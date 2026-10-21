Os campeões da Premier League que jogam no Emirates Stadium buscavam um atacante pelo lado esquerdo durante a janela de transferências de verão. O enérgico atacante grego Christos Tzolis foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixaram o clube.

O clube também demonstrou interesse em jogadores mais consagrados. Em determinado momento, rumores de que Vinicius Junior, um dos “galácticos” do Real Madrid, poderia ir para o norte de Londres despertaram a imaginação dos torcedores. O brasileiro, que já esteve entre os candidatos à Bola de Ouro, acabou assinando um novo contrato no Santiago Bernabeu.

Bradley Barcola também entrou no radar de contratações do Arsenal. Destaque da França e bicampeão consecutivo da Champions League pelo Paris Saint-Germain, ele viu seu valor de mercado subir cada vez mais, a ponto de o Liverpool acabar pagando 123 milhões de libras (US$ 165 milhões) pelo jogador de 24 anos.