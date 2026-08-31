O Arsenal está avaliando uma investida de última hora para contratar o ponta Fofana, do Lyon, antes do prazo final da janela de transferências, segundo a RMC Sport.

Christos Tzolis segue sendo a única contratação para o ataque do Arsenal neste verão, e o campeão da Premier League continua vasculhando o mercado em busca de possíveis reforços para fortalecer a linha de frente de Mikel Arteta. O clube passou boa parte do verão perseguindo uma contratação de peso para o lado esquerdo, mas os acontecimentos recentes forçaram uma mudança de estratégia à medida que o relógio se aproxima das horas finais da janela.

Vinicius Junior havia sido identificado como o principal alvo do Arsenal para o lado esquerdo, e o Arsenal estava otimista quanto à possibilidade de tirar o brasileiro do Real Madrid até o início deste mês. Mas Vinicius acabou assinando um novo contrato de longo prazo no Bernabéu, forçando o gigante do norte de Londres a voltar à estaca zero em busca de um ponta para preencher o vazio deixado por Leandro Trossard.