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As atuações “inaceitáveis” de Jude Bellingham, considerado de “classe mundial”, não surpreendem Noni Madueke, enquanto os céticos em relação ao astro da Inglaterra intrigam o ponta do Arsenal
Tudo como de costume em Bellingham
Madueke disse à ESPN que não ficou nem um pouco surpreso com a atuação de Bellingham, após o papel crucial que ele desempenhou ao ajudar a Inglaterra a garantir a vitória por 2 a 0 contra o Panamá. A seleção nacional estava com dificuldades para superar um adversário resistente quando Bellingham interveio de forma decisiva.
Ele marcou o primeiro gol após um escanteio cobrado por Bukayo Saka, aliviando a pressão crescente sobre Thomas Tuchel e sua equipe. Pouco depois, Bellingham assumiu um papel criativo, dando um cruzamento brilhante para Harry Kane cabecear e marcar o segundo gol. Com participação em ambos os gols, Bellingham foi eleito o melhor jogador da partida pelo segundo jogo consecutivo.
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Silenciando os céticos
Apesar de Bellingham ter expressado dúvidas sobre seu próprio desempenho durante o empate anterior por 0 a 0 contra Gana, Madueke rejeitou qualquer crítica dirigida ao seu companheiro de equipe. O ponta deixou claro que desempenhos de alto nível de forma consistente são exatamente o que as pessoas devem esperar. Ao comentar sobre a reação à partida contra o Panamá, Madueke defendeu veementemente seu colega.
“Acho que ele é um jogador de nível mundial; sempre que o vejo em campo, vejo praticamente o mesmo jogador todas as vezes”, disse Madueke. “Quanto ao último jogo, não entendo como isso pode ser uma surpresa para alguém; é o que ele vem fazendo nos últimos tantos anos, então, quando o vejo jogar assim, simplesmente acho que é normal.”
Líderes fundamentais para a Inglaterra
Bellingham soma, atualmente, três participações em gols nesta Copa do Mundo, igualando a marca de Kane, que havia marcado dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Madueke elogiou tanto Bellingham quanto Kane por sempre se destacarem quando a Inglaterra mais precisa deles. “Acho que eles têm sido os mais decisivos, dois jogadores que assumem a responsabilidade pela equipe”, acrescentou.
“Acho que o Jude, especialmente no último jogo, estava imbatível e, obviamente, a gente sabe o que esperar do Harry em termos de gols. Estou muito feliz que eles estejam jogando seu melhor futebol e espero que isso continue nas fases eliminatórias, porque precisamos deles.”
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De olho nas fases eliminatórias
A Inglaterra já garantiu sua classificação e começará a se preparar para a intensa pressão das fases eliminatórias. Tuchel e sua equipe devem enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final. Com Bellingham e Kane em plena forma, os Três Leões estão confiantes em suas chances de avançar ainda mais e manter essa importante sequência de vitórias.