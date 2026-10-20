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Arsenal prepara investida em janeiro pelo goleador do Club Brugge Nicolo Tresoldi, enquanto Mikel Arteta busca mais poder de fogo no ataque
Arteta aponta necessidade de reforços para o ataque
O Arsenal pode recorrer ao mercado de transferências em janeiro, já que Arteta busca resolver a aparente falta de eficiência nas finalizações de seu ataque. Apesar do bom início de temporada na Premier League, o Arsenal tem recorrido principalmente a Kai Havertz como centroavante improvisado, e o alemão foi titular nos sete primeiros jogos do clube no campeonato. Embora Havertz ofereça flexibilidade tática, encontrar um goleador de ofício continua sendo prioridade para a diretoria do clube do norte de Londres.
A situação ficou ainda mais complicada pelo desempenho de Viktor Gyokeres. Contratado junto ao Sporting CP por £ 63,5 milhões no verão de 2025, o atacante tem tido dificuldades diante do gol e não marcou nenhuma vez em oito partidas por todas as competições nesta temporada. Gyokeres foi titular nos dois confrontos do Arsenal pela Champions League, mas a falta de gols levou o clube a buscar alternativas para evitar que a disputa pelo título perca força na segunda metade da temporada. Segundo informações do The Sun, a indefinição sobre a posição de centroavante levou o Arsenal a Tresoldi.
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Feitos heroicos na Champions League despertam interesse europeu
Tresoldi se valorizou muito após suas atuações no maior palco do futebol. O jogador da seleção sub-21 da Alemanha já marcou nove gols em apenas 12 partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando uma capacidade notável de se destacar contra adversários de elite.
O atacante marcou na derrota apertada do Brugge por 3 a 2 para o Aston Villa e, depois, teve uma atuação marcante em sua carreira no San Siro. Tresoldi desmantelou a defesa da Inter de Milão e marcou três gols para garantir uma vitória dramática da equipe belga por 4 a 3.
Relações já existentes podem facilitar acordo com o Brugge
O Arsenal pode ter uma vantagem nas negociações devido aos acordos recentes com o clube belga. Os dois clubes estabeleceram uma boa relação no último verão europeu, quando fecharam um acordo de 35 milhões de libras para a transferência de Christos Tzolis ao Emirates.
Naquela campanha de muitos gols, Tresoldi liderou a artilharia do campeonato com 19 gols, enquanto Tzolis terminou com dois a menos. No entanto, contratar Tresoldi não será barato: o Brugge rejeitou uma oferta de 30 milhões de libras da Roma em agosto.
- AFP
Forte concorrência pelo artilheiro alemão
O Arsenal não é o único clube que acompanha a situação. Segundo relatos, os dois gigantes de Milão também têm interesse no atacante. O AC Milan estaria particularmente interessado e pode ter uma vantagem afetiva, já que Tresoldi torce pelo clube desde a infância.
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