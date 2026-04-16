As 14 estrelas com experiência na Premier League que o Chelsea poderia buscar após finalmente mudar sua estratégia de transferências

"Acho que precisamos de mais estabilidade emocional como grupo de jogadores, por parte de mim como treinador principal e do clube, para que não reajamos da mesma forma que temos reagido aos reveses que enfrentamos. Trazer jogadores com estabilidade emocional. Trazer pessoas de bom caráter que, em momentos difíceis, consigam entender o que é preciso para vencer nessas situações. No recrutamento, para mim, a primeira coisa que procuro é o caráter, a estabilidade emocional, a calma, e isso é algo sobre o qual já conversamos.”

Essa foi a opinião de Liam Rosenior quando o treinador principal discutiu recentemente os planos do Chelsea para o mercado de transferências de verão, apontando para um claro afastamento da estratégia de formação de jovens que ainda não rendeu dividendos significativos, além da conquista da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes na última temporada — conquistas cuja importância foi ofuscada em meio a mais uma campanha tumultuada, na qual os Blues deram dois passos para trás.

Desde então, tem sido amplamente divulgado que os dirigentes do clube estão de fato prontos para agir e buscarão jogadores “emocionalmente resilientes”, “maduros” e “com experiência na Premier League” que possam causar um impacto imediato, à medida que o Chelsea busca diminuir a crescente diferença para seus rivais, com um novo zagueiro central, meio-campista e, potencialmente, um goleiro na agenda. No entanto, isso ainda não significa necessariamente que irão atrás de estrelas experientes e mais velhas.

Com tudo isso em mente, o GOAL analisa 14 nomes que o time do oeste de Londres poderia buscar nos próximos meses, à medida que finalmente muda sua abordagem no mercado de transferências...