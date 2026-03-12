Getty Images Sport
Arsenal “trabalhando em acordo” para contratar estrela da Bundesliga por £ 60 milhões após enviar olheiro para assistir ao jogador da seleção francesa em ação
Gunners aumentam interesse em estrela francesa
Mikel Arteta recusa-se a ficar parado em sua busca pela perfeição defensiva, com Castello Lukeba, do RB Leipzig, agora firmemente na mira do Arsenal. O zagueiro de 23 anos evoluiu para se tornar um dos jogadores mais confiáveis da Bundesliga, o que teria levado o clube do norte de Londres a iniciar discussões sobre uma possível transferência no verão.
Embora os Gunners ainda não tenham apresentado uma oferta formal, a diretoria do clube está fazendo sua devida diligência. O L'Equipe informa que olheiros foram recentemente enviados à Alemanha para observar o zagueiro em ação durante o empate de 2 a 2 do Leipzig com o Borussia Dortmund, onde a compostura e a velocidade de recuperação de Lukeba teriam impressionado os representantes.
Detalhes sobre taxa de transferência e cláusula de rescisão
O contrato atual de Lukeba na Red Bull Arena inclui uma cláusula de rescisão significativa, mas o Leipzig pode estar disposto a aceitar um valor menor. Embora a cláusula de rescisão esteja fixada em £ 69 milhões, acredita-se que o clube da Bundesliga esteja aberto a facilitar a saída do jogador por uma taxa de cerca de £ 50 milhões a £ 60 milhões. Esse desconto potencial alertou vários pesos pesados da Europa, embora se acredite que o próprio jogador prefira uma transferência para a Inglaterra ou Espanha.
O valor do zagueiro continua a subir, apesar do desempenho irregular do Leipzig no campeonato nacional nesta temporada. Tendo já conquistado reconhecimento na seleção francesa, Lukeba é visto como um zagueiro central moderno, capaz de jogar em uma linha alta, uma característica que se encaixa perfeitamente no plano tático de Arteta. A equipe de recrutamento do Arsenal está agora avaliando se formalizará seu interesse com uma oferta concreta nas próximas semanas.
O futuro de Lukeba
Em uma entrevista recente, o jogador permaneceu discreto sobre seus próximos passos, mas não escondeu seu desejo de competir pelos maiores prêmios do futebol mundial. Em entrevista ao Bild, Lukeba disse: “Meu objetivo é voltar à Europa com o Leipzig, porque assistir à Liga dos Campeões apenas pela TV é extremamente doloroso. Não estou pensando além disso. Temos que manter o foco. A temporada é longa. No ano passado, também começamos bem e depois tivemos grandes problemas.”
Ele acrescentou: “Meu sonho é me tornar campeão mundial ou ganhar a Liga dos Campeões algum dia. Não sonho em jogar por um clube específico. Em vez disso, sonho em ganhar títulos – porque é disso que você mais se lembra no final da carreira.”
A evolução defensiva de Arteta continua
Se o Arsenal conseguir contratar Lukeba, será mais um investimento significativo na defesa, que passou por uma transformação sob a liderança de Arteta. Nos últimos anos, o clube tem priorizado zagueiros jovens e dominantes no jogo aéreo, e Lukeba se encaixa perfeitamente nesse perfil. Sua versatilidade e experiência nas principais ligas europeias fazem dele um candidato ideal para competir com jogadores como William Saliba e Gabriel Magalhães.
Embora o Leipzig ainda tenha chances de terminar entre os quatro primeiros e disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, a atração de disputar o título da Premier League pode ser suficiente para convencer o jogador de 23 anos de que seu futuro está fora da Bundesliga.
