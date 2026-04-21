Arsène Wenger dá sua opinião sobre as chances do Arsenal de conquistar o título após a derrota devastadora para o Manchester City

Embora Wenger continue otimista, Arteta admitiu que a incapacidade de aproveitar os momentos decisivos foi o que fez a diferença contra o City.

Refletindo sobre o desempenho e as cinco partidas restantes da temporada, Arteta disse: “É um resultado realmente decepcionante, e a maneira como aconteceu. Tivemos um desempenho muito forte, nos envolvemos muito no jogo, recuperamos depois de estar perdendo por um gol. Emocionalmente, administramos o jogo muito bem e levamos a partida para onde queríamos. Tivemos as melhores chances do jogo, não as convertemos, e essa foi a diferença.”

Quando questionado se essas oportunidades desperdiçadas causaram mais frustração ou proporcionaram um sentimento de incentivo, o espanhol respondeu: “Um pouco dos dois, porque criamos grandes oportunidades contra um time que sofre poucos gols e entramos no jogo da maneira certa. Mas, no final, vencer ou não vencer depende de momentos, e quando eles tiveram seus momentos, mandaram a bola para o fundo da rede e essa foi a diferença.

"Perdemos uma oportunidade hoje de vencer, mas acho que aproveitamos a oportunidade para mostrar do que somos feitos, como vamos competir e o nível da equipe. Agora temos mais cinco jogos pela frente, então é uma nova Premier League agora; eles têm um jogo a menos e nós temos três pontos a mais – então, a disputa continua."