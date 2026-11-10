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Arsenal? Manchester United? Apontado o “melhor encaixe” na Premier League para Luis Enrique, técnico número 1 do futebol mundial, caso o atual treinador do PSG queira recomeçar na Inglaterra
O Manchester United se prepara para mais uma troca de técnico
O Manchester United está promovendo novas mudanças no comando técnico, com Michael Carrick sendo encaminhado para a saída. Diversas reportagens indicam que Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção masculina dos Estados Unidos e que já passou por Southampton, Tottenham e Chelsea, é cotado para assumir o comando em Old Trafford.
O argentino também trabalhou no PSG, onde comandou Lionel Messi e Kylian Mbappe. Enrique assumiu o comando no Parc des Princes em 2023 e levou o gigante da Ligue 1 a dois títulos consecutivos da Champions League, o que fez sua reputação crescer.
O técnico de 56 anos também teve bastante sucesso no Barcelona, clube pelo qual se destacou como jogador, e levou a Espanha à final da Liga das Nações da UEFA em 2020-21.
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Luis Enrique é atualmente o melhor técnico do futebol mundial?
Com um currículo brilhante em construção e com Pep Guardiola, seu ex-companheiro de equipe no Camp Nou, atualmente sem trabalho, Enrique se tornou o melhor técnico do mundo? Ao ouvir essa pergunta, Mulumbu, ex-meio-campista do PSG, que falou em parceria com o Parimatch Online Casino, disse à GOAL: “Sim, com certeza.
“Porque, quando Kylian saiu, pouco antes de sua saída, Luis Enrique estava colocando Kylian Mbappe no banco, e todo mundo ficou surpreso. Todo mundo ficou chocado. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele estava preparando esse time para jogar como equipe.
“Agora, ele enfrentou o Barcelona. Enfrentou o Manchester City. No ano passado, venceu todos os times ingleses [para conquistar a Champions League]. Então, acho que ele mostrou que, em uma competição como a Champions League, na qual normalmente tentamos reunir tantas estrelas e tantos bons jogadores, é possível vencer com uma equipe forte, cujos jogadores trabalham uns pelos outros.
“Existe uma certa comparação com [Cesc] Fabregas, porque ele jogou pelo Barcelona e está treinando o Como. E dá para ver que ele está fazendo a mesma coisa, construindo as jogadas desde a defesa. É uma equipe sem nenhuma grande estrela, tirando Nico Paz, que veio do Real Madrid. Mas dá para ver que o novo futebol envolve uma equipe em boa forma, que constrói as jogadas desde a defesa para atacar.”
Luis Enrique vai treinar na Premier League? Se sim, qual time?
Embora Enrique esteja mostrando seu talento como treinador na capital francesa por enquanto, será que ele poderia se sentir tentado a atravessar o Canal da Mancha em algum momento? Se decidisse dar esse passo, qual seria seu destino? É improvável que faltem interessados no espanhol.
Questionado se consegue imaginar Enrique trabalhando na Premier League, Mulumbu disse: “Sim, justamente porque ele nunca treinou por lá. Poderia ser um bom desafio para ele.
“Acho que o clube que mais combinaria com ele seria o Manchester United. Mas, neste momento... Ele renovou com o PSG, então seria difícil agora. Mas o Manchester United é um clube de grande nome, com algumas lendas. Não está muito bem atualmente, mas o nome ainda tem peso. Então, se ele for para lá, o clube tem grande poder financeiro. Acho que combinaria com ele.”
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Campeão da Champions League assinou novo contrato com o PSG
O Manchester United adoraria ter condições de atrair Enrique para o chamado “Teatro dos Sonhos”, mas ele agora tem contrato em Paris até o verão de 2030. Ninguém conseguirá contratá-lo tão cedo.
É possível, porém, que o Manchester United esteja em melhores condições de disputar a contratação de um técnico desse nível quando ele voltar a ficar disponível. Para isso, nomes como Pochettino precisarão provar que o clube pode recuperar as glórias do passado.
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