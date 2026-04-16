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Chelsea transfer targets GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

As 14 estrelas com experiência na Premier League que o Chelsea poderia buscar após finalmente mudar sua estratégia de transferências

Análises
Chelsea
Especiais e Opinião
J. Alvarez
A. Wharton
A. Scott
M. Rogers
M. Senesi
Murillo
E. Anderson
Premier League

Após anos tentando reunir alguns dos melhores jovens talentos do mundo, parece que o Chelsea está finalmente pronto para uma mudança drástica em sua estratégia de transferências, já que enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo dos rivais, tanto no campeonato nacional quanto no exterior. Com os Blues fora da Liga dos Campeões e ficando para trás na exaustiva corrida por uma vaga entre os cinco primeiros da Premier League, a diretoria está pronta para mudar de rumo.

"Acho que precisamos de mais estabilidade emocional como grupo de jogadores, por parte de mim como treinador principal e do clube, para que não reajamos da mesma forma que temos reagido aos reveses que enfrentamos. Trazer jogadores com estabilidade emocional. Trazer pessoas de bom caráter que, em momentos difíceis, consigam entender o que é preciso para vencer nessas situações. No recrutamento, para mim, a primeira coisa que procuro é o caráter, a estabilidade emocional, a calma, e isso é algo sobre o qual já conversamos.”

Essa foi a opinião de Liam Rosenior quando o treinador principal discutiu recentemente os planos do Chelsea para o mercado de transferências de verão, apontando para um claro afastamento da estratégia de formação de jovens que ainda não rendeu dividendos significativos, além da conquista da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes na última temporada — conquistas cuja importância foi ofuscada em meio a mais uma campanha tumultuada, na qual os Blues deram dois passos para trás.

Desde então, tem sido amplamente divulgado que os dirigentes do clube estão de fato prontos para agir e buscarão jogadores “emocionalmente resilientes”, “maduros” e “com experiência na Premier League” que possam causar um impacto imediato, à medida que o Chelsea busca diminuir a crescente diferença para seus rivais, com um novo zagueiro central, meio-campista e, potencialmente, um goleiro na agenda. No entanto, isso ainda não significa necessariamente que irão atrás de estrelas experientes e mais velhas.

Com tudo isso em mente, o GOAL analisa 14 nomes que o time do oeste de Londres poderia buscar nos próximos meses, à medida que finalmente muda sua abordagem no mercado de transferências...

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    O Chelsea certamente não será o único clube de olho em Julián Álvarez depois que ele lançou dúvidas sobre seu futuro no Atlético de Madrid; o Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Arsenal também estariam de olho nele, mas notícias vindas de sua terra natal, a Argentina, sugerem que os Blues estão preparando o terreno para o retorno do ex-atacante do Manchester City à Premier League.

    Embora não seja necessariamente o artilheiro mais prolífico, Álvarez é o tipo de atacante de elite que elevaria imediatamente o nível do ataque do Chelsea, e a perspectiva de vê-lo atuando em parceria com um Cole Palmer em grande fase é de dar água na boca. Um novo atacante pode não ser uma prioridade em Stamford Bridge, talvez devido à excelente temporada de estreia de João Pedro, mas seria negligente deixar passar a oportunidade de contratar alguém do calibre de Álvarez.

    • Publicidade
  • Elliot AndersonGetty Images

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Acredita-se que o Manchester City esteja na liderança nas negociações, avaliadas em mais de 100 milhões de libras (mais de 135 milhões de dólares), para contratar o dinâmico meio-campista do Nottingham Forest, Elliot Anderson, que teve uma ascensão meteórica desde que deixou o Newcastle em 2024 e agora é peça fundamental na seleção inglesa de Thomas Tuchel. No entanto, a nova abordagem do Chelsea em relação às transferências e a possibilidade de que o clube precise substituir Enzo Fernández, que parece estar buscando uma saída, podem mudar o panorama.

