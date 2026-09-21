Arsenal toma decisão FINAL sobre o futuro de Noni Madueke em meio ao interesse de Juventus e Atlético de Madrid

O Arsenal não tem intenção de se desfazer de Madueke durante a próxima janela de transferências de janeiro. Arteta ainda vê o ponta de 24 anos como parte crucial de seu elenco no Emirates Stadium, apesar de sua participação limitada na liga.

De acordo com o Football Insider, o Arsenal está totalmente preparado para rejeitar qualquer abordagem pelo atacante neste inverno. Mesmo com o aumento das frustrações domésticas do jogador, o Arsenal segue completamente comprometido em manter seu setor ofensivo intacto.

Arteta simplesmente não quer perder opções experientes no meio de uma campanha exigente. Madueke segue firmemente nos planos imediatos do treinador.