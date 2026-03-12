Arsenal “trabalhando em acordo” para contratar estrela da Bundesliga por £ 60 milhões após enviar olheiro para assistir ao jogador da seleção francesa em ação

Mikel Arteta recusa-se a ficar parado em sua busca pela perfeição defensiva, com Castello Lukeba, do RB Leipzig, agora firmemente na mira do Arsenal. O zagueiro de 23 anos evoluiu para se tornar um dos jogadores mais confiáveis da Bundesliga, o que teria levado o clube do norte de Londres a iniciar discussões sobre uma possível transferência no verão.

Embora os Gunners ainda não tenham apresentado uma oferta formal, a diretoria do clube está fazendo sua devida diligência. O L'Equipe informa que olheiros foram recentemente enviados à Alemanha para observar o zagueiro em ação durante o empate de 2 a 2 do Leipzig com o Borussia Dortmund, onde a compostura e a velocidade de recuperação de Lukeba teriam impressionado os representantes.