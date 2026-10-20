O Arsenal pode recorrer ao mercado de transferências em janeiro, já que Arteta busca resolver a aparente falta de eficiência nas finalizações de seu ataque. Apesar do bom início de temporada na Premier League, o Arsenal tem recorrido principalmente a Kai Havertz como centroavante improvisado, e o alemão foi titular nos sete primeiros jogos do clube no campeonato. Embora Havertz ofereça flexibilidade tática, encontrar um goleador de ofício continua sendo prioridade para a diretoria do clube do norte de Londres.

A situação ficou ainda mais complicada pelo desempenho de Viktor Gyokeres. Contratado junto ao Sporting CP por £ 63,5 milhões no verão de 2025, o atacante tem tido dificuldades diante do gol e não marcou nenhuma vez em oito partidas por todas as competições nesta temporada. Gyokeres foi titular nos dois confrontos do Arsenal pela Champions League, mas a falta de gols levou o clube a buscar alternativas para evitar que a disputa pelo título perca força na segunda metade da temporada. Segundo informações do The Sun, a indefinição sobre a posição de centroavante levou o Arsenal a Tresoldi.