Com um currículo brilhante em construção e com Pep Guardiola, seu ex-companheiro de equipe no Camp Nou, atualmente sem trabalho, Enrique se tornou o melhor técnico do mundo? Ao ouvir essa pergunta, Mulumbu, ex-meio-campista do PSG, que falou em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “Sim, com certeza.

“Porque, quando Kylian saiu, pouco antes de sua saída, Luis Enrique estava colocando Kylian Mbappe no banco, e todo mundo ficou surpreso. Todo mundo ficou chocado. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele estava preparando esse time para jogar como equipe.

“Agora, ele enfrentou o Barcelona. Enfrentou o Manchester City. No ano passado, venceu todos os times ingleses [para conquistar a Champions League]. Então, acho que ele mostrou que, em uma competição como a Champions League, na qual normalmente tentamos reunir tantas estrelas e tantos bons jogadores, é possível vencer com uma equipe forte, cujos jogadores trabalham uns pelos outros.

“Existe uma certa comparação com [Cesc] Fabregas, porque ele jogou pelo Barcelona e está treinando o Como. E dá para ver que ele está fazendo a mesma coisa, construindo as jogadas desde a defesa. É uma equipe sem nenhuma grande estrela, tirando Nico Paz, que veio do Real Madrid. Mas dá para ver que o novo futebol envolve uma equipe em boa forma, que constrói as jogadas desde a defesa para atacar.”