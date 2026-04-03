“As celebridades precisam sair do vestiário” – Dominic Hyam, capitão do Wrexham, sobre a possível distração causada pelas câmeras do documentário na luta pela promoção à Premier League

Hyam tem muito em jogo nas próximas semanas, tanto pelo clube quanto pela seleção, e contou ao Daily Record como ele e o Wrexham têm buscado realizar seus sonhos coletivos: “Talvez inconscientemente. Eu bloqueei grande parte disso.

“Sendo capitão também, há muito barulho, sempre há algo acontecendo no Wrexham. É como Hollywood, mas temos um trabalho a fazer, somos jogadores de futebol profissionais.

“E chega a hora em que as câmeras precisam sair e as celebridades precisam sair do vestiário. Então, há muita coisa envolvida no Wrexham, mas somos profissionais e temos um trabalho a fazer. Os proprietários não falaram sobre a Copa do Mundo, de jeito nenhum. Estamos focados em uma coisa. Seria ótimo para mim e para o clube, mas um jogo de cada vez.”

Hyam acrescentou, com o Wrexham buscando garantir a quarta promoção consecutiva, um recorde: “Temos algo pelo que lutar – faltam sete jogos importantes e, com sorte, podemos chegar aos play-offs. Chegar à Copa do Mundo e à Premier League provavelmente seria o ápice.

“Com certeza, há muito trabalho duro e altos e baixos pela frente. Por isso, não vou ficar muito empolgado, mas nem preciso dizer que esse é o sonho. Gostaria de pensar que nada me abalaria. Só saberei quando estiver lá, mas esses são os jogos em que você quer jogar. Tento imaginar o que meu eu de 10, 11 anos teria pensado ao jogar em um palco nacional, logo após ter feito minha estreia como titular. Vou apenas deixar isso assentar.”