogo por mais tempo do que gostaria?

    “No fundo, confio muito na minha capacidade e no que posso fazer sempre que piso em um campo”, diz ele. “É claro que não é tão fácil quando você sabe que talvez vá jogar apenas 20 minutos. Então, obviamente, o ritmo jogo a jogo é importante, e acho que é isso que estou buscando para realmente dar o próximo passo na minha carreira.”

    Reyna tem pensado muito nesses passos ultimamente. Ele deu um no verão passado, quando se transferiu para o Gladbach para tentar reacender sua carreira. Deu outro no outono para aproveitar sua chance na Seleção dos EUA com um gol contra o Paraguai e uma assistência contra o Uruguai. E deu mais alguns nessas últimas semanas, enquanto se perguntava se tinha feito o suficiente para conseguir a chance de sua vida.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    "Queremos fazer algo especial"

    Agora, faltando apenas alguns dias para o início da Copa do Mundo, o barulho está ficando mais alto, mas Reyna aprendeu a ignorar isso ao longo dos anos. Mais uma vez, ele se desconectou das redes sociais. O que ele ouve é filtrado por sua esposa ou por seus pais. Ele entende que as discussões e os debates estão em andamento; faz parte do negócio. Os redatores de manchetes cumprem seu papel, assim como pessoas como Reyna, que são o centro das atenções.

    As últimas semanas foram de tirar o fôlego. Ele estava com a esposa em Connecticut no dia da convocação da Seleção Masculina dos EUA. Depois de tomar um smoothie, os Reynas estavam nervosos demais para voltar para casa. Então, esperaram e esperaram até que a ligação chegasse. Quando chegou, o nervosismo se transformou em alegria e, rapidamente, em expectativa.

    Mesmo assim, quer ele queira admitir ou não, Reyna sabia que, quando seu nome fosse anunciado como parte da seleção, não haveria uma reação única e universal. Seria complicado porque, mais uma vez, tudo isso tende a ser complicado.

    “É muito mais do que simplesmente entrar em campo e jogar”, diz ele. “Nunca é tão simples assim. Eu gostaria que fosse. Tenho certeza de que todos gostariam que fosse tão fácil assim como jogadores também. Obviamente, esse jogo significa muito para todos nós.”

    Significa ainda mais neste verão. Fala-se muito sobre a pressão desta Copa do Mundo em particular, que está sendo sediada nos Estados Unidos, mas vários membros da seleção americana apontaram que as Copas do Mundo, naturalmente, vêm acompanhadas de pressão. Onde quer que sejam disputadas, este é o máximo de peso que pode ser atribuído a um jogo. Sim, é em casa e, sim, isso significa algo, mas o nervosismo e a emoção só podem chegar até certo ponto.

    “É um verão de Copa do Mundo”, diz Reyna. “Acho que não só eu, mas você pode sentir que a energia de toda a equipe está subindo um degrau a mais. Acho que você viu contra o Senegal que não queremos subestimar este verão. Queremos fazer algo especial.”

    Talvez essa seja a única coisa em que todos possam concordar. Este verão pode ser algo especial, tanto para os indivíduos quanto para o coletivo. Ele pode impulsionar tudo para frente, marcar o momento em que o futebol realmente chega aos Estados Unidos e mudar vidas e legados para sempre.

    Talvez este seja o verão em que Reyna reconquiste a torcida também. Talvez seja um verão de gols, perdão e momentos brilhantes que ofusquem os sombrios. Talvez, finalmente, o mundo tenha uma nova história para contar sobre ele. Talvez este seja o verão em que tudo mude.

    Reyna quer isso. Ele quer conquistar algo para todos aqueles que acreditaram nele e para todos aqueles que o descartaram, na mesma medida. Mais do que isso, porém, ele quer conquistar algo de que possa se orgulhar. Afinal, essa é a história dele também.

    “Quero fazer isso por muitas pessoas”, diz ele, “mas quero fazer isso por mim mesmo mais do que por qualquer outra pessoa, porque é isso que sempre quis fazer na vida. Quero muito dar esse próximo passo e acredito mesmo que consigo. Quero manter a forma. Estou fazendo muitas coisas fora de campo para tentar manter isso da melhor maneira possível.

    "Eu só quero mesmo aproveitar ao máximo esse talento que tenho. Espero que essa Copa do Mundo seja um bom pontapé inicial para isso."

    Até que isso aconteça, Reyna enfrentará mais perguntas. Muitas serão as mesmas. Talvez algumas sejam novas. No fim das contas, porém, é hora de realmente nos concentrarmos na única pergunta que importa: o que Reyna vai fazer a seguir?

Amistosos
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