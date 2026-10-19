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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Artilheiro revigorado, Mohamed Salah inspira o Trabzonspor a uma vitória crucial no clássico contra o Besiktas, enquanto Andre Onana segue brilhando

M. Salah
A. Onana
Trabzonspor
Trabzonspor x Besiktas
Besiktas
Campeonato Turco

Mohamed Salah manteve sua impressionante fase goleadora na vitória crucial do Trabzonspor por 2 a 0 sobre o Beşiktaş, pela 8ª rodada da Süper Lig. O ponta egípcio garantiu o triunfo com uma finalização brilhante no segundo tempo, calando os críticos após sua saída conturbada do Liverpool e mantendo sua equipe, agora revigorada, firme na disputa pelo título nacional.

  • Salah marca em vitória no clássico

    O Trabzonspor teve uma atuação de destaque na segunda-feira e venceu o rival nacional Besiktas por 2 a 0 no Papara Park. Ozan Tufan abriu o placar aos 21 minutos e deu aos donos da casa uma vantagem merecida.

    Mas o grande lance da noite foi de Salah. Aos 71 minutos, o atacante aproveitou um contra-ataque rápido. Após receber um cruzamento rasteiro e preciso de Franculino Dju pela esquerda, finalizou de pé esquerdo com precisão. A bola passou entre as pernas do goleiro Alexander Nubel, do Besiktas, garantindo os três pontos e levando Salah a oito gols na temporada.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Domínio na Süper Lig

    A vitória destaca o início dominante da carreira do egípcio na Turquia. Artilheiro isolado da liga, ele também soma três assistências, chegando a 11 participações em gols, o maior número da competição. A fase impressionante é uma resposta contundente de um jogador em quem muitos comentaristas deixaram de acreditar após uma última temporada muito frustrante na Inglaterra. O Trabzonspor subiu para a quarta posição, com 16 pontos, atrás do terceiro colocado Fenerbahce apenas no saldo de gols, enquanto o Besiktas caiu para o quinto lugar, com 15 pontos.

  • Onana brilha durante empréstimo

    Na outra ponta do campo, Andre Onana também reencontrou a boa fase. O goleiro prorrogou seu empréstimo no verão depois que o Manchester United deixou claro que não havia espaço para ele no elenco. Sob o comando do técnico Thomas Reis, Onana tem sido difícil de superar. Em suas últimas três partidas pela liga, o camaronês não sofreu nenhum gol e fez 15 defesas importantes. Contra o Besiktas, deu segurança à equipe e ajudou o Trabzonspor a manter a calma para garantir uma partida crucial sem sofrer gols.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Trabzonspor?

    O Trabzonspor tentará aproveitar o embalo desse resultado expressivo e manter o bom momento. O clube agora mira o Galatasaray, líder do campeonato com 19 pontos.

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