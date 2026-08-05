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"Arsenal tem uma chance muito boa!" - Ex-jogador do Arsenal, Anders Limpar aponta Mikel Arteta para dominar a Premier League após saída de Pep Guardiola
Arsenal é apontado para mais um título
Limpar acredita que o Arsenal deve ser o favorito para vencer a Premier League novamente sob o comando de Arteta. Ele espera que o Arsenal lidere a corrida pelo título apesar da forte concorrência de outros times. Limpar apontou Manchester City e Manchester United como os concorrentes mais próximos do Arsenal, ao mesmo tempo em que alertou que o Chelsea pode surgir como candidato depois de se reforçar sob o comando de Xabi Alonso. Ele acrescentou que o Tottenham e Brighton ou Liverpool devem completar o top 6 nesta temporada.
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Saída de Guardiola muda tudo
Limpar acredita que o Arsenal está em uma posição mais forte porque dois dos técnicos mais bem-sucedidos da Premier League, Guardiola e Jurgen Klopp, não estão mais no comando.
"Tudo pode mudar dependendo do que acontecer antes do fechamento da janela de transferências, mas acho que o Chelsea vai estar lá nesta temporada", disse Limpar à SveaCasino. "Eles contrataram jogadores que podem transformá-los em um time realmente muito bom sob o comando de Xabi Alonso, mas acho que a disputa pelo título será entre Arsenal, Manchester City e Manchester United. Todos vão ser realmente muito bons, eu acho. O restante do top 6 será Chelsea, Tottenham Hotspur e provavelmente Brighton ou Liverpool.
"O Arsenal tem uma chance muito boa de vencer a Premier League novamente porque não consigo ver uma ameaça maior para eles com Pep Guardiola e Jurgen Klopp não estando mais na liga, então eles podem ser inteligentes e levar um jogo de cada vez para garantir que defendam seu título."
Três contratações de peso para domínio total
Embora o Arsenal já conte com um elenco forte, Limpar acredita que a adição de três talentos de classe mundial poderia elevá-lo a uma força imparável. Ele pediu que o clube do norte de Londres buscasse negociações ambiciosas antes do fechamento da janela de transferências. Ao falar sobre as possíveis chegadas de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez e Vinicius Junior, Limpar expôs sua visão para um sucesso doméstico e europeu de longo prazo sob o comando de Arteta.
"Um clube como o Arsenal sempre precisa de bons jogadores, mas trazer Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr", explicou. "Você também tem um jogador como Christos Tzolis, que já parece ser de classe mundial. Com esses jogadores, o Arsenal pode dominar a Premier League e a Champions League pelos próximos três anos.
"Não acho que Tzolis vá jogar tanto assim, o que seria lamentável, mas o Arsenal precisa contratar todos os bons jogadores que puder. Antes do verão, eu teria dito que eles precisavam de dois ou três jogadores para renovar o elenco e se manter lá em cima. Com as contratações que já fizeram, Mikel Arteta vai comandar tudo.
"Pela direita, o Arsenal tem Noni Madueke e Bukayo Saka. Já temos Viktor Gyokeres e Kai Havertz na frente. Mas e se Kai Havertz se machucar de novo? Vimos que Viktor Gyokeres oscilou na última temporada. Bukayo Saka ainda não é tudo o que pode ser.
"Se o Arsenal contratar Vinicius, Bruno Guimaraes e Julian Alvarez para se juntarem a Christos Tzolis, esse é o tipo de jogador que você mantém no longo prazo, e o Arsenal começa a parecer um time dos sonhos, com Mikel Arteta em uma posição em que pode escolher qualquer combinação que quiser."
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Arsenal se prepara para duelo na Supercopa da Inglaterra
O time de Arteta agora enfrenta o Real Betis em Dublin na quarta-feira, 5 de agosto, antes de receber o Borussia Dortmund na Emirates Cup no domingo, 9 de agosto. Depois, encerra os amistosos contra o Como na quarta-feira, 12 de agosto. O Arsenal então volta toda a sua atenção para os títulos oficiais. A equipe enfrenta o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo, 16 de agosto.
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