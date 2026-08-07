O próprio jogador aumentou ainda mais as especulações ao desafiar o Barcelona a provar que quer mantê-lo. Durante a pré-temporada do clube nos Estados Unidos, Torres deixou claro que espera que o Barça inicie conversas se valoriza sua contribuição. Em entrevista ao Sportico, Torres declarou: "O Barça tem que mostrar que me quer. Pode vir negociar e, no fim, tudo será discutido."

O espanhol também reconheceu o lado lisonjeiro de ser ligado a outros grandes clubes europeus. Ao abordar os rumores sobre seu futuro e a possibilidade de uma transferência para o Parc des Princes, o atacante comentou: "Cada vez que esses times querem você, isso é algo bom." No entanto, Torres segue em uma posição forte por causa da duração de seu contrato atual, acrescentando: "Tenho contrato com o Barça. É verdade que no futebol você nunca sabe o que pode acontecer, mas o lado bom é que, como tenho contrato, posso esperar e decidir por mim mesmo."