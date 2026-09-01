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Arsenal prepara investida sensacional de £ 50 milhões no último dia da janela por joia do Lyon, enquanto Mikel Arteta busca reforço ofensivo
Arsenal planeja investida de última hora por Fofana
O Arsenal está avaliando uma investida dramática no último dia da janela por Fofana, ponta do Lyon, segundo o Metro. O Arsenal recebeu um incentivo significativo em sua busca pelo internacional belga antes do fechamento da janela de transferências na noite de terça-feira.
Arteta segue disposto a adicionar mais uma peça ofensiva ao seu elenco campeão do título. O clube do norte de Londres já investiu pesado neste verão, contratando Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis para reforçar o grupo.
- AFP
Lyon é forçado a fazer venda de £ 50 milhões no prazo final
O fracasso do Lyon em se classificar para a Liga dos Campeões abriu a porta para que o Arsenal feche um acordo de £50 milhões. O clube francês precisa desesperadamente levantar um dinheiro crucial antes de a janela de verão se encerrar oficialmente.
O jornalista de futebol europeu Andy Brassell acredita que Fofana representaria uma contratação inteligente. A movimentação acontece depois de o Arsenal não conseguir tirar o ícone brasileiro Vinicius Junior do Real Madrid.
"De cara, desde que o Lyon foi eliminado nos play-offs da Liga dos Campeões, eles tiveram muitos jogadores à venda", disse Brassell à talkSPORT. "Eles não estão apenas dispostos a vender, eles precisam vender, e precisam fazer cerca de €50 milhões antes de a janela fechar."
Preenchendo o vazio deixado pelas saídas
Arteta está buscando ativamente outra opção dinâmica para a ponta esquerda. Embora Tzolis, contratado nesta janela de verão, tenha impressionado nessa função, o Arsenal precisa de mais profundidade no elenco depois de acertar as vendas de Leandro Trossard e Gabriel Jesus.
Fofana é muito bem avaliado em toda a Europa e despertou amplo interesse da Premier League no início desta janela de verão. Chelsea, Liverpool, Fulham e Nottingham Forest já haviam entrado em contato com o Lyon para discutir uma possível transferência. No entanto, o Arsenal agora assumiu a dianteira na disputa. Intermediários ofereceram o talentoso ponta aos Gunners enquanto o clube prepara uma proposta oficial.
- Getty Images Sport
Jogador quer se transferir para a Premier League
Relatos na França indicam que Fofana está extremamente empolgado com a perspectiva de se transferir para o Emirates Stadium. O ponta já falou diretamente com Arteta para discutir seu possível papel no campeão da Premier League. A diretoria do Arsenal agora precisa decidir se vai apresentar uma oferta formal antes do prazo iminente de terça-feira. Com os parâmetros financeiros claramente definidos pelo Lyon, as negociações podem avançar rapidamente nas próximas horas.
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