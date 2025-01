Artur Jorge poderia ser o maior técnico da história do Botafogo e sua saída reforça, ainda mais, tamanho do feito de Abel Ferreira no Palmeiras

O técnico campeão brasileiro e da Libertadores trocou o Alvinegro por uma equipe de meio de tabela do futebol do Qatar

Artur Jorge não é mais técnico do Botafogo. O português, que acertou sua ida para o futebol do Qatar, será sempre lembrado pelos títulos de Libertadores e Brasileirão em 2024, e pela sua importantíssima participação na melhor temporada da história do clube. O único “porém” fica na maneira como aconteceu a sua despedida.

O tom de adeus começou a ser adotado publicamente ainda nas vésperas da conquista do título brasileiro. Artur Jorge queria uma valorização salarial acima dos altos bônus (R$ 17, 1 milhões) que os títulos lhe renderam. Até aí, faz parte do jogo. John Textor se manteve firme ao contrato assinado até o fim de 2025, focando em uma renovação, com eventuais aumentos, mas sem equiparar os valores aos que foram oferecidos pelo time do Qatar.

O problema foi a forma como Artur Jorge conduziu toda a história até sua saída. Após a derrota de um time misto e cansado para o Pachuca, na Copa Intercontinental, o treinador subiu o tom. Enquanto o clube esperava dar início ao planejamento visando a próxima temporada, frases como "o mercado ditará se continuo ou não" vinham sendo ditas publicamente. E aí é impossível não voltar a fazer uma comparação com Abel Ferreira, seu conterrâneo, no Palmeiras.