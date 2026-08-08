O Arsenal teria colocado na mira Kenan Yildiz, nascido em 2005, da Juventus e da seleção turca. Segundo o que foi noticiado por La Stampa, os Gunners, em busca de uma grande contratação para o ataque, teriam identificado no jovem da Juventus uma alternativa concreta a Vinicius Jr., que saiu dos planos do Arsenal após a renovação por vários anos com o Real Madrid.





O craque brasileiro era, de fato, o principal alvo do Arsenal, mas os últimos desdobramentos teriam levado a diretoria londrina a avaliar com mais atenção a opção por Yildiz. O camisa 10 turco, protagonista de um crescimento exponencial, teria assim chegado ao topo da lista de desejos dos Gunners.



