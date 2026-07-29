Para o PSG: Bingo! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na última temporada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso nove’, o que não depõe nada bem para o português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda fazer papel secundário para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do jogo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: Surreal, simplesmente surreal. Vamos tirar uma coisa do caminho imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem um bom relacionamento com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante virar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história semelhante em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A
Mark Doyle