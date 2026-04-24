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Mariona Caldentey Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

As chances de Mariona Caldentey de ganhar a Bola de Ouro estão passando despercebidas - mas a vice-campeã de 2025 pode mostrar seu valor levando o Arsenal de volta à final da Liga dos Campeões Feminina

Liga dos Campeões Feminino
Arsenal Women
M. Caldentey
WSL
Futebol feminino
Arsenal Women x OL Lyonnes
Especiais e Opinião

Quando o Arsenal surpreendeu o Barcelona e conquistou a Liga dos Campeões Feminina no ano passado, havia tantas pessoas que mereciam ser destacadas e elogiadas. Seja pela excepcional reviravolta comandada pela treinadora Renee Slegers, que passou de interina a titular, pelas proezas goleadoras de Alessia Russo ou pela classe atemporal de Kim Little no meio-campo, havia muitos motivos para o sucesso. Era difícil, porém, não se deixar levar especialmente pelo impacto de Mariona Caldentey.

Tendo chegado a título gratuito do Barça antes da temporada 2024-25, a jogadora da seleção espanhola destacou-se como uma das contratações da temporada com uma campanha de estreia excepcional na Inglaterra, ficando em segundo lugar na Superliga Feminina e em terceiro na Liga dos Campeões em participações diretas em gols, a caminho de ser coroada Jogadora do Ano no campeonato nacional antes de terminar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or, atrás apenas da tricampeã Aitana Bonmati.

Para aqueles que acompanharam Caldentey durante sua década no Barcelona, suas atuações não foram uma grande surpresa. Embora não fosse um nome muito conhecido naquela época, isso se devia mais à abundância de estrelas na Catalunha, o que fazia com que a jogadora de 30 anos fosse ofuscada às vezes. Sua inteligência, excelência técnica e capacidade de influenciar qualquer partida sempre se destacaram para os espectadores assíduos e seus colegas, todas qualidades que ela conseguiu trazer para o Arsenal de uma forma que finalmente lhe rendeu os elogios que há muito merecia.

No entanto, à medida que Caldentey se aproxima do fim de sua segunda temporada no norte de Londres, ela não tem sido tão destaque nas manchetes desta vez. Contudo, isso se deve mais à função mais recuada que ela tem desempenhado na equipe de Slegers atualmente, e não a qualquer tipo de queda drástica de rendimento.

Agora, à medida que as Gunners entram na reta final da defesa do título da Liga dos Campeões, o cenário está pronto para Caldentey mostrar isso e lembrar a todos por que tantos acreditavam que ela merecia a Bola de Ouro no ano passado.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meia-atacante

    Durante a primeira parte de sua primeira temporada no Arsenal, Caldentey se destacou em funções mais avançadas. No Barça, ela costumava jogar pela ala esquerda, tendo liberdade para se deslocar para dentro do campo, em vez de ter que atuar como uma ponta que fica colada à linha lateral. Isso também aconteceu no Arsenal, especialmente no início, mas ela frequentemente atuava mais como uma camisa 10, à frente da dupla de volantes formada por Lia Walti e Little.

    Lesões a obrigavam a recuar para uma dessas funções mais recuadas às vezes, mas era frequentemente como uma armadora mais avançada que Jonas Eidevall e, após sua saída, Slegers escalavam a criativa espanhola.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Implantado em profundidade

    Então, quando o inverno deu lugar à primavera, houve uma mudança. Apesar da disponibilidade de Little, Walti e Kyra Cooney-Cross, as três principais opções para as posições mais recuadas do meio-campo do Arsenal, Slegers optou por escalar Caldentey ao lado de Little na dupla de volantes. A estratégia funcionou, e os Gunners golearam o Liverpool por 4 a 0. Depois, funcionou novamente na goleada de 3 a 0 sobre o Real Madrid, alguns dias depois. E assim se consolidou.

    Semelhante à transição de Steph Catley de lateral-esquerda para zagueira central esquerda, foi um ajuste muito bem-sucedido, embora sutil, que Slegers fez para dar uma reviravolta na temporada do Arsenal após o fraco início que levou à saída de Eidevall. Caldentey deu à equipe mais fluidez e criatividade nas áreas mais recuadas do meio-campo, ao mesmo tempo em que conseguiu melhorá-las defensivamente. Esse aspecto de seu jogo certamente merece mais crédito do que recebe.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Luz de holofote reduzida

    Mas o que a mudança de posição de Caldentey também fez foi afastá-la um pouco dos holofotes. Receber elogios externos nunca será sua prioridade, nem a de Slegers, já que ambas estão focadas no sucesso da equipe. No entanto, o entusiasmo e a expectativa em torno das atuações de Caldentey nesta temporada são certamente menores do que no ano passado, apesar de a jogadora de 30 anos continuar a ter um desempenho excepcionalmente influente.

