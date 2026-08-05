Embora o Arsenal já conte com um elenco forte, Limpar acredita que a adição de três talentos de classe mundial poderia elevá-lo a uma força imparável. Ele pediu que o clube do norte de Londres buscasse negociações ambiciosas antes do fechamento da janela de transferências. Ao falar sobre as possíveis chegadas de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez e Vinicius Junior, Limpar expôs sua visão para um sucesso doméstico e europeu de longo prazo sob o comando de Arteta.

"Um clube como o Arsenal sempre precisa de bons jogadores, mas trazer Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr", explicou. "Você também tem um jogador como Christos Tzolis, que já parece ser de classe mundial. Com esses jogadores, o Arsenal pode dominar a Premier League e a Champions League pelos próximos três anos.

"Não acho que Tzolis vá jogar tanto assim, o que seria lamentável, mas o Arsenal precisa contratar todos os bons jogadores que puder. Antes do verão, eu teria dito que eles precisavam de dois ou três jogadores para renovar o elenco e se manter lá em cima. Com as contratações que já fizeram, Mikel Arteta vai comandar tudo.

"Pela direita, o Arsenal tem Noni Madueke e Bukayo Saka. Já temos Viktor Gyokeres e Kai Havertz na frente. Mas e se Kai Havertz se machucar de novo? Vimos que Viktor Gyokeres oscilou na última temporada. Bukayo Saka ainda não é tudo o que pode ser.

"Se o Arsenal contratar Vinicius, Bruno Guimaraes e Julian Alvarez para se juntarem a Christos Tzolis, esse é o tipo de jogador que você mantém no longo prazo, e o Arsenal começa a parecer um time dos sonhos, com Mikel Arteta em uma posição em que pode escolher qualquer combinação que quiser."