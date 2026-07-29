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Tudo sobre apostas na GOAL
Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

Arsenal precisa torcer para que Christos Tzolis tenha aprendido com a passagem traumática pelo Norwich após investir £ 34 milhões na estrela do Club Brugge: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
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Manchester City
E. Anderson
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J. van Hecke
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do ano pela qual mais esperam, e não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso fazendo transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, com o Forest dizendo que foi a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante em nível de diretoria será de satisfação, porque o Forest arrancou o couro do City aqui. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, todos os sinais apontam para o vencedor da Bola de Ouro deixando o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes tivesse realmente convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. Ele é um jogador já provado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. No entanto, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo máximo da chamada “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem chegou a atuar na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: O movimento certo na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará consigo uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um atleta mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

    • Publicidade
  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (do Chelsea para o Aston Villa, por empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea deve estar muito satisfeito por ter conseguido tirar Garnacho de seus livros tão rapidamente neste verão, um jogador que muito facilmente poderia ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho não se apresentasse à pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste estágio qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante seu período no Chelsea, esta é uma movimentação que vai fazer soar o alarme entre os torcedores do Villa. O técnico Unai Emery aparentemente foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, na medida em que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço em um intervalo de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira se encaminhar para a mediocridade. Emery tem o dom de extrair o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido garantida mais uma vez, um impulso para a nova contratação. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para um jogo. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará bastante um time da Jupiler Pro League, e o Brugge tentará reinvesti-lo de forma inteligente após retomar o título de Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a vários requisitos como substituto. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco ligado a essa transferência, mesmo que a taxa pareça de bom valor no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem fadados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem porte físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se transferir para o Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, foi o melhor que o clube poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia nenhuma chance de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. É óbvio que Adeyemi vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve um bom número de lesões e lutou por consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito pau no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode acabar se mostrando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser o próximo grande nome da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um superastro em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve facilitar bastante a vida de Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, isso parece ser a decisão certa na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, o campeão da Liga Europa foi totalmente incapaz de impedir que seu bem mais precioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £ 8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um montante absurdo e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma evidência de que os ricos donos do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Que golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão europeu, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do "esquadrão-bomba" dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa absurdamente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas boas temporadas de Premier League no currículo e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos estragos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, ao menos para quem observa de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde seria esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham tido um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Sendo justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar dando muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. Aliás, podemos ver várias comemorações "frias" nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um duro golpe. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. A equipe do espanhol teve muitas dificuldades enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é algo seriamente difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e discreta. Claramente, Tielemans não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte da apreensão em Old Trafford depois do colapso do negócio por Ederson, da grave lesão sofrida por Manuel Ugarte enquanto servia o Uruguai, e de o United ter ficado sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já comprovado na Premier League, que reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se provando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans era apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer nesta fase da carreira do ex-meio-campista do Leicester City, e tudo bem se não acontecesse. O Villa é, por si só, um clube enorme. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de exibir sua maravilhosa gama de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 mi)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no G-4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular absoluto evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de grande potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se transformar em um talento de nível mundial em Old Trafford, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza de todas as partes. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico, enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista experiente reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado por um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira depois de uma temporada em que alternou entre titularidade e banco no Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Ainda está por se ver se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros reforços devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos na diretoria e da troca constante no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu ex-clube em breve não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube financiado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, resultando na 12ª colocação do time de Eddie Howe na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que de qualquer forma provavelmente será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de concluir um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar sua taxa recorde de transferência de novo por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas uma evidência de que o mercado de transferências enlouqueceu. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não custaria uma taxa parecida?! O internacional italiano provou, sem qualquer dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, agora eles viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que esteve ao seu lado durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao suposto desejo de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais ofensivos em atividade, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter talvez estivesse de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, ele aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isto parece outro negócio muito astuto do Real, que vem ganhando reputação de caçador de oportunidades enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real pagou, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real, segundo relatos, havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que é, sem dúvida, mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução temporária decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio de sua carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis aquela cláusula de rescisão incluída em seu contrato. Ele tem sido um servo leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, somando 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele tira Alexander-Arnold do time, após, segundo relatos, ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme, que ajudará bastante a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não causa absolutamente nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham tenha conseguido exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro elogio. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério neste verão europeu. