As chances de Mariona Caldentey de ganhar a Bola de Ouro estão passando despercebidas - mas a vice-campeã de 2025 pode mostrar seu valor levando o Arsenal de volta à final da Liga dos Campeões Feminina

Tendo chegado a título gratuito do Barça antes da temporada 2024-25, a jogadora da seleção espanhola destacou-se como uma das contratações da temporada com uma campanha de estreia excepcional na Inglaterra, ficando em segundo lugar na Superliga Feminina e em terceiro na Liga dos Campeões em participações diretas em gols, a caminho de ser coroada Jogadora do Ano no campeonato nacional antes de terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or, atrás apenas da tricampeã Aitana Bonmati.

Para aqueles que acompanharam Caldentey durante sua década no Barcelona, suas atuações não foram uma grande surpresa. Embora não fosse um nome muito conhecido naquela época, isso se devia mais à abundância de estrelas na Catalunha, o que fazia com que a jogadora de 30 anos fosse ofuscada às vezes. Sua inteligência, excelência técnica e capacidade de influenciar qualquer partida sempre se destacaram para os espectadores assíduos e seus colegas, todas qualidades que ela conseguiu trazer para o Arsenal de uma forma que finalmente lhe rendeu os elogios que há muito merecia.

No entanto, à medida que Caldentey se aproxima do fim de sua segunda temporada no norte de Londres, ela não tem sido tão destaque nas manchetes desta vez. Contudo, isso se deve mais à função mais recuada que ela tem desempenhado na equipe de Slegers atualmente, e não a qualquer tipo de queda drástica de rendimento.

Agora, à medida que as Gunners entram na reta final da defesa do título da Liga dos Campeões, o cenário está pronto para Caldentey mostrar isso e lembrar a todos por que tantos acreditavam que ela merecia a Bola de Ouro no ano passado.