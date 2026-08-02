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ViniciusGetty Images
Muhammad Zaki

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Arsenal vai contratar Vinicius Junior? Mikel Arteta reage às sensacionais especulações de transferência enquanto o clube planeja movimentações "ambiciosas" no verão

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Mikel Arteta comentou a crescente especulação em meio ao interesse do Arsenal em Vinicius Junior, insistindo que o clube será "muito ambicioso" na próxima janela de transferências. O Arsenal estaria monitorando a situação contratual do brasileiro no Real Madrid enquanto busca acrescentar qualidade de nível mundial ao seu setor ofensivo.

  • Arteta aborda vínculos de transferência em meio a rumores sobre Vinicius

    O técnico do Arsenal manteve a cautela ao ser questionado sobre uma possível investida pelo astro do Real Madrid Vinicius Junior, mas enviou uma mensagem clara sobre a intenção do clube. Falando após a convincente vitória por 4 a 1 do Arsenal sobre o Girona na pré-temporada, o espanhol destacou que o clube do norte de Londres está pronto para ser agressivo na busca por novos talentos.


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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "Espere ter movimentações"

    Ao ser perguntado diretamente sobre a possibilidade de contratar o ponta brasileiro, Arteta foi cuidadoso com as palavras, mas deixou claros seus objetivos. "Bem, estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro", disse Arteta. "Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos ficar melhores como qualquer outra equipe.

    "E dá para ver isso. O mercado de transferências e os nossos adversários, o que estamos fazendo: não vamos ficar parados. E somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer.

    "As margens são muito pequenas. E, porque queremos melhorar e o nível vai aumentar, precisamos aumentar a competição internamente. Precisamos ter certeza de que identificamos as coisas que não temos na equipe, para ter margens maiores. E essa é a forma como temos de pensar."

  • Arsenal se prepara para investimento recorde

    O interesse em Vinicius Junior surge em um momento em que o futuro do jogador de 26 anos na capital espanhola parece cada vez mais incerto. Com apenas um ano restante em seu atual contrato no Bernabéu, relatos sugerem que o Arsenal está preparado para quebrar sua estrutura salarial para levar o atacante à Premier League.

    Arteta já mencionou anteriormente a necessidade de contratações que levem o clube a uma 'dimensão diferente,' e a contratação de um vice da Bola de Ouro certamente se encaixaria nessa descrição.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    Impasse nas negociações contratuais em Madri

    O principal motivo para o otimismo do Arsenal está no impasse contratual em andamento entre Vinicius e a diretoria do Real Madrid. Foi noticiado que o Real Madrid pode ser forçado a uma venda a contragosto se um avanço não for alcançado em breve, já que teme perder o jogador de graça no próximo verão.

    Esse impasse abriu uma porta para o Arsenal, que está se posicionando para agir caso as conversas na Espanha fracassem por completo. Embora nenhum acordo sobre termos pessoais tenha sido fechado até o momento, diz-se que o apelo da Premier League e do projeto sob o comando de Arteta agrada ao internacional brasileiro.


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