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Arsenal toma decisão FINAL sobre o futuro de Noni Madueke em meio ao interesse de Juventus e Atlético de Madrid
Arsenal mantém posição firme sobre Madueke
O Arsenal não tem intenção de se desfazer de Madueke durante a próxima janela de transferências de janeiro. Arteta ainda vê o ponta de 24 anos como parte crucial de seu elenco no Emirates Stadium, apesar de sua participação limitada na liga.
De acordo com o Football Insider, o Arsenal está totalmente preparado para rejeitar qualquer abordagem pelo atacante neste inverno. Mesmo com o aumento das frustrações domésticas do jogador, o Arsenal segue completamente comprometido em manter seu setor ofensivo intacto.
Arteta simplesmente não quer perder opções experientes no meio de uma campanha exigente. Madueke segue firmemente nos planos imediatos do treinador.
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Gigantes europeus monitoram a situação do ponta
A falta de minutos regulares de Madueke na liga inevitavelmente gerou especulações sobre seu futuro a longo prazo no norte de Londres. Clubes de toda a Europa estão monitorando sua situação de perto, com Juventus e Atlético de Madrid demonstrando forte interesse.
Segundo informações, o gigante italiano estuda a possibilidade de um empréstimo no meio da temporada para reforçar seu ataque. No entanto, é improvável que uma transferência se concretize diante da posição atual tanto do clube quanto do jogador.
Madueke não tem, ao que tudo indica, nenhum desejo imediato de abandonar sua carreira no Arsenal. O atacante está totalmente disposto a permanecer no Emirates e lutar por uma vaga regular no time titular de Arteta.
Concorrência acirrada limita minutos na Premier League
O principal problema para Madueke tem sido a concorrência implacável por vagas no lado direito do ataque do Arsenal. Bukayo Saka segue como a escolha incontestável para essa posição, enquanto o muito bem avaliado adolescente Max Dowman também vem apresentando um forte argumento por minutos na equipe principal.
Como resultado, Madueke ficou restrito a apenas 24 minutos de futebol na Premier League em duas aparições saindo do banco nesta temporada. Ele ainda não registrou nenhum gol ou assistência na liga.
Sua forma nas copas, no entanto, apresenta um quadro bem mais animador. O ponta foi titular na Supercopa da Inglaterra, atuou em uma vitória sobre o Napoli na Champions League e marcou durante a vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Copa da Liga.
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Lutando pelo clube e pela seleção
O papel reduzido de Madueke nas competições domésticas já impactou suas aspirações internacionais. Thomas Tuchel deixou recentemente o ponta fora de sua mais recente convocação da Inglaterra para a Liga das Nações devido à falta de ritmo de jogo regular.
A próxima agenda de inverno será crucial para o jogador de 24 anos, enquanto ele tenta abrir caminho de volta aos principais planos de Arteta. Com os jogos se acumulando em várias competições, uma rotação pesada do elenco acabará se tornando necessária. Madueke precisa aproveitar qualquer oportunidade nas copas domésticas ou em competições europeias para desbancar Saka e, eventualmente, recuperar seu lugar na seleção da Inglaterra. Por ora, uma transferência em janeiro está definitivamente fora de cogitação.
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