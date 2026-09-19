O Arsenal teve uma de suas atuações coletivas mais fracas dos últimos tempos. O campeão da Premier League viu sua campanha perfeita em todas as competições ser encerrada com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton.

Em seu 125º aniversário, o Brighton foi simplesmente intenso demais para o Arsenal lidar desde o primeiro minuto. No intervalo, o Arsenal já perdia por dois gols após chutes de longa distância de Pascal Gross e Charalampos Kostoulas. A partida ficou praticamente fora de alcance logo no início do segundo tempo, quando Chema Andres marcou de cabeça, coroando uma atuação sem força ofensiva da equipe de Arteta. Quando a partida entrou nos acréscimos com o placar em 3 a 0, torcedores frustrados do Arsenal foram vistos deixando o estádio.