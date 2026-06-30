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Jude Bellingham England HICGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

As atuações “inaceitáveis” de Jude Bellingham, considerado de “classe mundial”, não surpreendem Noni Madueke, enquanto os céticos em relação ao astro da Inglaterra intrigam o ponta do Arsenal

J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo
N. Madueke
Inglaterra x RD Congo
RD Congo

Noni Madueke expressou sua total perplexidade diante de quem duvida de Jude Bellingham, classificando o astro da Inglaterra como um talento de nível mundial após uma Copa do Mundo brilhante. O ponta insiste que o meio-campista do Real Madrid sempre cumpre o que se espera dele nos palcos mais importantes, e sua atuação impecável contra o Panamá foi apenas mais um dia normal para os Três Leões.

  • Tudo como de costume em Bellingham

    Madueke disse à ESPN que não ficou nem um pouco surpreso com a atuação de Bellingham, após o papel crucial que ele desempenhou ao ajudar a Inglaterra a garantir a vitória por 2 a 0 contra o Panamá. A seleção nacional estava com dificuldades para superar um adversário resistente quando Bellingham interveio de forma decisiva.

    Ele marcou o primeiro gol após um escanteio cobrado por Bukayo Saka, aliviando a pressão crescente sobre Thomas Tuchel e sua equipe. Pouco depois, Bellingham assumiu um papel criativo, dando um cruzamento brilhante para Harry Kane cabecear e marcar o segundo gol. Com participação em ambos os gols, Bellingham foi eleito o melhor jogador da partida pelo segundo jogo consecutivo.

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  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Silenciando os céticos

    Apesar de Bellingham ter expressado dúvidas sobre seu próprio desempenho durante o empate anterior por 0 a 0 contra Gana, Madueke rejeitou qualquer crítica dirigida ao seu companheiro de equipe. O ponta deixou claro que desempenhos de alto nível de forma consistente são exatamente o que as pessoas devem esperar. Ao comentar sobre a reação à partida contra o Panamá, Madueke defendeu veementemente seu colega.

    “Acho que ele é um jogador de nível mundial; sempre que o vejo em campo, vejo praticamente o mesmo jogador todas as vezes”, disse Madueke. “Quanto ao último jogo, não entendo como isso pode ser uma surpresa para alguém; é o que ele vem fazendo nos últimos tantos anos, então, quando o vejo jogar assim, simplesmente acho que é normal.”

  • Líderes fundamentais para a Inglaterra

    Bellingham soma, atualmente, três participações em gols nesta Copa do Mundo, igualando a marca de Kane, que havia marcado dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Madueke elogiou tanto Bellingham quanto Kane por sempre se destacarem quando a Inglaterra mais precisa deles. “Acho que eles têm sido os mais decisivos, dois jogadores que assumem a responsabilidade pela equipe”, acrescentou.

    “Acho que o Jude, especialmente no último jogo, estava imbatível e, obviamente, a gente sabe o que esperar do Harry em termos de gols. Estou muito feliz que eles estejam jogando seu melhor futebol e espero que isso continue nas fases eliminatórias, porque precisamos deles.”

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De olho nas fases eliminatórias

    A Inglaterra já garantiu sua classificação e começará a se preparar para a intensa pressão das fases eliminatórias. Tuchel e sua equipe devem enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final. Com Bellingham e Kane em plena forma, os Três Leões estão confiantes em suas chances de avançar ainda mais e manter essa importante sequência de vitórias.

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