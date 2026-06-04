"As coisas mudaram" - Gio Reyna está pronto para escrever uma nova história, enquanto a estrela da seleção americana busca deixar as questões do passado para trás na Copa do Mundo de 2026

ATLANTA — Nos últimos três anos e meio, Gio Reyna desenvolveu uma espécie de superpoder involuntário: a capacidade de repetir a mesma coisa várias vezes, apenas com pequenas variações. Sempre que ele se encontra com a imprensa, é uma variação da mesma discussão. É algo de que, por mais que tenha tentado, ele nunca conseguiu escapar de vez.
Como resultado, a história de Reyna tornou-se um tanto repetitiva nos últimos anos: Copa do Mundo de 2022, forma física, lesões, atitude, percepção, reputação — tudo misturado repetidamente. Chega um momento, porém, em que alguém se cansa de responder às mesmas velhas perguntas sobre os mesmos velhos assuntos. Chega um momento em que o assunto precisa mudar, especialmente se a pessoa no centro dele mudou.
É por isso que Reyna está tão pronto para falar sobre outra coisa. Ele está pronto para olhar para frente. Ao se preparar para sua segunda Copa do Mundo, ele simplesmente quer falar sobre quem ele é, não sobre quem ele era. Então, qual é o ângulo? Bem, é ao mesmo tempo complicado e simples: a história de Reyna evoluiu. Ele está apenas esperando que o mundo perceba.
“Estou quatro anos mais velho, e isso faz uma diferença enorme”, diz ele àGOAL. “Não são apenas quatro anos quaisquer, mas de 19 a 23 anos; acredito que, na vida da maioria das pessoas, é nessa fase que muitas amadurecem. Eu amadureci de tantas maneiras diferentes que é difícil apontar apenas uma, mas sim, agora que estou aqui, estou apenas ansioso por este momento.
“É difícil, quando você está no meio da coisa, dar um passo atrás e pensar sobre isso, mas é claro que as coisas mudaram.”
É por isso que, diante de um verão que pode mudar sua vida, talvez não haja momento melhor para Reyna virar a página. Ele seguiu em frente. Agora, talvez, ele possa ajudar todos os outros a fazer o mesmo. Um novo capítulo o espera, se ele conseguir mostrar o quanto tudo mudou.
“Tudo vem de um bom grupo de apoio ao seu redor que o mantém motivado todos os dias”, diz ele. “Além disso, também vem de dentro, é claro.”
A Copa do Mundo chegou, e Reyna, agora com 23 anos, parece pronto para ela, o que significa que é hora dessa história em particular começar.