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Pode atuar em várias funções e há muito tempo dá sinais de que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para o seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor de mercado por Fernandes para afastar o interesse de equipes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e de imediato, ou rapidamente se tornará mais um motivo para atacar os donos do clube. De fato, apenas para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na temporada passada, o que faz isso parecer uma movimentação um tanto lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro patamar. É claro que deve haver alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Era, portanto, apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre existiu a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos de forma consistente na Holanda, apesar de ter continuamente de vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de sua seleção, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern já vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impulsiva a um jogador aleatório que ganhou notoriedade em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, intensidade e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção marroquina muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conquistar espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo próximo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de € 55 milhões (£ 47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado em sua base, mas que fez apenas algumas aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea, entre outros, manifestaram interesse, sua cabeça mudou e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não apenas como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a pole position em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, portanto isso é certamente um grande golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de desembolsar até € 55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; trata-se de uma quantia enorme para os padrões da Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele integrou quando menino e para a qual se acredita que torcia, mas o fato de a proposta contratual do clube londrino, segundo relatos, ficar perto de £ 100 mil por semana valer mais do que o dobro do que a Nerazzurri havia colocado na mesa pode ajudar a explicar. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Bingo! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na última temporada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso nove’, o que não depõe nada bem para o português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda fazer papel secundário para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do jogo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: Surreal, simplesmente surreal. Vamos tirar uma coisa do caminho imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Como consequência, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem um bom relacionamento com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, há muito esperada, para o eterno coadjuvante virar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, freando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história semelhante em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais uma negociação muito inteligente do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O negócio fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter conseguido uma taxa tão significativa pelo defensor holandês, embora já tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Spurs Luka Vuskovic no radar em uma negociação separada, após seu empréstimo impressionante no Hamburgo. O time também não está exatamente carente de opções para a zaga, já que conta com Lewis Dunk e Olivier Boscagli, além de Igor Julio, que deve retornar de seu empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton. Ainda assim, é difícil não ter a sensação de que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro, depois que surgiram relatos de que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Seria de se pensar que um acordo por um valor reduzido para um jogador desse nível deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente um negociador duro, e o Tottenham pode ter entendido que precisava agir. Seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, também teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão Cristian Romero parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e oferece o tipo de combatividade e liderança de que o time vem sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não renovaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores, após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhum tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer que o time jogue, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Spurs, só resta crescer depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição, após afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas a equipe de Pamplona sempre estaria limitada por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele participou de 12 gols e recebeu uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta dos Magpies ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode se revelar uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto, veloz e que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo do novo Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube esteja, segundo relatos, confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde acabou no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz estará esperando se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico perfeito para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa dura para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo esperado no mercado por Yan Diomande, o muito bem avaliado ponta do RB Leipzig, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse prendido a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria podido exigir uma taxa decente quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido totalmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate de fazer os olhos saltarem da órbita, supostamente em torno de £ 250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco dado o quão fraco o zagueiro foi durante toda a débil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda está aquém dos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, no entanto, e isso tem cara de uma transferência que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, ele terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e criativo que foi absolutamente fundamental para o período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já se desenhava havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma mudança para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. "The Special One" fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou a negociação do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A ida para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de atuar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado pelo Barça no topo do futebol espanhol, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu devido lugar é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vaga no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Este parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma figura defensiva fundamental para o clube londrino desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele teria sinalizado nos bastidores a intenção de sair e criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após considerar que ele não era inegociável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco que sente muito a falta de experiência perdeu uma de suas cabeças mais rodadas, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher esse vazio, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de reforços antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar ainda mais com Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura bastante econômica nas últimas janelas de transferências, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais, de forma realista, o Real Madrid vai conseguir extrair dele um alto nível? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já se noticiava amplamente que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real Madrid o procurou. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, também tem grande chance de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do time titular do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabéu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente entra na lista de uma das melhores contratações da história do clube, uma peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se adiantou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, só faça o nível cair ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o motivo. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um acréscimo importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas segue a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado a segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa condição ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em momento algum. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que estariam interessados em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, considerando que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente os Spurs ao longo do verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na última temporada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, porque a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como escapar do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade foi de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua contratação mais recente. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do valor pedido, e aí está o grande desafio que Gordon agora enfrenta. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga a atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle