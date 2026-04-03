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Dominic Hyam Ryan Reynolds Rob Mac Wrexham 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

“As celebridades precisam sair do vestiário” – Dominic Hyam, capitão do Wrexham, sobre a possível distração causada pelas câmeras do documentário na luta pela promoção à Premier League

Wrexham
Championship
D. Hyam
West Bromwich x Wrexham
Escócia

O capitão do Wrexham, Dominic Hyam, explicou como o clube garante que as câmeras do documentário não se tornem uma distração durante a campanha pela promoção à Premier League, pedindo às “celebridades” que “saíam do vestiário”. Rostos famosos passam pelo Racecourse Ground regularmente, com Ryan Reynolds e Rob Mac à frente, mas o time de Phil Parkinson aprendeu a ignorar o “barulho”.

  • A série “Bem-vindo a Wrexham” documentou uma ascensão meteórica

    Hyam juntou-se ao ambicioso projeto dos Red Dragons no verão de 2025, quando se transferiu do Blackburn para o norte de Gales. O zagueiro de 30 anos recebeu a braçadeira de capitão e ficou encarregado de exercer a liderança em campo.

    Ele está entre aqueles que tiveram que se adaptar rapidamente às exigências únicas de representar um clube de propriedade de estrelas de Hollywood, com a série “Welcome to Wrexham” continuando a documentar uma ascensão meteórica rumo à primeira divisão do futebol inglês.

    Hyam admite que jogar pelo Wrexham apresenta desafios diferentes de praticamente qualquer outro clube, mas ele tem se destacado sob os holofotes mais intensos — com mais reconhecimento internacional a caminho com a Escócia antes da Copa do Mundo de 2026.

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  • Dominic Hyam Scotland 2026Getty

    Como o Wrexham evita distrações relacionadas à lista A

    Hyam tem muito em jogo nas próximas semanas, tanto pelo clube quanto pela seleção, e contou ao Daily Record como ele e o Wrexham têm buscado realizar seus sonhos coletivos: “Talvez inconscientemente. Eu bloqueei grande parte disso.

    “Sendo capitão também, há muito barulho, sempre há algo acontecendo no Wrexham. É como Hollywood, mas temos um trabalho a fazer, somos jogadores de futebol profissionais.

    “E chega a hora em que as câmeras precisam sair e as celebridades precisam sair do vestiário. Então, há muita coisa envolvida no Wrexham, mas somos profissionais e temos um trabalho a fazer. Os proprietários não falaram sobre a Copa do Mundo, de jeito nenhum. Estamos focados em uma coisa. Seria ótimo para mim e para o clube, mas um jogo de cada vez.”

    Hyam acrescentou, com o Wrexham buscando garantir a quarta promoção consecutiva, um recorde: “Temos algo pelo que lutar – faltam sete jogos importantes e, com sorte, podemos chegar aos play-offs. Chegar à Copa do Mundo e à Premier League provavelmente seria o ápice.

    “Com certeza, há muito trabalho duro e altos e baixos pela frente. Por isso, não vou ficar muito empolgado, mas nem preciso dizer que esse é o sonho. Gostaria de pensar que nada me abalaria. Só saberei quando estiver lá, mas esses são os jogos em que você quer jogar. Tento imaginar o que meu eu de 10, 11 anos teria pensado ao jogar em um palco nacional, logo após ter feito minha estreia como titular. Vou apenas deixar isso assentar.”

  • Os Red Dragons enfrentam a pressão da corrida pela Premier League

    George Dobson, que ajudou o Wrexham a sair da League One na temporada passada, é outro que quer abraçar a pressão sob a qual a equipe de Parkinson está atuando agora. Ele comentou sobre a rápida ascensão da National League à Premier League: “São esses os jogos que você quer disputar, e estamos competindo para entrar na melhor liga do mundo. Colocamo-nos numa posição realmente boa, em que sabemos que podemos simplesmente dar tudo de nós durante sete jogos e dar o nosso melhor.

    “Há um clima muito bom no vestiário e uma grande empolgação em relação ao último mês da temporada, porque ainda há muito em jogo.”

    O meio-campista, conhecido por seu trabalho árduo, acrescentou: “Tivemos um bom desempenho em todos os tipos de jogos este ano. Sinto que essa é uma grande força nossa, sermos capazes de nos adaptar e jogar contra times com estilos totalmente diferentes.

    “Definitivamente, há muito a ganhar, mas nada a temer.  É simplesmente emocionante disputar um prêmio incrível. É uma posição fantástica em que estamos, e sabemos que não podemos ter arrependimentos; temos que dar tudo de nós daqui até o final da temporada. Sinto que, como grupo, realmente ganhamos confiança, e o desempenho e os resultados têm estado em um bom nível; só precisamos garantir que voltemos a esse ritmo agora.”

  • Phil Parkinson Rob Mac Ryan ReynoldsGetty Images

    Será que o Wrexham vai terminar entre as equipes classificadas para os play-offs?

    Após a última pausa para jogos internacionais da temporada 2025-26, o Wrexham voltará a campo na sexta-feira, quando enfrentará fora de casa o West Brom, que corre risco de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a sétima posição na tabela da Championship, estando fora das vagas para os play-offs apenas por diferença de gols.

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