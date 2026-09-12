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Arsenal prepara investida por sensação da Serie A, Nico Paz, enquanto o Real Madrid mantém o poder definitivo sobre o ex-astro de La Fabrica
Arsenal monitora Paz de olho em possível transferência
O Arsenal definiu como alvo o meio-campista Paz, do Como, após sua ascensão impressionante na Serie A. Reportagens do ElDesmarque indicam que o clube da Premier League está observando de perto o argentino de 22 anos e planeja fazer uma abordagem formal em janeiro de 2027.
No entanto, qualquer transferência em potencial segue muito complicada pelo envolvimento do Madrid. O gigante espanhol mantém influência significativa sobre o futuro do meia, apesar de permitir que ele permanecesse na Itália. Paz escolheu ficar no Como depois de se firmar como uma das principais revelações do futebol italiano. Sua decisão o manteve no centro das atenções do mercado de transferências europeu.
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Madrid tem opção de recompra decisiva de € 80 milhões
O Real Madrid elaborou uma estrutura contratual complexa ao definir o futuro de Paz. Em junho, o Como concordou em pagar € 60 milhões para garantir 100% dos direitos do jogador, mas o clube espanhol assegurou uma cláusula unilateral de recompra de € 80 milhões, válida para o verão de 2027.
A cúpula do Bernabéu anteriormente tinha uma cláusula de recompra muito menor, de cerca de € 9 milhões, mas optou por um novo acordo mais lucrativo. O Real Madrid confirmou oficialmente que permitir que Paz permanecesse na Itália foi concluído "a pedido do próprio jogador".
Esse acordo deixa o Real Madrid com controle total sobre a situação. Se o Arsenal apresentar uma proposta concreta, o clube espanhol pode simplesmente ativar sua cláusula de € 80 milhões para recuperar o jogador antes de decidir se vai mantê-lo ou revendê-lo.
Meio-campista argentino prospera sob o comando de Fabregas
Desde que deixou o Madrid em 2024, Paz floresceu e se tornou uma peça fundamental sob o comando do técnico Cesc Fabregas. O meio-campista teve uma produtiva campanha de 2024/25, com seis gols e nove assistências em 35 partidas da Serie A.
Ele elevou ainda mais seu nível na temporada seguinte, com 12 gols e sete assistências em 35 jogos da liga. Sua produção ofensiva ajudou a levar o Como à Champions League, onde atuou contra o RB Leipzig.
Paz manteve a boa fase na campanha atual, marcando um belo gol na vitória do Como por 4 a 1 sobre o Genoa na terceira rodada. Ele segue brilhando como o principal camisa 10 da equipe.
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Três caminhos claros surgem para Nico Paz
O futuro imediato de Paz agora apresenta três desfechos distintos, à medida que ele segue sua evolução na Itália. Com contrato até junho de 2028, sua primeira opção é permanecer no Como para valorizar seu passe por meio de competições europeias.
Alternativamente, o Arsenal pode avançar com uma oferta oficial em janeiro de 2027, forçando o Madrid a decidir se acionará sua opção de recompra de € 80 milhões.
Por fim, o Real Madrid pode decidir que o jogador revelado na base está pronto para retornar diretamente ao elenco do Santiago Bernabeu. Suas atuações nos próximos meses determinarão, em última análise, qual caminho será seguido.
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