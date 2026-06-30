Madueke disse à ESPN que não ficou nem um pouco surpreso com a atuação de Bellingham, após o papel crucial que ele desempenhou ao ajudar a Inglaterra a garantir a vitória por 2 a 0 contra o Panamá. A seleção nacional estava com dificuldades para superar um adversário resistente quando Bellingham interveio de forma decisiva.

Ele marcou o primeiro gol após um escanteio cobrado por Bukayo Saka, aliviando a pressão crescente sobre Thomas Tuchel e sua equipe. Pouco depois, Bellingham assumiu um papel criativo, dando um cruzamento brilhante para Harry Kane cabecear e marcar o segundo gol. Com participação em ambos os gols, Bellingham foi eleito o melhor jogador da partida pelo segundo jogo consecutivo.