O Arsenal está de volta ao mercado em busca de reforços de peso para o ataque, após uma janela de verão em que houve mais saídas do que chegadas no terço final. Depois das vendas de grande repercussão de Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, o Arsenal conseguiu trazer apenas Christos Tzolis para reforçar seu setor ofensivo. Isso deixou Arteta em busca de uma presença de classe mundial para comandar o ataque. De acordo com a BBC, o Arsenal voltou a monitorar Kroupi, atacante de 20 anos avaliado em 80 milhões, apesar de recentes preocupações com sua condição física.

A investida por Kroupi não é uma reação precipitada, mas sim um movimento calculado por um jogador que tomou a Premier League de assalto. A jovem estrela francesa teve uma campanha de estreia magnífica na elite inglesa durante a temporada 2025/26, na qual marcou 13 gols pelos Cherries. Seu impacto foi tão significativo que ele recebeu uma indicação ao prêmio de Jovem Talento Masculino do Ano da Bola de Ouro de 2026.



