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ArtetaGetty
Muhammad Zaki

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Arsenal mira atacante surpresa do Barcelona após perder a contratação bombástica de Vinicius Junior

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F. Torres
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Segundo informações, o Arsenal mudou seu foco para o atacante do Barcelona Ferran Torres, enquanto Mikel Arteta busca reforçar suas opções ofensivas antes do fechamento da janela de transferências. O clube londrino foi obrigado a explorar alvos alternativos depois de não conseguir contratar vários nomes de destaque, incluindo o astro do Real Madrid Vinicius Junior.

  • Arsenal enfrenta frustração na busca por atacante

    A campanha de reforços de verão do Arsenal tem sido produtiva, com Bruno Guimaraes prestes a se juntar a Piero Hincapie, Illan Meslier e Christos Tzolis no Emirates. No entanto, a busca por um ponta de elite tem se mostrado bem mais difícil para Mikel Arteta. Recentemente, o time do norte de Londres viu o Chelsea garantir Morgan Rogers, enquanto sua tentativa de contratar Bradley Barcola encontrou um grande obstáculo, já que a estrela do Paris Saint-Germain supostamente decidiu que prefere uma transferência para Anfield em vez do Emirates.

    Talvez o golpe mais duro tenha sido o colapso de sua ambiciosa investida por Vinicius Junior. O Arsenal vinha monitorando de perto a situação do brasileiro no Real Madrid, na esperança de tirar proveito de seu contrato perto do fim. Esses sonhos foram encerrados quando o ponta anunciou oficialmente uma enorme renovação de contrato que o mantém no Bernabéu até junho de 2032.


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  • Ferran Torresgetty

    Arteta identifica Torres como plano B

    Com seus alvos principais já fora de alcance, o Arsenal agora está "explorando" uma investida por Torres, de acordo com CaughtOffside. O ex-jogador do Manchester City é um rosto familiar para Arteta e oferece a versatilidade que o Arsenal busca no terço final. Embora Torres tenha sido fortemente ligado a uma transferência para o PSG, o acordo ainda não foi finalizado.

    O jornalista da CaughOffside Mark Brus trouxe detalhes sobre as discussões internas do clube em relação ao jogador de 26 anos. Brus explicou: "Duas fontes separadas me disseram que o Arsenal também entrou em contato com os representantes de Torres para pedir que o mantenham informado sobre sua movimentação neste verão. Outros, no entanto, dizem que o caso é mais o de que o Arsenal discutiu internamente o ex-atacante do Manchester City e está acompanhando sua situação à distância."


  • Torres pressiona a cúpula do Barcelona

    O próprio jogador aumentou ainda mais as especulações ao desafiar o Barcelona a provar que quer mantê-lo. Durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos, Torres deixou claro que espera que o Barça inicie conversas se valoriza sua contribuição. Em entrevista ao Sportico, Torres declarou: "O Barça tem que mostrar que me quer. Pode vir negociar e, no fim, tudo será discutido."

    O espanhol também reconheceu o lado lisonjeiro de ser ligado a outros grandes clubes europeus. Ao abordar os rumores sobre seu futuro e a possibilidade de uma transferência para o Parc des Princes, o atacante comentou: "Cada vez que esses times querem você, isso é algo bom." No entanto, Torres segue em uma posição forte por causa da duração de seu contrato atual, acrescentando: "Tenho contrato com o Barça. É verdade que no futebol você nunca sabe o que pode acontecer, mas o lado bom é que, como tenho contrato, posso esperar e decidir por mim mesmo."

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Disputa acirrada pela contratação do espanhol

    O Arsenal não é o único clube da Premier League monitorando a situação no Spotify Camp Nou. O rival local Tottenham Hotspur também foi apontado como interessado em Torres. A diretoria do clube provavelmente continuará acompanhando a situação de perto, avaliando se transformará esse interesse em uma proposta concreta antes do prazo final.