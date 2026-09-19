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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Arsenal sofre um grande revés, e o Brighton desmonta o campeão da Premier League em uma atuação dominante

Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League

O início impecável do Arsenal na nova temporada da Premier League chegou a um fim abrupto e surpreendente. O atual campeão foi amplamente derrotado por um Brighton & Hove Albion incansável neste domingo, expondo vulnerabilidades defensivas incomuns e deixando o técnico Mikel Arteta com problemas significativos para resolver antes da pausa para a Data Fifa.


  • Arsenal sofre derrota chocante para o Brighton

    O Arsenal teve uma de suas atuações coletivas mais fracas dos últimos tempos. O campeão da Premier League viu sua campanha perfeita em todas as competições ser encerrada com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton.

    Em seu 125º aniversário, o Brighton foi simplesmente intenso demais para o Arsenal lidar desde o primeiro minuto. No intervalo, o Arsenal já perdia por dois gols após chutes de longa distância de Pascal Gross e Charalampos Kostoulas. A partida ficou praticamente fora de alcance logo no início do segundo tempo, quando Chema Andres marcou de cabeça, coroando uma atuação sem força ofensiva da equipe de Arteta. Quando a partida entrou nos acréscimos com o placar em 3 a 0, torcedores frustrados do Arsenal foram vistos deixando o estádio.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Como Hurzeler superou os campeões na estratégia

    O Brighton não apenas venceu o Arsenal; fez isso com um tipo de domínio físico normalmente associado ao time de Arteta. Fabian Hurzeler montou sua equipe com muita capacidade de corrida, utilizando Diego Gomez e Maxim de Cuyper para dar vida à pressão. No meio-campo, Yasin Ayari e Gross correram sem parar, enquanto Luka Vuskovic se destacou por sua brilhante capacidade no jogo aéreo na defesa.

    Isso permitiu que os atacantes do Brighton pressionassem alto, sabendo que a linha de defesa conseguiria lidar com quaisquer bolas longas lançadas por David Raya. Os donos da casa capitalizaram essa intensidade, marcando dois golaços individuais de fora da área antes de Andres cabecear um escanteio fechado cobrado por Gross.

  • Erros defensivos custam caro ao Arsenal

    Antes de hoje, o Arsenal havia sofrido apenas um gol na Premier League, o que faz deste repentino colapso defensivo uma preocupação significativa. Os dois primeiros gols do Brighton saíram de fora da área, mas as finalizações foram facilitadas porque os defensores do Arsenal não fecharam os espaços.

    Riccardo Calafiori e Gabriel falharam no gol de abertura de Gross, enquanto Gabriel e Ezri Konsa não reagiram rápido o suficiente para parar Kostoulas. O Arsenal recuou em quase todos os lances, sofrendo com marcação ruim e com a incapacidade de fazer a bola progredir de forma eficaz sob pressão contra um adversário inspirado.

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    Olhando para a pausa internacional

    A próxima pausa internacional não poderia vir em melhor hora para o Arsenal. Arteta espera que seus jogadores voltem em forma e descansados enquanto tentam retomar o embalo e resolver a fragilidade no lado direito da defesa. O Arsenal recebe o Leeds em 10 de outubro, enquanto o Brighton tentará dar sequência à sua excelente fase quando viajar para enfrentar o Sunderland no mesmo dia.