    Um meia-armador de profundidade que é tão hábil em disputar a bola quanto em distribuir passes, Anderson pode não se encaixar no perfil de meio-campista que os Blues procuram, já que contam com Moises Caicedo em seu elenco. Dito isso, ele talvez fosse mais adequado para atuar ao lado do equatoriano em um duplo pivô do que Fernandez, liberando Palmer para atuar como um camisa 10 móvel.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-DUNKERQUEAFP

    Valentin Barco (Estrasburgo)

    Esta transferência pode ser uma conclusão previsível, já que o Chelsea teria chegado a um acordo para contratar Valentin Barco do clube irmão, o Estrasburgo, neste verão, superando a concorrência do Bayern de Munique. Havia uma espécie de inevitabilidade em relação à ida de Barco para Stamford Bridge quando o promissor lateral-esquerdo e meio-campista central deixou o Brighton de forma definitiva para se juntar ao time da Ligue 1, de propriedade do BlueCo, no ano passado; e, como era de se esperar, os Blues supostamente o consideraram pronto para retornar à Inglaterra.

    O jogador de 21 anos, que integra a seleção argentina, impressionou na França, onde atuou sob o comando de Rosenior, e sua capacidade de se deslocar para o meio-campo o tornará uma opção altamente atraente, especialmente considerando a falta de profundidade no elenco atrás de Marc Cucurella no oeste de Londres. Sua passagem pela costa sul pode não ter sido bem-sucedida, mas seu potencial nunca esteve em dúvida, e suas atuações dinâmicas desde então sugerem que Barco está pronto para dar o salto de volta.

  • Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caiomhin Kelleher (Brentford)

    É possível que o Chelsea finalmente decida reforçar a posição de goleiro, em meio às contínuas dúvidas sobre a adequação de Robert Sanchez como titular a longo prazo. Caso o clube opte por uma mudança, não seria surpresa se Caoimhin Kelleher voltasse a entrar no radar da diretoria. O Chelsea já foi associado ao jogador de 27 anos no passado e deve conseguir convencê-lo a trocar um clube do oeste de Londres por outro.

    Ficou claro durante o tempo em que foi reserva de Alisson no Liverpool que o irlandês seria a primeira escolha na maioria dos outros times da Premier League, e isso se confirmou com o seu desempenho impressionante no Brentford. O goleiro tem oito jogos sem sofrer gols no campeonato pelo Bees, que está em alta, com uma porcentagem de defesas de 67%, além de possuir experiência em um ambiente de clube de elite.

  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Jogador que se encaixaria tanto na antiga quanto na nova estratégia de transferências do Chelsea, Junior Kroupi cumpriu a promessa que demonstrou no Lorient, clube da sua infância, antes de se juntar ao Bournemouth no verão passado. O versátil atacante já marcou 10 gols na Premier League com apenas 19 anos, tornando-se o 11º membro de um seleto grupo de adolescentes a atingir dois dígitos em uma única temporada na história da competição.

    Provavelmente não será surpresa que o clube do oeste de Londres já tenha demonstrado interesse no pequeno atacante, que supostamente exigirá uma alta taxa de transferência de £ 60 milhões (US$ 82 milhões), mas, se sua primeira temporada extremamente impressionante na Inglaterra servir de referência, o francês pode valer bem a pena como investimento de longo prazo.

  • Maxence Lacroixgetty

    Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Parece bastante certo que o Chelsea irá procurar um novo zagueiro central neste verão, já que nenhuma de suas opções atuais inspira confiança a longo prazo, com exceção do lesionado Levi Colwill. Não seria nenhuma surpresa se Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah ou Wesley Fofana fossem vendidos, enquanto fica cada vez mais difícil entender por que se deram ao trabalho de chamar Mamadou Sarr de volta de seu produtivo empréstimo ao Strasbourg.

    Diz-se que os Blues estão priorizando altura e força na busca por um novo zagueiro central, e Maxence Lacroix, do Crystal Palace, certamente atende a esses requisitos, além de possuir habilidade com a bola e serenidade. O elegante francês — que também registrou a maior velocidade entre todos os zagueiros centrais da Premier League nesta temporada (35,39 km/h) — há muito tempo é apontado para se tornar um jogador de elite, e está demonstrando o tipo de consistência que poderia finalmente lhe render uma grande transferência. Lacroix foi convocado recentemente para a seleção francesa e, aos 26 anos, ainda não atingiu o auge de sua carreira.

