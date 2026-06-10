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Arsène Wenger afirma que Kylian Mbappé foi injustamente transformado em “bode expiatório” no Real Madrid e apoia o “excepcional” astro da França para levar seu país ao terceiro título da Copa do Mundo
Mbappé, o "bode expiatório" do Real Madrid
Wenger não mediu palavras ao avaliar a trajetória de Mbappé na capital espanhola, sugerindo que o astro se tornou o bode expiatório de um Real Madrid que já não é a máquina impecável de antigamente. Apesar de ter marcado 42 gols em todas as competições, Mbappé tem enfrentado um intenso escrutínio em meio a relatos de tensão no vestiário.
“Há um homem que está no centro de todas as expectativas: Kylian Mbappé”, disse Wenger ao Le Figaro. “Estou pronto para apostar nisso, ele vai ter uma Copa do Mundo fantástica. Ele tem sido injustamente criticado com frequência nesta temporada. Ele chegou a um time mediano do Real Madrid. O Real tem três ou quatro jogadores de nível mundial. Antes, eles tinham dez. O futebol é assim: sempre precisa de um bode expiatório. Ele se tornou esse bode expiatório.”
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Frescura em vez de cansaço
Embora alguns temam que o papel secundário de Mbappé durante certos períodos de lesão nesta temporada possa ter prejudicado seu ritmo, Wenger vê a situação como uma grande vantagem tática para os Bleus. O desgaste físico da temporada europeia costuma deixar as estrelas exaustas antes de um grande torneio, mas o jogador de 27 anos pode chegar à América do Norte com bastante energia ainda no tanque.
“Kylian tem tudo o que é preciso para fazer uma ótima Copa do Mundo. Ele está fisicamente descansado, não está sobrecarregado”, acrescentou o ex-técnico do Arsenal. “Já vi jogadores com 60 partidas disputadas antes da Copa do Mundo me dizerem: ‘Não estou progredindo nos treinos e não tenho mais nada nas pernas’, mas ele não é assim. Há jogadores da seleção que chegam completamente exaustos. Não vi muitos jogadores terem uma ótima Copa do Mundo depois de uma final da Liga dos Campeões.”
A França é a favorita do torneio
Wenger está convencido de que a seleção de Didier Deschamps é a equipe a ser batida nesta viagem aos Estados Unidos. Com um elenco cuja profundidade continua sendo motivo de inveja no mundo do futebol, o ex-técnico do Arsenal acredita que a França possui um nível de “potência” que outras nações simplesmente não conseguem igualar ao longo dos 90 minutos, especialmente com a experiência tática de seu experiente técnico.
“Eu os coloco acima dos outros. A França tem muito talento e Deschamps tem experiência”, observou Wenger. “Temos tantos jogadores de ataque que o perigo é ficarmos um pouco desequilibrados ofensivamente. Mas hoje, o jogador moderno, mesmo um atacante, sabe como fazer sua parte no trabalho defensivo. Quando o placar está 0 a 0 contra a França faltando 20 minutos para o fim, você perde a partida. O poder faz a diferença.”
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Pronto para o grande palco
Apesar de uma recente fase de seca individual na frente do gol, incluindo uma partida em que Michael Olise roubou a cena com um hat-trick, a confiança dentro da seleção francesa permanece inabalável em relação a Mbappé. Wenger insiste que a personalidade do capitão é feita para a pressão do ambiente de torneios, onde ele já se destacou em 2018 e 2022.
“Kylian tem caráter, uma personalidade forte, e sabe como estar à altura da ocasião nos momentos decisivos. Ele está esperando sua oportunidade. As pessoas tendem a esquecer seu talento excepcional”, concluiu Wenger. A França inicia sua busca pela terceira estrela contra o Senegal no MetLife Stadium, seguida pelos confrontos do Grupo I contra o Iraque e a Noruega.