O Real Madrid elaborou uma estrutura contratual complexa ao definir o futuro de Paz. Em junho, o Como concordou em pagar € 60 milhões para garantir 100% dos direitos do jogador, mas o clube espanhol assegurou uma cláusula unilateral de recompra de € 80 milhões, válida para o verão de 2027.

A cúpula do Bernabéu anteriormente tinha uma cláusula de recompra muito menor, de cerca de € 9 milhões, mas optou por um novo acordo mais lucrativo. O Real Madrid confirmou oficialmente que permitir que Paz permanecesse na Itália foi concluído "a pedido do próprio jogador".

Esse acordo deixa o Real Madrid com controle total sobre a situação. Se o Arsenal apresentar uma proposta concreta, o clube espanhol pode simplesmente ativar sua cláusula de € 80 milhões para recuperar o jogador antes de decidir se vai mantê-lo ou revendê-lo.