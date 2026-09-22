Use este slide para considerar o que pode acontecer a seguir 🤔 com os times, jogadores, técnicos etc envolvidos.

Evite apenas listar um próximo jogo: que tipo de teste eles terão pela frente? Como tem sido a fase recente? O que há de notável na próxima partida, ou na próxima sequência de jogos? O que mais está no horizonte: sorteios de copas, pausas para data Fifa, retornos de lesão, janelas de transferências?

Escreva seu próprio subtítulo, na caixa "Headline" do slide acima, que seja relevante para o conteúdo do slide, inclua palavras-chave e resuma adequadamente o que foi escrito.

Adicione uma imagem 🖼️, na caixa "Post image/media" abaixo. Ela não deve ser a mesma usada nos slides anteriores nem na imagem principal.

Por fim, e antes de salvar e encaminhar o link do CS para a subedição, certifique-se de adicionar a manchete de SEO e a descrição 🌐nas caixas abaixo. A "manchete de SEO" deve ser a mesma da manchete principal, enquanto a "descrição" precisa ser um resumo geral do tema da matéria e considerar termos relevantes de SEO.

Depois de ler as instruções acima, apague todo o texto e insira seu próprio conteúdo.