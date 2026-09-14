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Arsenal recorre à Professional Game Match Officials Limited em busca de respostas após polêmica sobre pênalti contra o Sunderland
Arsenal busca esclarecimento urgente do Pro Ref
De acordo com a BBC Sport, o Arsenal está preparado para tomar medidas formais ao entrar em contato com a Pro Ref após a decisão controversa de marcar um pênalti para o Sunderland Arsenal entrará em contato com a Pro Ref depois que Mikel Arteta se irritou com a decisão de pênalti envolvendo Ezri Konsa na vitória da Premier League contra o Sunderland no Stadium of Light.na vitória suada de sábado. O incidente envolveu o defensor do Gunners, Konsa, e o capitão do Sunderland, Dan Ballard, com o primeiro sendo punido pelo que o árbitro John Brooks considerou uma retenção excessiva dentro da área.
A decisão foi particularmente frustrante para o time do norte de Londres, já que foi mantida pelo árbitro assistente de vídeo, apesar de as repetições iniciais sugerirem uma disputa física entre os dois jogadores. Um comunicado divulgado pelo Match Centre da Premier League esclareceu a posição oficial naquele momento, observando: 'A marcação de pênalti para o Sunderland pelo árbitro por uma infração de retenção de Konsa sobre Ballard foi checada e confirmada pelo VAR.'
- AFP
Arteta critica nível da arbitragem
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poupou palavras em sua avaliação após a partida depois da vitória, selada por gols de Bruno Guimaraes e Bukayo Saka. Visivelmente frustrado, ele questionou a lógica por trás da decisão, expressando sua incredulidade de que uma marcação assim pudesse ser feita no mais alto nível do futebol inglês, onde o que está em jogo é enorme. "Isso não é aceitável neste nível. Vi o lance 20 vezes e não consigo encontrar uma forma de entender como eles acham que devem dar um pênalti naquela situação, ou a maneira como o VAR tem de intervir."
O treinador do Arsenal ainda enfatizou as potenciais consequências de longo prazo desses erros de arbitragem, sugerindo que decisões ruins poderiam, no fim das contas, definir o destino do troféu da Premier League. "Então não sei o que pensar. Estou triste por termos de discutir isso depois de um jogo tão bonito, que neste nível tem essa gravidade. Porque isso muda o rumo da temporada e pode custar o campeonato. Neste nível, com todo o trabalho que colocamos nisso, isso não pode acontecer."
Comentaristas ficam do lado dos campeões
As queixas de Arteta foram ecoadas por vários comentaristas de destaque que analisaram as imagens no Match of the Day. O ex-zagueiro da Premier League Ashley Williams foi particularmente incisivo em sua crítica à tomada de decisão de John Brooks, sugerindo que a falta, na verdade, foi para o outro lado.
Williams deu uma descrição vívida do choque, comparando as ações do defensor do Sunderland a um movimento de esporte de combate, e não a um lance genuíno de futebol. "Acho que ele entendeu tudo completamente errado", explicou Williams durante a transmissão. "É quase como uma queda de quadril perfeita no judô, por parte de Ballard. De forma alguma isso é pênalti."
- AFP
Le Fee perde pênalti antes de gol de Guimaraes selar vitória
Aos 55 minutos, o Sunderland teve um pênalti polêmico marcado a seu favor, mas David Raya fez uma defesa crucial e desviou a cobrança de Enzo Le Fee na trave. O jogo mudou de forma dramática apenas três minutos depois, quando Guimaraes abriu o placar para colocar o Arsenal em vantagem aos 58 minutos. O Arsenal seguiu em frente para garantir uma vitória por 2 a 0, chegando a quatro vitórias em quatro partidas e se mantendo na liderança da tabela da Premier League antes da viagem de sábado para enfrentar o Brighton.
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