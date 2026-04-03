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“As celebridades precisam sair do vestiário” – Dominic Hyam, capitão do Wrexham, sobre a possível distração causada pelas câmeras do documentário na luta pela promoção à Premier League
A série “Bem-vindo a Wrexham” documentou uma ascensão meteórica
Hyam juntou-se ao ambicioso projeto dos Red Dragons no verão de 2025, quando se transferiu do Blackburn para o norte de Gales. O zagueiro de 30 anos recebeu a braçadeira de capitão e ficou encarregado de exercer a liderança em campo.
Ele está entre aqueles que tiveram que se adaptar rapidamente às exigências únicas de representar um clube de propriedade de estrelas de Hollywood, com a série “Welcome to Wrexham” continuando a documentar uma ascensão meteórica rumo à primeira divisão do futebol inglês.
Hyam admite que jogar pelo Wrexham apresenta desafios diferentes de praticamente qualquer outro clube, mas ele tem se destacado sob os holofotes mais intensos — com mais reconhecimento internacional a caminho com a Escócia antes da Copa do Mundo de 2026.
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Como o Wrexham evita distrações relacionadas à lista A
Hyam tem muito em jogo nas próximas semanas, tanto pelo clube quanto pela seleção, e contou ao Daily Record como ele e o Wrexham têm buscado realizar seus sonhos coletivos: “Talvez inconscientemente. Eu bloqueei grande parte disso.
“Sendo capitão também, há muito barulho, sempre há algo acontecendo no Wrexham. É como Hollywood, mas temos um trabalho a fazer, somos jogadores de futebol profissionais.
“E chega a hora em que as câmeras precisam sair e as celebridades precisam sair do vestiário. Então, há muita coisa envolvida no Wrexham, mas somos profissionais e temos um trabalho a fazer. Os proprietários não falaram sobre a Copa do Mundo, de jeito nenhum. Estamos focados em uma coisa. Seria ótimo para mim e para o clube, mas um jogo de cada vez.”
Hyam acrescentou, com o Wrexham buscando garantir a quarta promoção consecutiva, um recorde: “Temos algo pelo que lutar – faltam sete jogos importantes e, com sorte, podemos chegar aos play-offs. Chegar à Copa do Mundo e à Premier League provavelmente seria o ápice.
“Com certeza, há muito trabalho duro e altos e baixos pela frente. Por isso, não vou ficar muito empolgado, mas nem preciso dizer que esse é o sonho. Gostaria de pensar que nada me abalaria. Só saberei quando estiver lá, mas esses são os jogos em que você quer jogar. Tento imaginar o que meu eu de 10, 11 anos teria pensado ao jogar em um palco nacional, logo após ter feito minha estreia como titular. Vou apenas deixar isso assentar.”
Os Red Dragons enfrentam a pressão da corrida pela Premier League
George Dobson, que ajudou o Wrexham a sair da League One na temporada passada, é outro que quer abraçar a pressão sob a qual a equipe de Parkinson está atuando agora. Ele comentou sobre a rápida ascensão da National League à Premier League: “São esses os jogos que você quer disputar, e estamos competindo para entrar na melhor liga do mundo. Colocamo-nos numa posição realmente boa, em que sabemos que podemos simplesmente dar tudo de nós durante sete jogos e dar o nosso melhor.
“Há um clima muito bom no vestiário e uma grande empolgação em relação ao último mês da temporada, porque ainda há muito em jogo.”
O meio-campista, conhecido por seu trabalho árduo, acrescentou: “Tivemos um bom desempenho em todos os tipos de jogos este ano. Sinto que essa é uma grande força nossa, sermos capazes de nos adaptar e jogar contra times com estilos totalmente diferentes.
“Definitivamente, há muito a ganhar, mas nada a temer. É simplesmente emocionante disputar um prêmio incrível. É uma posição fantástica em que estamos, e sabemos que não podemos ter arrependimentos; temos que dar tudo de nós daqui até o final da temporada. Sinto que, como grupo, realmente ganhamos confiança, e o desempenho e os resultados têm estado em um bom nível; só precisamos garantir que voltemos a esse ritmo agora.”
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Será que o Wrexham vai terminar entre as equipes classificadas para os play-offs?
Após a última pausa para jogos internacionais da temporada 2025-26, o Wrexham voltará a campo na sexta-feira, quando enfrentará fora de casa o West Brom, que corre risco de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a sétima posição na tabela da Championship, estando fora das vagas para os play-offs apenas por diferença de gols.