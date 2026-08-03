A situação ficou mais complicada pelo próprio desejo do jogador de se mudar para o norte de Londres. Segundo relatos, o meio-campista viajou para o período de treinos de pré-temporada do clube em La Manga, na Espanha, com a única intenção de apresentar um pedido formal de transferência e ter conversas decisivas para forçar sua saída do clube.

A frustração do meio-campista foi alimentada pelas saídas de figuras importantes, incluindo o ex-treinador Eddie Howe e companheiros de equipe como Anthony Gordon e Sandro Tonali. Guimaraes já havia prestado homenagem ao seu ex-chefe nas redes sociais, escrevendo: "Rei deste clube!! Obrigado por tudo o que você fez por nós. Eu adorei aproveitar nosso tempo juntos. Obrigado por me tornar um jogador e uma pessoa melhor!"



