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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arsène Wenger dá sua opinião sobre as chances do Arsenal de conquistar o título após a derrota devastadora para o Manchester City

Arsenal
A. Wenger
Manchester City
Manchester City x Arsenal
Premier League

Arsène Wenger enviou uma mensagem de apoio e determinação às ambições do Arsenal pelo título, após uma dura derrota em casa contra o Manchester City. O lendário técnico francês acredita que os Gunners demonstraram suficiente vontade ofensiva no Etihad para sugerir que ainda podem superar a equipe de Pep Guardiola durante o que promete ser uma reta final dramática.

  • O Arsenal enfrenta uma batalha difícil

    A derrota por 2 a 1 no Etihad Stadium marcou a quarta derrota consecutiva em competições nacionais para a equipe de Mikel Arteta, colocando em sério risco suas esperanças de conquistar o título. Embora o Arsenal tenha liderado a classificação durante a maior parte da temporada, o City pode assumir a liderança se vencer o jogo que ainda tem a disputar contra o Burnley. Apesar de ter sido eliminado da FA Cup e da Carabao Cup, o Arsenal continua na disputa direta pelo seu primeiro título da liga desde 2004.

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  • Arsenal FC v 1. FC Koeln - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    O lendário técnico continua confiante

    Em discurso durante um evento beneficente para o ProjectTwinning, realizado nos Abbey Road Studios, Wenger argumentou que é improvável que o City termine a temporada sem nenhum tropeço. Ele elogiou as atuações ousadas das estrelas criativas do Arsenal e incentivou a equipe a manter o foco nos cinco jogos restantes.

    Wenger disse: “Acredito que o Arsenal vai ganhar o campeonato. Acredito profundamente nisso. Para mim, parece senso comum. Gosto de ver [Eberechi] Eze, [Martin] Odegaard, [Kai] Havertz e [Noni] Madueke no ataque. O Manchester City não vai ter uma reta final perfeita.”

  • Arteta reflete sobre as oportunidades perdidas

    Embora Wenger continue otimista, Arteta admitiu que a incapacidade de aproveitar os momentos decisivos foi o que fez a diferença contra o City.

    Refletindo sobre o desempenho e as cinco partidas restantes da temporada, Arteta disse: “É um resultado realmente decepcionante, e a maneira como aconteceu. Tivemos um desempenho muito forte, nos envolvemos muito no jogo, recuperamos depois de estar perdendo por um gol. Emocionalmente, administramos o jogo muito bem e levamos a partida para onde queríamos. Tivemos as melhores chances do jogo, não as convertemos, e essa foi a diferença.”

    Quando questionado se essas oportunidades desperdiçadas causaram mais frustração ou proporcionaram um sentimento de incentivo, o espanhol respondeu: “Um pouco dos dois, porque criamos grandes oportunidades contra um time que sofre poucos gols e entramos no jogo da maneira certa. Mas, no final, vencer ou não vencer depende de momentos, e quando eles tiveram seus momentos, mandaram a bola para o fundo da rede e essa foi a diferença.

    "Perdemos uma oportunidade hoje de vencer, mas acho que aproveitamos a oportunidade para mostrar do que somos feitos, como vamos competir e o nível da equipe. Agora temos mais cinco jogos pela frente, então é uma nova Premier League agora; eles têm um jogo a menos e nós temos três pontos a mais – então, a disputa continua."

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A atenção volta-se agora para o Newcastle

    O Arsenal recebe o Newcastle no sábado à noite, enquanto o City enfrenta uma partida da FA Cup em Wembley. O desempenho recente dos Gunners tem sido irregular, e eles precisam lidar com uma agenda lotada que inclui uma importante semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O time de Arteta precisa de uma resposta perfeita contra o Newcastle para silenciar os críticos e aproveitar qualquer possível tropeço do City em suas próximas partidas.

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