    É uma pena, na verdade, porque Caldentey é mais uma vez um dos principais motivos pelos quais o Arsenal está tendo grande sucesso na Europa, prestes a enfrentar o Lyon nas semifinais da Liga dos Campeões no domingo, ao mesmo tempo em que está a caminho de garantir um importante segundo lugar na WSL, o que garantiria entrada direta na fase de grupos da liga europeia da próxima temporada, evitando as eliminatórias.

    Nenhuma jogadora da WSL deu mais passes bem-sucedidos no terço final do campo do que Caldentey, cujo total de 427 é cerca de 120 a mais do que qualquer outra jogadora da divisão. Isso apesar de o Arsenal ter disputado pelo menos um jogo a menos do que todas as equipes da WSL e dois a menos do que o restante das cinco primeiras colocadas. Na Liga dos Campeões, por sua vez, apenas Alexia Putellas supera Caldentey nessa categoria.

  • Mariona Caldentey Jess Park Arsenal Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Ativo defensivo

    O impacto que ela tem causado mesmo sem a posse de bola também tem sido notável, ajudando o Arsenal a ostentar, de longe, o melhor desempenho defensivo da WSL. Em 17 partidas, as Gunners sofreram apenas 12 gols, o que dá uma média de 0,59 gols por 90 minutos — um índice significativamente melhor do que o do restante da liga. Na Liga dos Campeões, elas também são uma das quatro equipes a sofrer menos de um gol por jogo, ao lado de Chelsea, Lyon e Barcelona.

    Apesar de sua excelência no ataque, o papel de Caldentey nessa solidez defensiva é enorme. Sua dedicação e habilidade fora da bola são de nível mundial. Entre as jogadoras do Arsenal, ninguém supera Caldentey na WSL em interceptações, posse de bola recuperada ou duelos terrestres vencidos, enquanto ela também lidera em interceptações e desarmes pelas Gunners na Liga dos Campeões.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Saída de ataque

    A grande diferença em relação à temporada passada, no entanto, no que diz respeito aos elogios que Caldentey recebeu e aos que não recebeu, está nos gols e nas assistências. Na temporada anterior, ela marcou 23 gols e deu 18 assistências pelo clube e pela seleção, em todas as competições. Desta vez, atuando em uma função mais recuada, ela soma apenas seis gols e quatro assistências.

    Infelizmente, no mundo de hoje, dá-se muita importância a essas estatísticas e, quando elas não se destacam, isso pode fazer com que as jogadoras sejam ignoradas. A ponta do Barcelona, Caroline Graham Hansen, por exemplo, só recebeu sua primeira indicação ao Ballon d’Or em 2024, apesar de merecê-la muito antes disso. Quando questionada sobre por que achava que recebeu tanto destaque naquele ano em comparação com outros, Graham Hansen não acreditava que isso tivesse qualquer relação com seu nível real.

    “Nada mudou”, disse ela ao La Vanguardia naquela temporada. “Acho que jogava muito bem nos outros anos também, mas como as pessoas só olham para os números, não davam tanta atenção. Marquei mais gols e as pessoas perceberam isso.”

  • Beth Mead Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    A oportunidade bate à porta

    Para uma jogadora que atua em uma posição mais recuada, como Caldentey atualmente, chamar a atenção geralmente exige grandes atuações em palcos de destaque. Veja as façanhas de Jessie Fleming, que conquistou a medalha de ouro olímpica pelo Canadá em 2021 e ficou em nono lugar na votação do Ballon d'Or; a excelente Euro 2022 de Lena Oberdorf, que garantiu um lugar entre as cinco primeiras na lista daquele ano; ou os dois gols de Patri Guijarro na final da Liga dos Campeões, que lhe renderam a primeira indicação em 2023.

    Mais uma vez, com o fim da temporada se aproximando, a glória do Ballon d'Or não será a prioridade de Caldentey. Seu foco estará nos próximos confrontos contra o Lyon, além de um final forte na campanha da WSL para garantir ao Arsenal a melhor classificação possível no campeonato.

    Mas a vice-campeã do ano passado merece mais elogios do que está recebendo nesta temporada, e não seria surpresa se ela apresentasse o tipo de atuações decisivas nas fases finais desta campanha da Liga dos Campeões que mudassem isso, ao mesmo tempo em que mantivesse a defesa do título dos Gunners firmemente nos trilhos. Afinal, ela está jogando maravilhosamente bem — apenas em uma função que passa um pouco mais despercebida.

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