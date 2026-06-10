Arsène Wenger afirma que Kylian Mbappé foi injustamente transformado em “bode expiatório” no Real Madrid e apoia o “excepcional” astro da França para levar seu país ao terceiro título da Copa do Mundo

Wenger não mediu palavras ao avaliar a trajetória de Mbappé na capital espanhola, sugerindo que o astro se tornou o bode expiatório de um Real Madrid que já não é a máquina impecável de antigamente. Apesar de ter marcado 42 gols em todas as competições, Mbappé tem enfrentado um intenso escrutínio em meio a relatos de tensão no vestiário.

“Há um homem que está no centro de todas as expectativas: Kylian Mbappé”, disse Wenger ao Le Figaro. “Estou pronto para apostar nisso, ele vai ter uma Copa do Mundo fantástica. Ele tem sido injustamente criticado com frequência nesta temporada. Ele chegou a um time mediano do Real Madrid. O Real tem três ou quatro jogadores de nível mundial. Antes, eles tinham dez. O futebol é assim: sempre precisa de um bode expiatório. Ele se tornou esse bode expiatório.”