  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Murillo (Nottingham Forest)

    Murillo, do Nottingham Forest, é outro zagueiro central que, segundo relatos, está na mira do Chelsea há algum tempo, embora possa não ter a altura que o clube procura, já que mede 1,80 m — relativamente baixo para a posição. Mas o jogador da seleção brasileira compensa com folga o que lhe falta em estatura em outros aspectos.

    Fisicamente imponente, veloz em campo e à vontade com a bola, seu estilo de jogo não é muito diferente do ex-ídolo do Chelsea e atual jogador do Real Madrid, Antonio Rüdiger, que — assim como Murillo — adora avançar e soltar chutes fortes, embora às vezes arriscados, a gol. O jogador do Forest tem apresentado um desempenho consistente na Premier League, está certamente pronto para uma grande transferência e, sem dúvida, elevaria o nível da defesa dos Blues.

  • Robin Roefs Sunderland 2025-26Getty

    Robin Roefs (Sunderland)

    Sem dúvida uma das contratações da temporada na Premier League, seria surpreendente se o Chelsea não estivesse de olho em Robin Roefs caso decidisse reformular seu elenco de goleiros assim que a janela de transferências se abrir. Aos 23 anos, ele certamente se encaixa no perfil de jogador que o clube londrino procura, mas, embora haja rumores isolados sobre o goleiro do Sunderland, ainda não há nada concreto.

    Roefs tem sido uma revelação para os Black Cats desde que chegou de sua terra natal, a Holanda, no verão passado, estabelecendo-se como um dos melhores goleiros da divisão em uma primeira temporada notável de volta à primeira divisão. Ele tem nove jogos sem sofrer gols em 29 partidas pelo campeonato nesta temporada, desempenhando um papel fundamental na ascensão do time recém-promovido ao top 10. No entanto, se ele representa uma melhoria suficiente em relação a Sanchez e se é uma opção melhor do que o jogador emprestado Mike Penders, que está de volta, é algo que ainda está em aberto para debate.

  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Houve um tempo em que os rumores persistentes ligando o Chelsea a Morgan Rogers não faziam muito sentido, mas nesta temporada ficou bem claro por que os Blues podem achar que precisam do atacante do Aston Villa. O jogador da seleção inglesa tem versatilidade para atuar como camisa 10 ou pela esquerda e, com a possibilidade de saída de Fernández e as recentes contratações para a ala esquerda — Alejandro Garnacho e Jamie Gittens — ficando bem aquém das expectativas, ele é provavelmente a contratação ideal.

    Rogers — que tem 14 participações em gols na Premier League em 2025-26 — tem uma relação próxima com o craque do Blues, Palmer, o que pode muito bem funcionar a favor deles, mas ainda enfrentam a perspectiva de ter que desembolsar uma quantia de até nove dígitos para tirar o jogador de 23 anos do Villa Park, e provavelmente enfrentarão a concorrência dos rivais domésticos Man Utd e Arsenal. O jogador formado na base do Man City seria a contratação mais cara do Chelsea desde Caicedo em 2023, mas seu impacto poderia ser transformador.

  • Sunderland v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Noah Sadiki (Sunderland)

    Mais uma jogada de mestre do Sunderland no mercado de transferências: Noah Sadiki tem sido incansável no meio-campo do Stadium of Light e mereceria um lugar na seleção alternativa da temporada da Premier League — ou talvez até mesmo na equipe titular. É o tipo de volante que não dá um momento de descanso ao adversário; suas atuações nesta primeira temporada na primeira divisão inglesa contradizem seus 21 anos de idade.

