Durante boa parte do confronto, as duas equipes travaram um duelo tenso, com muito em jogo. O Bayern dominou a posse de bola com sua fluidez característica e obrigou Petr Cech a fazer várias defesas de classe mundial para manter o Arsenal em igualdade no placar. Do outro lado, Manuel Neuer mostrou por que era a referência entre os goleiros ao fazer uma defesa impressionante à queima-roupa em uma cabeçada de Theo Walcott, deixando os torcedores da casa com as mãos na cabeça, sem acreditar no que tinham visto. A tensão era enorme, não havia margem para erro e, quando a partida entrou em seu último quarto, o empate sem gols parecia o resultado mais provável.