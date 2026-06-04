"As coisas mudaram" - Gio Reyna está pronto para escrever uma nova história, enquanto a estrela da seleção americana busca deixar as questões do passado para trás na Copa do Mundo de 2026

Chegou um momento em que Reyna simplesmente decidiu parar de ficar rolando a tela. A decisão foi fácil. Ele apagou o Instagram do celular e decidiu que poderia aproveitar melhor seu tempo de outras maneiras: conversando com a família, passando tempo com seu cachorro, assistindo ao vídeo do PGA Tour com seus companheiros da Seleção Masculina dos EUA — literalmente qualquer coisa, menos ficar olhando sem pensar para o celular. Durante essas sessões de rolagem, ficou cada vez mais difícil evitar ver o que estava sendo dito. Sempre que seu nome aparecia, em manchetes ou comentários nas redes sociais, o mesmo tipo de discussão sempre se seguia.

A reputação de Reyna foi debatida e dissecada inúmeras vezes nos últimos três anos e meio. É a única coisa que todos sempre querem saber. Ele é quem as redes sociais dizem que ele é? Tudo aconteceu da maneira como lemos? Ele está em forma? Ele está confiante? As pessoas gostam dele? Ele se importa? Ele sente que tem mais a provar? Tudo o que todos presumiram sobre ele é realmente verdade?

Algumas coisas são, ele admite. Como todas as histórias, as que envolvem Reyna saíram do controle ao longo dos anos, tomando rumos que ele nunca poderia ter imaginado. Elas tiveram um começo, no entanto, e vale a pena reconhecer esses primórdios. As outras partes? Vale a pena rir delas.

“Sinto que muito do que se fala ao meu redor tende a ser que sou um pouco temperamental e, talvez, que tenho problemas de atitude”, diz Reyna, como se estivesse preparando o terreno para uma rápida negação.

Não é bem assim. Ele esboça um sorriso enquanto continua: “Acho que, se você perguntar a muitos desses caras do time, há, às vezes, momentos em campo em que posso ser um cabeça-quente, com certeza.”

Não um cabeça-quente no sentido tradicional, veja bem. O termo pode ser usado de forma negativa, e já foi usado assim muitas vezes. Reyna, como já disse várias vezes antes, exagerou durante uma semana específica no Catar. Agora, porém, ele tira um segundo para tentar se redimir. Fora com o “cabeça-quente”, e entra o “apaixonado”. É uma mudança sutil, mas significativa.

"Sinto que parte disso é algo necessário para se ter sucesso no esporte", diz ele sobre seu próprio ego e paixão, que, mais uma vez, têm sido o centro do debate durante toda a sua vida adulta. "Você precisa ter essa motivação interna, essa fome e esse fogo. Você precisa seguir em frente. Fora do campo, porém? Sinto que sou muito centrado e muito racional, sim."

Parte de ser racional é aceitar a realidade. Reyna conhece a sua. Ele sabe que ainda há muitos por aí ansiosos para usar a Copa do Mundo de 2022 contra ele. Algumas pessoas definirão tudo o que ele faz pela maneira como lidou com os piores dias de sua carreira profissional. Mesmo com a evolução de sua vida, aquele momento permanecerá como um capítulo, um que não pode ser apagado.

Mas é possível seguir em frente. Talvez até mesmo ofuscá-lo, se tudo correr bem. A realidade, porém, é que reputações são difíceis de mudar. Reyna sabe disso.

“Sinto que sou definitivamente muito menos problemático para a equipe do que talvez as pessoas tenham pensado no passado”, diz ele com uma risada. “Acho que isso provavelmente decorre mais daquela história do que de qualquer outra coisa, mas acho que sou um jogador de equipe. Gosto de estar com esse grupo de rapazes. Provavelmente sou menos problemático para os treinadores do que as pessoas pensam.

“As pessoas acham que eu simplesmente chego todo dia e todo mundo fica olhando, mas não, sou bem normal. Só quero dar o meu melhor e ajudar minha equipe.”

Uma coisa que Reyna deixou clara repetidas vezes é que essa equipe, a USMNT, significa tudo para ele. Ele foi criado para amá-la e nunca deixou de amá-la. Para ele, porém, não se trata apenas de um programa, um status ou um time de futebol; é algo mais profundo do que isso.