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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Arsenal prepara investida em janeiro pelo goleador do Club Brugge Nicolo Tresoldi, enquanto Mikel Arteta busca mais poder de fogo no ataque

Arsenal
N. Tresoldi
Club Brugge
Campeonato Belga
Premier League

Mikel Arteta estaria se preparando para reforçar o setor ofensivo neste inverno, enquanto o Arsenal acompanha de perto a revelação Nicolo Tresoldi, do Club Brugge. O jovem atacante goleador chamou a atenção da equipe de recrutamento do Arsenal após um início de temporada impressionante nas competições nacionais e europeias.

  • Arteta aponta necessidade de reforços para o ataque

    O Arsenal pode recorrer ao mercado de transferências em janeiro, já que Arteta busca resolver a aparente falta de eficiência nas finalizações de seu ataque. Apesar do bom início de temporada na Premier League, o Arsenal tem recorrido principalmente a Kai Havertz como centroavante improvisado, e o alemão foi titular nos sete primeiros jogos do clube no campeonato. Embora Havertz ofereça flexibilidade tática, encontrar um goleador de ofício continua sendo prioridade para a diretoria do clube do norte de Londres.

    A situação ficou ainda mais complicada pelo desempenho de Viktor Gyokeres. Contratado junto ao Sporting CP por £ 63,5 milhões no verão de 2025, o atacante tem tido dificuldades diante do gol e não marcou nenhuma vez em oito partidas por todas as competições nesta temporada. Gyokeres foi titular nos dois confrontos do Arsenal pela Champions League, mas a falta de gols levou o clube a buscar alternativas para evitar que a disputa pelo título perca força na segunda metade da temporada. Segundo informações do The Sun, a indefinição sobre a posição de centroavante levou o Arsenal a Tresoldi.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Feitos heroicos na Champions League despertam interesse europeu

    Tresoldi se valorizou muito após suas atuações no maior palco do futebol. O jogador da seleção sub-21 da Alemanha já marcou nove gols em apenas 12 partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando uma capacidade notável de se destacar contra adversários de elite.

    O atacante marcou na derrota apertada do Brugge por 3 a 2 para o Aston Villa e, depois, teve uma atuação marcante em sua carreira no San Siro. Tresoldi desmantelou a defesa da Inter de Milão e marcou três gols para garantir uma vitória dramática da equipe belga por 4 a 3.

  • Relações já existentes podem facilitar acordo com o Brugge

    O Arsenal pode ter uma vantagem nas negociações devido aos acordos recentes com o clube belga. Os dois clubes estabeleceram uma boa relação no último verão europeu, quando fecharam um acordo de 35 milhões de libras para a transferência de Christos Tzolis ao Emirates.

    Naquela campanha de muitos gols, Tresoldi liderou a artilharia do campeonato com 19 gols, enquanto Tzolis terminou com dois a menos. No entanto, contratar Tresoldi não será barato: o Brugge rejeitou uma oferta de 30 milhões de libras da Roma em agosto.

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  • SOCCER CL CLUB BRUGGE VS RC LENS PREPARATIONSAFP

    Forte concorrência pelo artilheiro alemão

    O Arsenal não é o único clube que acompanha a situação. Segundo relatos, os dois gigantes de Milão também têm interesse no atacante. O AC Milan estaria particularmente interessado e pode ter uma vantagem afetiva, já que Tresoldi torce pelo clube desde a infância.

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