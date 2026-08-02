Ao ser perguntado diretamente sobre a possibilidade de contratar o ponta brasileiro, Arteta foi cuidadoso com as palavras, mas deixou claros seus objetivos. "Bem, estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro", disse Arteta. "Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos ficar melhores como qualquer outra equipe.

"E dá para ver isso. O mercado de transferências e os nossos adversários, o que estamos fazendo: não vamos ficar parados. E somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer.

"As margens são muito pequenas. E, porque queremos melhorar e o nível vai aumentar, precisamos aumentar a competição internamente. Precisamos ter certeza de que identificamos as coisas que não temos na equipe, para ter margens maiores. E essa é a forma como temos de pensar."