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Arsenal vê oferta inicial por Bruno Guimaraes ser rejeitada, enquanto o Newcastle luta para manter o capitão
Newcastle resiste à investida inicial do Arsenal
O Newcastle rejeitou uma proposta inicial do Arsenal pelos serviços de Guimaraes após conversas diretas, segundo a Sky Sports. O Arsenal, embalado por seu sucesso doméstico, identificou o jogador de 28 anos como alvo prioritário para reforçar suas opções no meio-campo antes da nova temporada. No entanto, a diretoria em St James' Park deixou claro que não tem intenção de deixar seu principal jogador sair sem lutar.
Apesar da rejeição inicial, o Arsenal discute internamente no momento se voltará com uma oferta melhorada. O meio-campista brasileiro, que chegou do Lyon por £40 milhões em 2022, tornou-se o coração do time do Newcastle, com 195 jogos disputados e 31 gols marcados.
- AFP
Guimaraes resolve a situação por conta própria
A situação ficou mais complicada pelo próprio desejo do jogador de se mudar para o norte de Londres. Segundo relatos, o meio-campista viajou para o período de treinos de pré-temporada do clube em La Manga, na Espanha, com a única intenção de apresentar um pedido formal de transferência e ter conversas decisivas para forçar sua saída do clube.
A frustração do meio-campista foi alimentada pelas saídas de figuras importantes, incluindo o ex-treinador Eddie Howe e companheiros de equipe como Anthony Gordon e Sandro Tonali. Guimaraes já havia prestado homenagem ao seu ex-chefe nas redes sociais, escrevendo: "Rei deste clube!! Obrigado por tudo o que você fez por nós. Eu adorei aproveitar nosso tempo juntos. Obrigado por me tornar um jogador e uma pessoa melhor!"
Matthias Jaissle enfrenta crise imediata no elenco
A saga de transferência em andamento representa uma dor de cabeça imediata para Jaissle, que é esperado para assumir o comando em St James' Park, mas ainda não foi oficialmente anunciado como técnico. O estrategista de 38 anos havia planejado montar seu time em torno do capitão brasileiro, mas agora enfrenta a possibilidade de perder o jogador mais influente do clube antes mesmo de assumir o comando em seu primeiro jogo oficial.
- Getty Images Sport
Mudanças abrangentes continuam em St James' Park
A possível saída de Guimaraes seria mais um marco significativo em um verão de mudanças para o Newcastle. O clube já tem sido ativo no mercado, tendo acionado recentemente a cláusula de rescisão de £ 25,7 milhões do goleiro Lukas Hornicek para disputar posição com Nick Pope, de 34 anos.
O Newcastle tem um amistoso de pré-temporada contra o Valencia marcado para sábado, dando a Jaissle muito pouco tempo para ajustar seu elenco. Guimaraes deve se juntar ao grupo na Espanha para treinar, mas seu foco segue totalmente em garantir uma transferência para o Emirates.
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