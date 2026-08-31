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Arsenal planeja atravessar negociação no fim da janela por alvo do Tottenham e faz investida no último dia do mercado de transferências
Arsenal mira jovem promessa belga em drama no fim da janela de transferências
O Arsenal está avaliando uma investida de última hora para contratar o ponta Fofana, do Lyon, antes do prazo final da janela de transferências, segundo a RMC Sport.
Christos Tzolis segue sendo a única contratação para o ataque do Arsenal neste verão, e o campeão da Premier League continua vasculhando o mercado em busca de possíveis reforços para fortalecer a linha de frente de Mikel Arteta. O clube passou boa parte do verão perseguindo uma contratação de peso para o lado esquerdo, mas os acontecimentos recentes forçaram uma mudança de estratégia à medida que o relógio se aproxima das horas finais da janela.
Vinicius Junior havia sido identificado como o principal alvo do Arsenal para o lado esquerdo, e o Arsenal estava otimista quanto à possibilidade de tirar o brasileiro do Real Madrid até o início deste mês. Mas Vinicius acabou assinando um novo contrato de longo prazo no Bernabéu, forçando o gigante do norte de Londres a voltar à estaca zero em busca de um ponta para preencher o vazio deixado por Leandro Trossard.
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Pressão financeira no Lyon abre a porta
A situação no Lyon abriu uma oportunidade oportuna, já que o clube francês se encontra na posição de precisar vender jogadores.
Fofana, que representa o ativo mais valioso da equipe da Ligue 1, estaria atraindo muito interesse, e uma transferência pode ser autorizada nas últimas horas da janela de transferências. Alega-se que o Arsenal fez consultas para determinar as condições que teria de cumprir para convencer o jogador de 21 anos a se mudar para a Premier League.
O belga tem tido uma passagem produtiva pela França, com 19 gols e oito assistências em 84 partidas pelo Lyon desde que chegou ao clube vindo do time de infância, o Gent, em 2024.
Atravessando o interesse de rivais da Premier League
A reportagem acrescenta que o Crystal Palace já tem um acordo fechado com o Lyon por Fofana, mas o próprio jogador recusou uma proposta de transferência para Selhurst Park. Essa recusa abriu caminho para que um clube maior entrasse na disputa, e o Arsenal parece pronto para agir.
Segundo David Ornstein, do The Athletic, Fofana está firmemente no radar do Arsenal e conversou em particular com Arteta sobre uma proposta de transferência para o Emirates.
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Tottenham fracassa na tentativa de contratar Fofana
O Tottenham foi fortemente ligado a Fofana no início do verão europeu e, segundo relatos, fez uma oferta malsucedida de £22 milhões pelo atacante antes de voltar suas atenções para a contratação de Savio, do Manchester City.
A Roma também vem monitorando a situação de Fofana nas últimas semanas, mas o poder de atração dos campeões da Premier League pode se mostrar forte demais para resistir. O jovem muito bem avaliado disputou cinco partidas pela seleção da Bélgica, mas ficou fora de um lugar no elenco de Rudi Garcia para a Copa do Mundo no início deste verão europeu.
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