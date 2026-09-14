O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poupou palavras em sua avaliação após a partida depois da vitória, selada por gols de Bruno Guimaraes e Bukayo Saka. Visivelmente frustrado, ele questionou a lógica por trás da decisão, expressando sua incredulidade de que uma marcação assim pudesse ser feita no mais alto nível do futebol inglês, onde o que está em jogo é enorme. "Isso não é aceitável neste nível. Vi o lance 20 vezes e não consigo encontrar uma forma de entender como eles acham que devem dar um pênalti naquela situação, ou a maneira como o VAR tem de intervir."

O treinador do Arsenal ainda enfatizou as potenciais consequências de longo prazo desses erros de arbitragem, sugerindo que decisões ruins poderiam, no fim das contas, definir o destino do troféu da Premier League. "Então não sei o que pensar. Estou triste por termos de discutir isso depois de um jogo tão bonito, que neste nível tem essa gravidade. Porque isso muda o rumo da temporada e pode custar o campeonato. Neste nível, com todo o trabalho que colocamos nisso, isso não pode acontecer."