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Arsenal recebe novo susto com lesão, já que Jurrien Timber fica fora de treino da seleção nacional
Timber fica fora do treino da Holanda
O defensor do Arsenal, Timber, não participou do treino em grupo enquanto está com a seleção da Holanda em compromisso internacional. O lateral segue atualmente um cronograma modificado à medida que continua avançando em sua recuperação de uma lesão. O desdobramento pode causar preocupação aos torcedores do Arsenal, já que Timber só recentemente voltou a atuar pela equipe principal. Depois de desfalcar o confronto no meio da semana pela Copa da Liga fora de casa contra o Ipswich Town, ele jogou uma hora contra o Brighton no fim de semana passado.
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Calendário especial acordado com Xavi
A publicação holandesa Voetbal International informa que o Arsenal tem mantido contato direto com o novo técnico da Holanda, Xavi. Juntos, o clube e a comissão técnica da seleção elaboraram uma carga de trabalho sob medida para o defensor, a fim de administrar sua condição física com cuidado.
Esse programa de treinamento individual indica que Timber não será arriscado pela Holanda em seu próximo compromisso contra a Alemanha. A medida de precaução foi pensada para proteger o defensor após um longo período afastado.
Arsenal enfrenta uma crescente crise de opções na lateral direita
Timber sofreu originalmente uma lesão durante a reta final da campanha do título da Premier League do Arsenal. Embora tenha voltado ao banco para a final da Champions League, ele não estava em condição física suficiente para atuar na Copa do Mundo.
Arteta agora enfrenta uma grave falta de opções na defesa depois que Ben White sofreu um problema físico antes da pausa internacional. Além disso, Declan Rice, que atuou improvisado na lateral direita contra o Brighton, foi cortado da seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel. Com Cristian Mosquera fora por causa de uma lesão no joelho e William Saliba tratando um problema nas costas, o novo reforço Ezri Konsa atuou exclusivamente como zagueiro.
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