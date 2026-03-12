Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Arsenal “trabalhando em acordo” para contratar estrela da Bundesliga por £ 60 milhões após enviar olheiro para assistir ao jogador da seleção francesa em ação

O Arsenal está supostamente preparando o terreno para contratar a estrela em ascensão do RB Leipzig, Castello Lukeba. A equipe de recrutamento de Mikel Arteta já começou a monitorar o jogador da seleção francesa, buscando reforçar suas opções defensivas para a próxima janela de transferências.

  • Gunners aumentam interesse em estrela francesa

    Mikel Arteta recusa-se a ficar parado em sua busca pela perfeição defensiva, com Castello Lukeba, do RB Leipzig, agora firmemente na mira do Arsenal. O zagueiro de 23 anos evoluiu para se tornar um dos jogadores mais confiáveis da Bundesliga, o que teria levado o clube do norte de Londres a iniciar discussões sobre uma possível transferência no verão.

    Embora os Gunners ainda não tenham apresentado uma oferta formal, a diretoria do clube está fazendo sua devida diligência. O L'Equipe informa que olheiros foram recentemente enviados à Alemanha para observar o zagueiro em ação durante o empate de 2 a 2 do Leipzig com o Borussia Dortmund, onde a compostura e a velocidade de recuperação de Lukeba teriam impressionado os representantes.

    • Publicidade
  • Hamburger SV v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Detalhes sobre taxa de transferência e cláusula de rescisão

    O contrato atual de Lukeba na Red Bull Arena inclui uma cláusula de rescisão significativa, mas o Leipzig pode estar disposto a aceitar um valor menor. Embora a cláusula de rescisão esteja fixada em £ 69 milhões, acredita-se que o clube da Bundesliga esteja aberto a facilitar a saída do jogador por uma taxa de cerca de £ 50 milhões a £ 60 milhões. Esse desconto potencial alertou vários pesos pesados da Europa, embora se acredite que o próprio jogador prefira uma transferência para a Inglaterra ou Espanha.

    O valor do zagueiro continua a subir, apesar do desempenho irregular do Leipzig no campeonato nacional nesta temporada. Tendo já conquistado reconhecimento na seleção francesa, Lukeba é visto como um zagueiro central moderno, capaz de jogar em uma linha alta, uma característica que se encaixa perfeitamente no plano tático de Arteta. A equipe de recrutamento do Arsenal está agora avaliando se formalizará seu interesse com uma oferta concreta nas próximas semanas.

  • O futuro de Lukeba

    Em uma entrevista recente, o jogador permaneceu discreto sobre seus próximos passos, mas não escondeu seu desejo de competir pelos maiores prêmios do futebol mundial. Em entrevista ao Bild, Lukeba disse: “Meu objetivo é voltar à Europa com o Leipzig, porque assistir à Liga dos Campeões apenas pela TV é extremamente doloroso. Não estou pensando além disso. Temos que manter o foco. A temporada é longa. No ano passado, também começamos bem e depois tivemos grandes problemas.”

    Ele acrescentou: “Meu sonho é me tornar campeão mundial ou ganhar a Liga dos Campeões algum dia. Não sonho em jogar por um clube específico. Em vez disso, sonho em ganhar títulos – porque é disso que você mais se lembra no final da carreira.”

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    A evolução defensiva de Arteta continua

    Se o Arsenal conseguir contratar Lukeba, será mais um investimento significativo na defesa, que passou por uma transformação sob a liderança de Arteta. Nos últimos anos, o clube tem priorizado zagueiros jovens e dominantes no jogo aéreo, e Lukeba se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua versatilidade e experiência nas principais ligas europeias fazem dele um candidato ideal para competir com jogadores como William Saliba e Gabriel Magalhães.

    Embora o Leipzig ainda tenha chances de terminar entre os quatro primeiros e disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, a atração de disputar o título da Premier League pode ser suficiente para convencer o jogador de 23 anos de que seu futuro está fora da Bundesliga.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Union Berlin crest
Union Berlin
UNB
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Everton crest
Everton
EVE
0