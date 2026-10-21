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Antoine Semenyo Jeremy Doku Manchester City 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Arsenal teria interesse em Jeremy Doku ou Antoine Semenyo? Ex-astro do clube “não está convencido” de que haverá investidas por contratações se o Manchester City for punido com rebaixamento por questões de fair play financeiro

Arsenal
J. Doku
Manchester City
A. Semenyo
Premier League

Se o Manchester City sofrer sanções por violar o Fair Play Financeiro (FFP) e acabar rebaixado da Premier League, o Arsenal poderia se interessar por contratar mais um ponta do clube? Gilles Grimandi disse à GOAL que “não está convencido” de que o Arsenal tentaria contratar o veloz astro belga Jeremy Doku ou o incansável jogador da seleção de Gana Antoine Semenyo.

  • Arsenal foi associado a Vini Jr e Barcola

    Os campeões da Premier League que jogam no Emirates Stadium buscavam um atacante pelo lado esquerdo durante a janela de transferências de verão. O enérgico atacante grego Christos Tzolis foi contratado, enquanto Leandro Trossard e Gabriel Martinelli deixaram o clube.

    O clube também demonstrou interesse em jogadores mais consagrados. Em determinado momento, rumores de que Vinicius Junior, um dos “galácticos” do Real Madrid, poderia ir para o norte de Londres despertaram a imaginação dos torcedores. O brasileiro, que já esteve entre os candidatos à Bola de Ouro, acabou assinando um novo contrato no Santiago Bernabeu.

    Bradley Barcola também entrou no radar de contratações do Arsenal. Destaque da França e bicampeão consecutivo da Champions League pelo Paris Saint-Germain, ele viu seu valor de mercado subir cada vez mais, a ponto de o Liverpool acabar pagando 123 milhões de libras (US$ 165 milhões) pelo jogador de 24 anos.

  • Jeremy Doku Arsenal crest 2026Getty/GOAL

    Manchester City pode ser rebaixado para a segunda divisão inglesa

    Arteta e companhia aparentemente relutavam em gastar tanto por um único jogador, já que Eberechi Eze e Noni Madueke podem atuar pelas pontas e acrescentar criatividade.

    Se a opção certa surgisse, porém, o Arsenal provavelmente tentaria a contratação. O clube acompanhará de perto os acontecimentos em Manchester. Com 114 acusações contra o City, há quem sugira que uma dedução catastrófica de pontos pode estar a caminho.

    Se o time de Enzo Maresca caísse da primeira divisão, prevê-se uma saída em massa de jogadores. Entre eles poderiam estar Semenyo, ex-Bournemouth conhecido pela velocidade, e o habilidoso ponta Doku, que elevou seu futebol a outro patamar na Premier League nas últimas duas temporadas.

  • O Arsenal teria interesse em Doku e Semenyo?

    O jogador da seleção belga parece ter sido feito sob medida para o Arsenal e suas necessidades ofensivas, mas Grimandi não tem tanta certeza. Bicampeão da Premier League, Grimandi falou em parceria com o BetVictor Online Casino e disse à GOAL, ao ser questionado sobre possíveis investidas por pontas que o City talvez tenha de liberar: “Para ser sincero, não estou convencido.

    “Para jogar da maneira como eles querem jogar, não sei. Assisti aos jogos do City, e Doku tem uma habilidade fantástica e velocidade, mas Semenyo não me convence. Não acho que eles acrescentariam algo especial.

    “[Khvicha] Kvaratskhelia, é claro, acrescentaria algo especial ao Arsenal. Não estou convencido, mas acho que também temos qualidade entre os jovens talentos do Arsenal. Talvez seja uma oportunidade para eles mostrarem sua capacidade.

    “É o que penso agora. Não consigo imaginar o Arsenal gastando dinheiro, mas talvez Doku ou Semenyo fiquem livres.”

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  • Mikel Arteta Arsenal 2025-26Getty

    Arsenal foca no presente e no confronto com o Bayern de Munique

    Outros, como o ex-jogador da seleção inglesa Gabriel Agbonlahor, afirmaram que Doku seria “perfeito” para o Arsenal. Paul Scholes também previu que o belga irá para o Emirates se o Manchester City cair para a Championship.

    Resta saber se Arteta compartilha dessa opinião e se está disposto a atender às exigências de um rival que busca títulos. A expectativa é que o Arsenal busque mais reforços para o lado esquerdo em 2027.

    Por enquanto, o Arsenal está totalmente concentrado no presente. Na quarta-feira, terá um confronto europeu épico com Harry Kane e o Bayern de Munique, antes de receber o Everton no sábado, em competição nacional.

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