    O jogador da seleção da República Democrática do Congo se encaixa perfeitamente nas estratégias de transferências anteriores e nas novas do Stamford Bridge, mas resta saber se o Chelsea quer adicionar mais um número 6 ao seu elenco. Eles já têm Caicedo, é claro, enquanto Andrey Santos tem atuado na posição de pivô, assim como Romeo Lavia e Dario Essugo, que estão de volta à forma física. Dito isso, surgiram inevitáveis relatos de que os Blues estão interessados, mas se esse interesse se concretizará ou não pode depender das saídas do elenco.

  • Bournemouth v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott pode considerar-se azarado se não conseguir garantir uma vaga no avião da Inglaterra rumo à Copa do Mundo de 2026 neste verão, tamanha tem sido sua regularidade no meio-campo do Bournemouth. Não há dúvida de que o “Grealish de Guernsey” terá chamado a atenção da elite da Premier League com suas atuações dinâmicas, e ele pode acabar no centro de uma disputa acirrada por sua contratação nos próximos meses.

    Se o Chelsea tiver bom senso, deve entrar nessa disputa; Scott seria o substituto ideal para Enzo na função de volante box-to-box, e ele realmente possui o tipo de habilidade técnica que fará os torcedores se levantarem das cadeiras com mais frequência. Ele seria o meio-campista inglês mais talentoso do clube desde Frank Lampard, e isso por si só já o tornaria querido pela torcida. Já foi divulgado que ele está, de fato, entre as opções para o meio-campo que o time do oeste de Londres está considerando.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Marcos Senesi (Bournemouth)

    O jogador mais experiente desta lista, apesar de provavelmente estar apenas atingindo seu auge. Marcos Senesi tem sido esporadicamente associado ao Chelsea nos últimos meses, embora as últimas notícias sugiram que o clube não concretizará seu interesse, apesar de o zagueiro argentino estar disponível para uma transferência gratuita no final da temporada.

    Ele é um zagueiro de classe, muito à vontade na saída de bola, mas o jogador de 28 anos talvez não ofereça exatamente o que o Chelsea procura em termos de altura e físico. O jogador da seleção argentina parece provavelmente permanecer na Premier League, com uma transferência para o Man Utd ou para o Tottenham, ameaçado de rebaixamento, talvez sendo um desfecho mais provável, mas também tem havido rumores de uma transferência para o Barcelona...

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke é um dos nomes mais recentes a ser associado ao Chelsea e à sua busca por um novo zagueiro central mais experiente. O jogador da seleção holandesa tem a altura e a força que o clube aparentemente procura, embora haja dúvidas quanto ao seu temperamento, dada a sua impetuosidade e tendência para confusões; na verdade, ele já teve desentendimentos com os atuais jogadores do Chelsea, João Pedro e Caicedo, no passado.

    No entanto, o fato de o contrato de Van Hecke expirar em 2027 pode muito bem torná-lo uma proposta atraente, já que o Brighton, conhecido por ser um negociador duro, não conseguirá exigir o valor total de sua avaliação. O valor anterior do holandês, de £ 60 milhões (US$ 82 milhões), provavelmente cairá significativamente, e a diretoria do Blues pode muito bem ver isso como uma oportunidade de mercado imperdível para um jogador que se estabeleceu como um dos melhores zagueiros centrais fora da elite da Premier League aos 25 anos.

  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Ninguém sabe ao certo onde Adam Wharton jogará na próxima temporada, mas se o Chelsea estiver em busca de um novo reforço para o meio-campo, ele certamente deve estar na lista de opções, já que é indiscutivelmente o meio-campista com maior talento técnico que a Inglaterra produziu nesta geração.

    Supostamente cobiçado por praticamente todos os principais times da Premier League, além do Real Madrid e do Bayern de Munique, o discreto maestro do Crystal Palace pode estar prestes a partir para novos desafios neste verão, embora pareça ser o tipo de jogador que não se precipita em tomar decisões. Se ele é o perfil certo é a grande questão para os Blues; um tipo de meia-armador de luxo, que atua mais recuado, do mesmo molde de Cesc Fàbregas, ele não é necessariamente o tipo de presença mais explosiva de ponta a ponta que eles perderiam se Enzo saísse.

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