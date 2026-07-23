O Arsenal anunciou oficialmente a contratação de Tzolis por um valor total de 40 milhões de euros, enquanto o jogador, que nos últimos dias tinha realizado os habituais exames médicos, assinou contrato até junho de 2031. Na última temporada, tendo em conta os 10 principais campeonatos europeus, ninguém fez mais assistências (23) do que Tzolis, que também é o autor do maior número de cruzamentos certos no campeonato belga (97).