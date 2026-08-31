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Malick FofanaGetty Images
Mohamed Saeed

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Arsenal planeja atravessar negociação no fim da janela por alvo do Tottenham e faz investida no último dia do mercado de transferências

Arsenal
Premier League
Tottenham
Mercado da bola
M. Fofana

O Arsenal fez uma investida surpresa de última hora por Malick Fofana, sensação do Lyon, enquanto Mikel Arteta busca reforçar suas opções ofensivas antes de o mercado de transferências se fechar. O ponta belga surgiu como um alvo importante após a tentativa fracassada do clube por Vinicius Junior, astro do Real Madrid, e a saída iminente de Gabriel Martinelli para a Saudi Pro League.

  • Arsenal mira jovem promessa belga em drama no fim da janela de transferências

    O Arsenal está avaliando uma investida de última hora para contratar o ponta Fofana, do Lyon, antes do prazo final da janela de transferências, segundo a RMC Sport.

    Christos Tzolis segue sendo a única contratação para o ataque do Arsenal neste verão, e o campeão da Premier League continua vasculhando o mercado em busca de possíveis reforços para fortalecer a linha de frente de Mikel Arteta. O clube passou boa parte do verão perseguindo uma contratação de peso para o lado esquerdo, mas os acontecimentos recentes forçaram uma mudança de estratégia à medida que o relógio se aproxima das horas finais da janela.

    Vinicius Junior havia sido identificado como o principal alvo do Arsenal para o lado esquerdo, e o Arsenal estava otimista quanto à possibilidade de tirar o brasileiro do Real Madrid até o início deste mês. Mas Vinicius acabou assinando um novo contrato de longo prazo no Bernabéu, forçando o gigante do norte de Londres a voltar à estaca zero em busca de um ponta para preencher o vazio deixado por Leandro Trossard.

    • Publicidade
  • malick fofana intergetty

    Pressão financeira no Lyon abre a porta

    A situação no Lyon abriu uma oportunidade oportuna, já que o clube francês se encontra na posição de precisar vender jogadores.

    Fofana, que representa o ativo mais valioso da equipe da Ligue 1, estaria atraindo muito interesse, e uma transferência pode ser autorizada nas últimas horas da janela de transferências. Alega-se que o Arsenal fez consultas para determinar as condições que teria de cumprir para convencer o jogador de 21 anos a se mudar para a Premier League.

    O belga tem tido uma passagem produtiva pela França, com 19 gols e oito assistências em 84 partidas pelo Lyon desde que chegou ao clube vindo do time de infância, o Gent, em 2024.

  • Atravessando o interesse de rivais da Premier League

    A reportagem acrescenta que o Crystal Palace já tem um acordo fechado com o Lyon por Fofana, mas o próprio jogador recusou uma proposta de transferência para Selhurst Park. Essa recusa abriu caminho para que um clube maior entrasse na disputa, e o Arsenal parece pronto para agir.

    Segundo David Ornstein, do The Athletic, Fofana está firmemente no radar do Arsenal e conversou em particular com Arteta sobre uma proposta de transferência para o Emirates.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Tottenham fracassa na tentativa de contratar Fofana

    O Tottenham foi fortemente ligado a Fofana no início do verão europeu e, segundo relatos, fez uma oferta malsucedida de £22 milhões pelo atacante antes de voltar suas atenções para a contratação de Savio, do Manchester City.

    A Roma também vem monitorando a situação de Fofana nas últimas semanas, mas o poder de atração dos campeões da Premier League pode se mostrar forte demais para resistir. O jovem muito bem avaliado disputou cinco partidas pela seleção da Bélgica, mas ficou fora de um lugar no elenco de Rudi Garcia para a Copa do Mundo no início deste verão europeu.

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