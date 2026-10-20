Há uma energia especial no ar do norte de Londres nas noites de Champions League, sobretudo quando o gigante bávaro Bayern chega à cidade. Em outubro de 2015, o Emirates Stadium foi palco de um duelo tático que acabou se transformando em uma noite inesquecível para o Arsenal. Na época, o Bayern de Pep era considerado um obstáculo intransponível, mas o time de Arsene Wenger encontrou uma maneira de atacar com a precisão de quem age furtivamente na calada da noite.
Arsenal x Bayern de Munique: partida clássica tem drama no fim em Londres, com o Arsenal surpreendendo o gigante alemão no Emirates
O impasse tático no norte de Londres
Durante boa parte do confronto, as duas equipes travaram um duelo tenso, com muito em jogo. O Bayern dominou a posse de bola com sua fluidez característica e obrigou Petr Cech a fazer várias defesas de classe mundial para manter o Arsenal em igualdade no placar. Do outro lado, Manuel Neuer mostrou por que era a referência entre os goleiros ao fazer uma defesa impressionante à queima-roupa em uma cabeçada de Theo Walcott, deixando os torcedores da casa com as mãos na cabeça, sem acreditar no que tinham visto. A tensão era enorme, não havia margem para erro e, quando a partida entrou em seu último quarto, o empate sem gols parecia o resultado mais provável.
- AFP
Giroud quebra a resistência bávara
O gol enfim saiu aos 77 minutos, após um momento de hesitação incomum na defesa do Bayern. Uma cobrança de falta em arco foi lançada no coração da área e, desta vez, o até então intransponível Neuer calculou mal a trajetória da bola. Sempre atento, Giroud, que havia entrado no segundo tempo para servir de referência física no ataque, aproveitou o raro erro do goleiro. O francês conseguiu tocar na bola e empurrá-la para a rede, levando o Emirates ao delírio quando a muralha alemã finalmente ruiu.
A tensão dos minutos finais
Abalado pelo gol de abertura, o Bayern partiu para o ataque em busca do empate e ficou vulnerável aos contra-ataques. A atmosfera era um caldeirão de ansiedade e esperança quando o quarto árbitro indicou três minutos de acréscimos. O Arsenal manteve a disciplina, recuou em uma formação compacta e esperou uma última oportunidade para liquidar a partida. De pé, os torcedores assobiavam pedindo o apito final, sentindo que um dos resultados europeus mais importantes do clube na era moderna estava ao seu alcance.
- AFP
Ozil sela uma vitória memorável
Já nos acréscimos, veio o golpe decisivo. Hector Bellerin, com uma energia impressionante àquela altura da partida, interceptou um passe errado e avançou pela direita. Seu cruzamento rasteiro e forte encontrou Ozil, cuja finalização foi espalmada por Neuer no desespero. Antes da adoção da tecnologia da linha do gol, o público no Emirates prendeu a respiração até que o árbitro atrás do gol tomou a decisão correta e sinalizou que a bola havia cruzado a linha. O placar de 2 a 0 estava confirmado, assim como a vitória.
Uma noite para recordar no Emirates
Esta partida continua sendo uma lembrança querida para a torcida do Arsenal, um raro momento de triunfo contra um Bayern que tantas vezes havia sido seu algoz. Não se tratava apenas dos três pontos na fase de grupos, mas também da resistência e da eficiência de uma atuação que neutralizou uma das maiores equipes da Europa. Sob os refletores, o Arsenal de Wenger mostrou que ainda podia enfrentar os melhores de igual para igual, deixando o gigante alemão derrotado e a noite no norte de Londres embalada por cantos de vitória.
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