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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Arsenal pensa em Yildiz: a Juventus faz jogo duro, e para vendê-lo seria necessária uma oferta muito superior a 100 milhões

Juventus
K. Yildiz
Mercado da bola
Arsenal

Frustrado o sonho com Vinicius, o Arsenal tem, entre os alvos, o camisa 10 da Juventus

O Arsenal teria colocado na mira Kenan Yildiz, nascido em 2005, da Juventus e da seleção turca. Segundo o que foi noticiado por La Stampa, os Gunners, em busca de uma grande contratação para o ataque, teriam identificado no jovem da Juventus uma alternativa concreta a Vinicius Jr., que saiu dos planos do Arsenal após a renovação por vários anos com o Real Madrid.


O craque brasileiro era, de fato, o principal alvo do Arsenal, mas os últimos desdobramentos teriam levado a diretoria londrina a avaliar com mais atenção a opção por Yildiz. O camisa 10 turco, protagonista de um crescimento exponencial, teria assim chegado ao topo da lista de desejos dos Gunners.


  • MUITO MAIS DE 100 MILHÕES

    Do outro lado, porém, a Juventus não teria qualquer intenção de abrir mão de Yildiz durante esta janela de transferências. Uma eventual oferta do Arsenal seria levada em consideração, mas a posição da Juventus estaria longe de ser flexível: para convencer o clube a se sentar à mesa de negociações, seria necessária uma proposta bem superior a 100 milhões de euros, informa o jornal de Turim.


    A mensagem da Juventus, portanto, parece clara: Yildiz não está no mercado, ao menos não em condições normais. Só um valor fora do mercado poderia mudar o cenário e abrir a porta para uma possível transferência para a Premier League. Nos próximos dias, novos detalhes podem surgir e, sobretudo, entenderemos se o interesse do Arsenal vai se transformar em uma verdadeira investida pela joia da Juventus.



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