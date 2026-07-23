O Arsenal não perde tempo e oficializa o substituto de Leandro Trossard, transferido nos últimos dias para o Besiktas por 18 milhões de euros. A equipa campeã de Inglaterra já tinha identificado há várias semanas o perfil ideal em Christos Tzolis, avançado de 2002 proveniente do Club Brugge e peça-chave da seleção grega, depois de uma temporada 2025/2026 de altíssimo nível.
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Arsenal oficializa a contratação do substituto de Leandro Trossard: negócio fechado por Christos Tzolis, custou 40 milhões de euros
OS DETALHES
O Arsenal anunciou oficialmente a contratação de Tzolis por um valor total de 40 milhões de euros, enquanto o jogador, que nos últimos dias tinha realizado os habituais exames médicos, assinou contrato até junho de 2031. Na última temporada, tendo em conta os 10 principais campeonatos europeus, ninguém fez mais assistências (23) do que Tzolis, que também é o autor do maior número de cruzamentos certos no campeonato belga (97).
REGRESSO A INGLATERRA
Para o extremo ofensivo nascido em 2002, trata-se da segunda experiência no futebol inglês, depois da que viveu ao serviço do Norwich City, onde chegou em 2021, por 11 milhões de euros, proveniente do Paok Salónica. Antes das experiências seguintes no Twente e no Fortuna Dusseldorf, Tzolis somou 30 jogos e 3 golos pelo Norwich. No Bruges desde o verão de 2024, na Bélgica enriqueceu a sua aventura com 108 jogos, 43 golos e 45 assistências.
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