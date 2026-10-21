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Arsenal teria interesse em Jeremy Doku ou Antoine Semenyo? Ex-astro do clube “não está convencido” de que haverá investidas por contratações se o Manchester City for punido com rebaixamento por questões de fair play financeiro
Arsenal foi associado a Vini Jr e Barcola
Os campeões da Premier League que jogam no Emirates Stadium buscavam um atacante pelo lado esquerdo durante a janela de transferências de verão. O enérgico atacante grego Christos Tzolis foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixaram o clube.
O clube também demonstrou interesse em jogadores mais consagrados. Em determinado momento, rumores de que Vinicius Junior, um dos “galácticos” do Real Madrid, poderia ir para o norte de Londres despertaram a imaginação dos torcedores. O brasileiro, que já esteve entre os candidatos à Bola de Ouro, acabou assinando um novo contrato no Santiago Bernabeu.
Bradley Barcola também entrou no radar de contratações do Arsenal. Destaque da França e bicampeão consecutivo da Champions League pelo Paris Saint-Germain, ele viu seu valor de mercado subir cada vez mais, a ponto de o Liverpool acabar pagando 123 milhões de libras (US$ 165 milhões) pelo jogador de 24 anos.
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Manchester City pode ser rebaixado para a segunda divisão inglesa
Arteta e companhia aparentemente relutavam em gastar tanto por um único jogador, já que Eberechi Eze e Noni Madueke podem atuar pelas pontas e acrescentar criatividade.
Se a opção certa surgisse, porém, o Arsenal provavelmente tentaria a contratação. O clube acompanhará de perto os acontecimentos em Manchester. Com 114 acusações contra o City, há quem sugira que uma dedução catastrófica de pontos pode estar a caminho.
Se o time de Enzo Maresca caísse da primeira divisão, prevê-se uma saída em massa de jogadores. Entre eles poderiam estar Semenyo, ex-Bournemouth conhecido pela velocidade, e o habilidoso ponta Doku, que elevou seu futebol a outro patamar na Premier League nas últimas duas temporadas.
O Arsenal teria interesse em Doku e Semenyo?
O jogador da seleção belga parece ter sido feito sob medida para o Arsenal e suas necessidades ofensivas, mas Grimandi não tem tanta certeza. Bicampeão da Premier League, Grimandi falou em parceria com o BetVictor Online Casino e disse à GOAL, ao ser questionado sobre possíveis investidas por pontas que o City talvez tenha de liberar: “Para ser sincero, não estou convencido.
“Para jogar da maneira como eles querem jogar, não sei. Assisti aos jogos do City, e Doku tem uma habilidade fantástica e velocidade, mas Semenyo não me convence. Não acho que eles acrescentariam algo especial.
“[Khvicha] Kvaratskhelia, é claro, acrescentaria algo especial ao Arsenal. Não estou convencido, mas acho que também temos qualidade entre os jovens talentos do Arsenal. Talvez seja uma oportunidade para eles mostrarem sua capacidade.
“É o que penso agora. Não consigo imaginar o Arsenal gastando dinheiro, mas talvez Doku ou Semenyo fiquem livres.”
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Arsenal foca no presente e no confronto com o Bayern de Munique
Outros, como o ex-jogador da seleção inglesa Gabriel Agbonlahor, afirmaram que Doku seria “perfeito” para o Arsenal. Paul Scholes também previu que o belga irá para o Emirates se o Manchester City cair para a Championship.
Resta saber se Arteta compartilha dessa opinião e se está disposto a atender às exigências de um rival que busca títulos. A expectativa é que o Arsenal busque mais reforços para o lado esquerdo em 2027.
Por enquanto, o Arsenal está totalmente concentrado no presente. Na quarta-feira, terá um confronto europeu épico com Harry Kane e o Bayern de Munique, antes de receber o Everton no sábado, em competição nacional.
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