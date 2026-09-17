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Arsenal planeja proposta de £ 80 milhões por Eli Junior Kroupi, estrela "de classe mundial" do Bournemouth, e interesse do clube é revelado como "muito real"
Arteta identifica Kroupi como a peça que faltava
O Arsenal está de volta ao mercado em busca de reforços de peso para o ataque, após uma janela de verão em que houve mais saídas do que chegadas no terço final. Depois das vendas de grande repercussão de Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, o Arsenal conseguiu trazer apenas Christos Tzolis para reforçar seu setor ofensivo. Isso deixou Arteta em busca de uma presença de classe mundial para comandar o ataque. De acordo com a BBC, o Arsenal voltou a monitorar Kroupi, atacante de 20 anos avaliado em 80 milhões, apesar de recentes preocupações com sua condição física.
A investida por Kroupi não é uma reação precipitada, mas sim um movimento calculado por um jogador que tomou a Premier League de assalto. A jovem estrela francesa teve uma campanha de estreia magnífica na elite inglesa durante a temporada 2025/26, na qual marcou 13 gols pelos Cherries. Seu impacto foi tão significativo que ele recebeu uma indicação ao prêmio de Jovem Talento Masculino do Ano da Bola de Ouro de 2026.
- AFP
A flexibilidade tática faz de Kroupi uma prioridade
O que diferencia Kroupi de outros centroavantes convencionais é um perfil ofensivo incomum, que se encaixa perfeitamente na filosofia tática de Arteta. Tendo atuado anteriormente como meia-atacante, o jogador de 20 anos é hábil para recuar e atuar entre as linhas, uma característica que a comissão técnica do Arsenal acredita poder desbloquear blocos defensivos recuados.
Em vez de apenas se envolver em duelos físicos com zagueiros robustos, Kroupi usa sua inteligência para encontrar espaços nos meio-espaços, criando linhas de passe para Bukayo Saka e outros atacantes abertos. Essa capacidade de articular as jogadas sem deixar de ser um finalizador letal lhe dá uma característica de "nove e meio" que é rara no futebol moderno.
Uma nova dimensão ao ataque do Arsenal
A atual estrutura ofensiva do Arsenal depende muito da amplitude oferecida por seus pontas, e a chegada de um centroavante capaz de finalizar com os dois pés acrescentaria uma nova dimensão ao seu jogo.
Relatos indicam que Arteta está em busca de um trio de ataque mais fluido, e o nível técnico de Kroupi é considerado de padrão mundial. O Arsenal supostamente entende que sua movimentação poderia criar mais espaço para ser explorado pelos atacantes que atuam por dentro.
- Getty Images Sport
Superando obstáculos de lesão para uma investida em janeiro
O principal obstáculo entre Kroupi e uma mudança para a capital segue sendo sua recuperação da lesão no pé que o deixou fora dos primeiros meses da temporada 2026/27. A equipe médica do Bournemouth espera que o atacante volte à plena forma de jogo entre o fim de outubro e novembro.
Os olheiros do Arsenal vão acompanhar de perto seu retorno para garantir que ele mantenha a mudança de ritmo explosiva e a capacidade de finalização que o transformaram em um nome conhecido no ano passado.
O Bournemouth tem plena consciência da joia que possui e deve fazer jogo duro em qualquer negociação. O clube da costa sul pode pedir cerca de £ 80 milhões por seu ativo mais valioso, valor que representaria um enorme compromisso financeiro para o Arsenal. No entanto, a cúpula no Emirates parece convencida de que Kroupi vale esse valor adicional.
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